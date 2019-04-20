«Хоффенхайм» поиздевался над «Шальке»

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил «Шальке».
«Хоффе» набрал 60 очков и занимает шестое место, в двух пунктах от зоны ЛЧ. У «кобальтовых» 27 баллов (15-е место).
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке-04» - «Хоффенхайм» - 2:5 (0:2)
Голы: Калиджури 60 (пенальти), Бургшталлер 89 - Бельфодиль 25, Крамарич 45, Салаи 65, Амири 73, Бельфодиль 80
«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Сане, Настасич, Омар (Бужеллаб 81), Калиджури, Сердар, МакКенни (Арит 80), Карлс, Бургшталлер, Эмболо
Главный тренер: Стевенс Хуб.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Хюбнер (Салаи 56), Гриллитш, Кадержабек, Амири, Демирбай (Нуху 81), Шульц (Бренет 71), Бельфодиль, Крамарич
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Хюбнер 21, Эмболо 28, Демирбай 31, Калиджури 42, Амири 83
Судья: Дингерт Кристиан.
В другом матче тура «Бавария» одолела «Вердер».