Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии.

Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму. В этом году они не проиграли еще ни одного матча. Мы переживаем хороший период, команда заряжена уверенностью в своих силах и поэтому у нас есть шансы побеждать и дальше.