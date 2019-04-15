Орещук: «Не вижу ничего плохого в надписи на стене Цоя»

15 апреля 2019, 14:44

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал акцию болельщиков «бело-голубых», которые оставили надпись «Перемен требуют наши сердца» на стене Виктора Цоя.

– И что не так? Ладно бы, если бы строка Пушкина была. Болельщики просто выразили свое мнение. Понятно, что они хотят перемен, но они же на стене Цоя написали его же слова. Я в этом ничего плохого не вижу.

– Поклонники Виктора Цоя посчитали, что это акт вандализма.

– Вандализма? Хорошо, болельщики «Спартака» практически по всей Москве пишут. Никто ничего не считает почему-то. Болельщики ЦСКА , «Зенита» так же пишут, рисуют на стенах. Почему то, что сделали фанаты «Динамо» – акт вандализма? Там-то матерные слова везде написаны. На заборе тоже кое-что написано, но там-то дрова лежат.

– Люди считают стену Цоя своеобразным памятником.

– И поэтому строчки из песен Цоя там писать нельзя?

– Видимо, они избирательны к тому, кто может на ней писать.

– Тогда к ним и вопросы.