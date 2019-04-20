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Сенников: «Ни ЦСКА, ни „Локомотиву“ проигрывать нельзя»

20 апреля 2019, 17:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют с ЦСКА.

Обе команды ведут борьбу за чемпионство. Проигрывать никому нельзя. Если «армейцы» уступят, они уже точно выключатся из «золотой» гонки. Параллельно ведь командам нужно выполнять задачу попадания в Лигу чемпионов. В этом смысле тоже нельзя проигрывать. Так что этот матч очень важен во всех отношениях. 

ЦСКА в более непростой ситуации. Если они уступят, то уже вряд ли зацепятся даже за второе место. Но о чемпионстве сейчас даже говорить не хочется, ведь надо, чтобы «Зенит» проиграл. А этого тоже еще надо дождаться.

Фернандес, конечно, потеря. Но ЦСКА сможет компенсировать этот недостаток активного правого фланга, на котором играет Марио. У команды Ганчаренко сильная линия полузащиты, где они могут добавить. Так что вряд ли один игрок сильно повлияет на рисунок игры.

Фаворитом я вижу «Локо». Команда стабильно выступает, весной в РПЛ не проигрывает. Игра наладилась. У ЦСКА же присутствует нестабильность, одна молодежь, но голодная до побед. Плюс фактор домашнего поля может сказаться.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   93 / 959
20 апреля в 18:32
А нам нужна одна ПОБЕДА! Одна на всех, мы за ценой не постоим!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
20 апреля в 18:32
Только победа как на открывашке.
Удачи ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
   141 / 959
20 апреля в 18:09
ЦСКА нужна победа.
drug01
drug01
   117 / 959
20 апреля в 17:46
Давай ничью
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