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«Хоффенхайм» поиздевался над «Шальке»

20 апреля 2019, 23:20
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 5Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил «Шальке».

«Хоффе» набрал 60 очков и занимает шестое место, в двух пунктах от зоны ЛЧ. У «кобальтовых» 27 баллов (15-е место).

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке-04» - «Хоффенхайм» - 2:5 (0:2)
Голы: Калиджури 60 (пенальти)Бургшталлер 89 - Бельфодиль 25, Крамарич 45, Салаи 65, Амири 73, Бельфодиль 80

«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Сане, Настасич, Омар (Бужеллаб 81), Калиджури, Сердар, МакКенни (Арит 80), Карлс, Бургшталлер, Эмболо
Главный тренер: Стевенс Хуб.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Хюбнер (Салаи 56), Гриллитш, Кадержабек, Амири, Демирбай (Нуху 81), Шульц (Бренет 71), Бельфодиль, Крамарич
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Хюбнер 21, Эмболо 28, Демирбай 31, Калиджури 42, Амири 83

Судья: Дингерт Кристиан.

В другом матче тура «Бавария» одолела «Вердер».

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответил ОРЛОВЕЦ
   587 / 959
22 апреля в 05:53
Шальке по-хорошему должен вылететь. В этом сезоне почти все над ним глумятся
Не должен Шальке никуда вылетать. Что он должен, так это найти грамотного тренера (здесь уже вроде есть подвижки) и обновить 70% состава команды.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   292 / 959
21 апреля в 16:29
Да, такой Шальке надо в следующем туре обязательно выносить. Но, зная Дортмунд, ничего нельзя утверждать заранее.
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
21 апреля в 10:46
отлично Деревенщина!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   582 / 959
21 апреля в 09:35
Шальке по-хорошему должен вылететь. В этом сезоне почти все над ним глумятся
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
21 апреля в 07:20
И этому тренеру- Нагельсманну, всего лишь 31?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   726 / 959
21 апреля в 06:58
Газпром опустили.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
21 апреля в 00:50
В субботу им Дортмунд еще столько накидает.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 959
20 апреля в 23:53
Вратарь Хоффенхайма неплохо стоит
Лакшери
Лакшери
   197 / 959
20 апреля в 23:38
Поиздевался ? Это обычный разгром )) вот 7:0 это поиздевался , ну или хотя бы 5:0 , в общем издеваются над свиньями
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
20 апреля в 23:29
Сегодня такой праздник на улице Газпрома, а гребаное Швальке проявило неуважение к своему спонсору...
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