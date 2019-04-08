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Мбаппе остался в недоумении от промаха Чупо-Мотинга

сегодня, 15:09
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Форварда Килиана Мбаппе удивил промах партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».

Нападающий уже успел извиниться за этот эпизод.

На 60-й минуте встрече француз заменил своего одноклубника.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   521 / 967
сегодня в 15:50
Заклинило Чудо- Мотинга от души..
.
Lewa2708
Lewa2708
   351 / 967
сегодня в 15:45
Да, сам Мотинг в недоумении, вот если бы был финал ЛЧ, это был бы конец карьере, как с Кариусом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   243 / 967
сегодня в 15:37
Иногда случается, что человека клинит, и он сам не понимает, почему это произошло. Этот эпизод - тому яркий пример.
cevin cigan
cevin cigan
   86 / 967
сегодня в 15:34
Мбапе наверное подумал--------надо валить отсюда!
Bayern Best
Bayern Best
   142 / 967
сегодня в 15:20
Явный промох года.
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