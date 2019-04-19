Ташуев: «„Краснодару“ давно пора замахнуться на Уильяма нашего Шекспира»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев полагает, что «быкам» давно пора выиграть чемпионство РПЛ .

Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу Галицкому пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же «Краснодар» опять не попадёт в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад – это называется застой.