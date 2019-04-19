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Ташуев: «„Краснодару“ давно пора замахнуться на Уильяма нашего Шекспира»

19 апреля 2019, 19:41

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев полагает, что «быкам» давно пора выиграть чемпионство РПЛ.

Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу Галицкому пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же «Краснодар» опять не попадёт в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад – это называется застой.

«Краснодар» в последнем туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо». 

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 959
19 апреля в 21:58
Может это потому, что во главе команды художественный руководитель?
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
19 апреля в 21:45
Краснодар не с той оперы
Питер рулит
Питер рулит
   84 / 959
19 апреля в 20:48
Вот всей командой в библиотеку ( если не все читать умеют,то в театр) во время матча ... и будет вам Шекспир...
161регион
161регион
   191 / 959
19 апреля в 20:00
Кабинетные не дают.....
Groove000
Groove000
   302 / 959
19 апреля в 19:54
Все верно говорит, если в этом сезоне из под носа уйдет хотя бы серебро, то, я думаю, полсостава нужно будет менять. К Мусаеву вопросов никаких
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
19 апреля в 19:46
Слишком высокие зарплаты сдерживают рост клуба, все сытые.
valt134
valt134
   283 / 959
19 апреля в 19:46
Всё правильно,Серега. Всё правильно.
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