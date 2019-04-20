Фалькао: «„Монако“ в силах показать себя с лучшей стороны против ПСЖ»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Пари Сен-Жермен» в рамках 33-го тура Лиги 1.
ПСЖ – большая команда с сильными игроками. В наших силах показать себя с лучшей стороны.
В двух последних матчах мы сыграли хорошо, но испытывали сложности с реализацией своих моментов. Я знаю, что для команды придёт время, а пока нужно проявлять спокойствие, чтобы быть более результативными.
Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне. Я хочу биться за свою команду в каждом матче, чтобы помочь ей. Не стоит забывать, что нам ещё не удалось окончательно сохранить своё место в Лиге 1. Об этом нужно помнить всем, ведь в футболе события развиваются очень стремительно. Нужно выкладываться на 100% каждый день.
Вчера появилась информация о том, что форвард парижан Неймар не сможет принять участие в матче с «Монако».