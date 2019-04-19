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Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

19 апреля 2019, 22:49
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.

Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму. В этом году они не проиграли еще ни одного матча. Мы переживаем хороший период, команда заряжена уверенностью в своих силах и поэтому у нас есть шансы побеждать и дальше.

Напомним, что в прошлом туре «Бавария» одержала победу над «Фортуной».

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Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
19 апреля в 23:17
Верим в команду!
Вы должны стрельнуть дуплетом против Вердера.
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