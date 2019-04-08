Мбаппе остался в недоумении от промаха Чупо-Мотинга

Форварда Килиана Мбаппе удивил промах партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».
Нападающий уже успел извиниться за этот эпизод.
На 60-й минуте встрече француз заменил своего одноклубника.
|Пари Сен-Жермен2 : 2Страсбур
|Матч завершен
Форварда Килиана Мбаппе удивил промах партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром».
Нападающий уже успел извиниться за этот эпизод.
На 60-й минуте встрече француз заменил своего одноклубника.
.
.