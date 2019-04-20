Сенников: «Ни ЦСКА, ни „Локомотиву“ проигрывать нельзя»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ , в котором «железнодорожники» сыграют с ЦСКА .

Обе команды ведут борьбу за чемпионство. Проигрывать никому нельзя. Если «армейцы» уступят, они уже точно выключатся из «золотой» гонки. Параллельно ведь командам нужно выполнять задачу попадания в Лигу чемпионов. В этом смысле тоже нельзя проигрывать. Так что этот матч очень важен во всех отношениях.

ЦСКА в более непростой ситуации. Если они уступят, то уже вряд ли зацепятся даже за второе место. Но о чемпионстве сейчас даже говорить не хочется, ведь надо, чтобы «Зенит» проиграл. А этого тоже еще надо дождаться.

Фернандес, конечно, потеря. Но ЦСКА сможет компенсировать этот недостаток активного правого фланга, на котором играет Марио. У команды Ганчаренко сильная линия полузащиты, где они могут добавить. Так что вряд ли один игрок сильно повлияет на рисунок игры.