«Интер» и «Рома» расписали мировую

В матче 33-го тура Серии А «Интер» сыграл вничью с «Ромой».
«Нерадзурри» набрали 61 очко (3-е место), у «Ромы» 55 баллов (5-я позиция, в одном пункте от «Милана»).
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Интернационале» - «Рома» - 1:1 (0:1)
Голы: Перишич 61 - Эль-Шаарави 14
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Весино, Валеро, Политано (Кейта 84), Наингголан (Икарди 54), Перишич, Мартинес (Мариу 79)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Рома»: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов (Дзаньоло 46), Кристанте, Н'Зонзи, Юндер (Дзаньоло 46), Пеллегрини (Клюйверт 81), Эль-Шаарави, Джеко
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Весино 62, Кристанте 76, Дзаньоло 84
Судья: Гуида Марко.
Напомним, что сегодня «Ювентус» оформил чемпионство в Серии А.
царя как обычно прет!!
как то уже не смешно и не удивительно!!!
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царя как обычно прет!!
как то уже не смешно и не удивительно!!!
хах ахха хаххах хаха
ВАР это зашквар(((
Позор картонному интеру!!!
ВАР это зашквар(((
Позор картонному интеру!!!