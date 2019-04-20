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Фалькао: «„Монако“ в силах показать себя с лучшей стороны против ПСЖ»

20 апреля 2019, 06:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Пари Сен-Жермен» в рамках 33-го тура Лиги 1.

ПСЖ – большая команда с сильными игроками. В наших силах показать себя с лучшей стороны. 

В двух последних матчах мы сыграли хорошо, но испытывали сложности с реализацией своих моментов. Я знаю, что для команды придёт время, а пока нужно проявлять спокойствие, чтобы быть более результативными.

Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне. Я хочу биться за свою команду в каждом матче, чтобы помочь ей. Не стоит забывать, что нам ещё не удалось окончательно сохранить своё место в Лиге 1. Об этом нужно помнить всем, ведь в футболе события развиваются очень стремительно. Нужно выкладываться на 100% каждый день.

Вчера появилась информация о том, что форвард парижан Неймар не сможет принять участие в матче с «Монако».

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Все комментарии
galem72
galem72
   336 / 959
20 апреля в 11:32
Не думаю, что арабский прожект кисло выступит у себя на стадионе. Ведь на кону празднование чемпионства.
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 09:51
Маловероятная история
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
20 апреля в 09:40
Париж думаю легко победит..
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 08:50
ПСЖ-размажет "лазурный берег" перед своими болельщиками и станут чемпионами(они специально ждали именно этого!) Жаль Саню,попадёт под каток парижан!
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
20 апреля в 07:51
ПСЖ настроится на эту игру.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 07:26
Удачи и победы Монако!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 959
20 апреля в 07:09
Удачи!
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