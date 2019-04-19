Гуллит: «Гвардиола не выигрывает ЛЧ, потому что у него нет Месси»

Бывший игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит в интервью Bein Sports объяснил, почему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в последние годы не может подобраться к победе в Лиге чемпионов.

Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси. Лео имеет огромное значение. Гвардиола попробовал себя в «Баварии», он всегда был рядом, но всё тщетно. Победа в чемпионате Германии не является достижением, потому что они и так почти всегда выигрывают.

Когда «Барса» попадала в беду, всегда выходил Месси. Невозможно купить команду, которая будет делать так же. Мне жаль Хосепа, я вижу его страсть и мотивацию.