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Трапп: «Такое чувство, что мяч влетал в сетку после каждого их удара»

сегодня, 07:35
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Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал выездное поражение от «Бенфики» (2:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Итоговый результат не совсем справедливо отражает игру. На самом деле мы очень неплохо выступили сегодня, но слишком многое позволили у своих ворот. Нельзя забывать, что большую часть матча мы играли в меньшинстве и всё равно создавали реальную угрозу воротам «Бенфики».

Мы могли бы опустить наши головы после счёта 1:4, но мы боролись, и я надеюсь, что счёта 2:4 будет достаточно для выхода в полуфинал.

Мне тяжело подобрать слова. Такое чувство, что каждый удар «Бенфики» влетал в сетку наших ворот, несмотря на то, что я сделал всё возможное в этих эпизодах. Это не самое приятное чувство для голкипера, потому что именно ты несёшь ответственность за спасение ворот.

Мы должны сохранять позитив, проанализировать, что пошло не так и оставить этот матч позади. Многие вещи из сегодняшней игры у нас получались неплохо, впереди ответный матч.

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