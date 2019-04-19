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Гуллит: «Гвардиола не выигрывает ЛЧ, потому что у него нет Месси»

19 апреля 2019, 22:50

Бывший игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит в интервью Bein Sports объяснил, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в последние годы не может подобраться к победе в Лиге чемпионов.

Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси. Лео имеет огромное значение. Гвардиола попробовал себя в «Баварии», он всегда был рядом, но всё тщетно. Победа в чемпионате Германии не является достижением, потому что они и так почти всегда выигрывают.

Когда «Барса» попадала в беду, всегда выходил Месси. Невозможно купить команду, которая будет делать так же. Мне жаль Хосепа, я вижу его страсть и мотивацию.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 05:23
Не согласен, Месся сам там редкий гость
CSKA2012
CSKA2012
   422 / 959
20 апреля в 02:40
Мне кажется Пеп скоро вернётся в барсу , на последний сезон Лео
амурец
амурец
   81 / 959
20 апреля в 01:53
что то Барселона у которой есть Месси не часто то и ЛЧ выигрывает, а Аргентина у которой тоже есть Месси вообще ничего
juvenale
juvenale
   38 / 959
20 апреля в 00:26
скорее хавииньесты
авито
авито ответил Так Себе Аналитик
   348 / 959
20 апреля в 00:16
И тот и другой возможные финалы будут огненными. Только вот Барса Аякс будет более желанным противостоянием для большинства болельщиков.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
19 апреля в 23:53
Месси без Пепа тоже не слишком много выигрывает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил авито
   14 / 959
19 апреля в 23:35
Так ни у кого нет Месси, кроме Вальверде. Финал: Аякс-Барса
"Ливерпуль" - ТТХ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
19 апреля в 23:34
Остался последний вопрос, почему Месси не выигрывает ЛЧ, если он у себя есть?)
авито
авито
   348 / 959
19 апреля в 23:06
Так ни у кого нет Месси, кроме Вальверде. Финал: Аякс-Барса
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