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«Интер» и «Рома» расписали мировую

20 апреля 2019, 23:32
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 33-го тура Серии А «Интер» сыграл вничью с «Ромой».

«Нерадзурри» набрали 61 очко (3-е место), у «Ромы» 55 баллов (5-я позиция, в одном пункте от «Милана»).

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интернационале» - «Рома» - 1:1 (0:1)
Голы: Перишич 61 - Эль-Шаарави 14

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Валеро, Политано (Кейта 84), Наингголан (Икарди 54), Перишич, Мартинес (Мариу 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов (Дзаньоло 46), Кристанте, Н'Зонзи, Юндер (Дзаньоло 46), Пеллегрини (Клюйверт 81), Эль-Шаарави, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Весино 62, Кристанте 76, Дзаньоло 84

Судья: Гуида Марко.

Напомним, что сегодня «Ювентус» оформил чемпионство в Серии А.

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Все комментарии
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 15:56
Ничья - это очко
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
21 апреля в 10:37
Победа, конечно, нам бы здорово укрепила позиции за место в ЛЧ, но и ничья стала не самым худшим результатом исходя из турнирного положения.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 07:07
аххахаахахха
царя как обычно прет!!
как то уже не смешно и не удивительно!!!
хах ахха хаххах хаха
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
21 апреля в 06:55
Потеряли очки
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 959
21 апреля в 06:49
Как есть...
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 01:30
Поганный чемпионат.продажный.
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
21 апреля в 00:54
Должны были трансформировать солидное территориальное и игровое преимущество в 3 очка. Но если абстрагироваться от игры то главное, что не проиграли и сохранили 6-очковый отрыв.
Ozabot
Ozabot
   686 / 959
21 апреля в 00:39
Все еще не верите, что Гаттузо продал душу дьяволу?
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   352 / 959
20 апреля в 23:41
Ребята, от беспредела кококоторый сегодня устроила туринская Гуида против наших братьев, я испытал такую ненависть что снес ГОЛУБОЕ яйцо! Это верный знак того, что НАСТУПАЕТ ЭПОХА ВЕЛИКОГО МИЛАНА! Отправлю его к господину Берлускони в тюрягу.
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ ответил Князь Московский
   352 / 959
20 апреля в 23:36
Марко Гуида редкостная 75. Не поставил две чистейшие пенки в ворота интера. ВАР это зашквар((( Позор картонному интеру!!!
кококобинетных не спрашивали!
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 23:35
Валеро и Бальде привезли пенки в свои ворота, но судейка молчал и видеоассистент тоже((
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   352 / 959
20 апреля в 23:35
Низкий поклон вам братья ОТ ЛУЧШЕГО КЛУБА МИРА XVI ВЕКА! Клянусь новым обладателем Золотого мяча ПЕНТАКОМ миланские клубы в следущем сезоне ВЕРНУТСЯ РАЗОРВАТЬ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ вместо КРИМИНАЛЬНЫХ ювентусов и каждый год ВЫТИРАЮЩЕЙ ОБ НАС НОГИ ромы!
Князь Московский
Князь Московский ответил juvenale
   13 / 959
20 апреля в 23:35
кабинет отскочил,ну ничего ,в следующем туре айнтрахнутых немотивированные чемпионы разнесут
Тем составом, которым против Спала играли.
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 23:34
Марко Гуида редкостная 75. Не поставил две чистейшие пенки в ворота интера.
ВАР это зашквар(((
Позор картонному интеру!!!
juvenale
juvenale
   38 / 959
20 апреля в 23:33
кабинет отскочил,ну ничего ,в следующем туре айнтрахнутых немотивированные чемпионы разнесут
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