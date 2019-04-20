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«Зенит» одержал победу над «Краснодаром», Дзюба оформил дубль

20 апреля 2019, 22:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Зенит» (51 очко) располагается на первом месте, «Краснодар» (42 очка) - третий.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Зенит» 2:3 (1:1)
Голы: Игнатьев 25, Перейра 90 - Дзюба 19, Ракицкий 70, Дзюба 90+5

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Уткин (Сулейманов 61), Газинский, Вандерсон, Перейра, Классон, Игнатьев (Скопинцев 73)
Главный тренер: Фоменко Олег.

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Дриусси (Шатов 90+5), Вильмар Барриос, Оздоев (Анюков 83), Ригони (Нобоа 87), Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Ригони 34, Смольников 44, Ракицкий 47, Перейра 67, Вильмар Барриос 72, Анюков 85, Сулейманов 86, Азмун 90+7

Судья: Карасев Сергей.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом».

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Все комментарии
VV V
VV V ответил pomor45
   312 / 959
21 апреля в 18:46
У Гинера госкапиталистов не меньше, чем у Зенита. Одни Россети чего стоят. Тем не менее этот финансовый "гений" даже Влашича выкупить не в состоянии и живёт лишь тем, что подвизается в финансовом комитете РФС, без которого вообще по миру пошёл бы.
Юноша, я же тебя просил, не пиши мне просто так, почитай сначала про спонсоров.....поучись
. а только потом, юноша, пиши мне, когда поумнеешь....я же не Миклохо-Маклай, чтобы общаться с индейцами.....
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 16:50
Побольше бы нам такого футбола, да вот только редко так бывает. А так была бы у нас Англия.
Tepliz
Tepliz
21 апреля в 14:35
Матч получился хороший. Зенит скорее всего уже чемпионство не упустит. По фолу на Оздоеве. Карточку правильно судья не показал. Ведь игрок Краснодара уже бил по мячу и по инерции попал в ногу Оздоеву, который сам ее и подставил. Гол Дзюбы тоже вполне нормальный, в штрафной все толкаются. Меня больше всего волнует такая команда как Оренбург. Это поставщик 6 очков Зениту. Можно смело и на следующий сезон ставить ставку на то, что Зенит Оренбург обыграет оба раза. Хотя команда то крепкая, бьется со всеми, но только не с Зенитом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 13:21
Борьба за оставшиеся 2 комплекта медалей обостряется. Еще и народные могут подтянуться, если речников осилят...
papic337
papic337 ответил ПерекатиПоле
   442 / 959
21 апреля в 12:55
Кто о чем, а спартачи о судействе и кабинетных играх, о том, в чем они сильны. Перейра должен был быть удалён за фол на Оздоеве, его шедеврального гола не должно было случится. Хорошо, для болельщиков Зенита, что Карась не показал вторую жёлтую, мы увидели прекрасную концовку. А Дзюба забил по правилам, это угловой, тут все толкаются.
Я и говорю, что Дзюбе и другим зенитчикам толкаться можно. А вот когда до Дзюбы дотронулись, он по всему полю бегал за Карасёвым: "Я же упал, почему ты пенальти не даёшь?" И ещё после забитых голов совести хватает честь отдавать. Нет у него ни чести ни совести. Симулянт он конченный. Чему он учит мальчишек, которые занимаются футболом. "Подличайте ребята и будет вам счастье." Так что ли? Хотя, справедливости ради, и в Спартаке есть любитель симуляций - Адриано. На мой взгляд гнать его надо ссаными тряпками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 12:25
Зенит- чемпион, а московские с быками пусть за медали воюют. Я за быков в этой борьбе...
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Shamil79
   483 / 959
21 апреля в 12:23
Орал это тот,про кого я думаю??!!😂😁
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   483 / 959
21 апреля в 12:20
Бой года в российском футболе!!ШЕДЕВРИЩЕ!!!!!
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 12:00
Виват Санкт-Петербург!!!!!
С победой великий ЗЕНИТ!!!!
Санкт-Петербург футбольная столица России!!!!
Slepowron
Slepowron
   861 / 959
21 апреля в 11:54
Фантастическая развязка, блестящая игра обеих команд. Думаю это был чемпионский гол Дзюбы. Зенит уже никто не догонит. Побольше бы таких матчей.
Константин Белых
Константин Белых
   311 / 959
21 апреля в 11:00
C такой игрой бомжи скажите-на какой куй вам Кокорин? Лучший матч чемпионата! Дайте копоти в ЛЧ!
PITER_1
PITER_1 ответил Котэ в тельняжке
   223 / 959
21 апреля в 10:49
Не нравится мне Дзюба... Толкает вчера Спайича в спину, тот начинает падать, мяч попадает в руку, а Дзюба нагло призывает судью и показывает руку!) Хотя до этого, по повтору видно, что специально толкает в спину...) Спартаковская школа?;)
ну не в спину, а в плечо и не толкает, а подтолкнул, а если футболистов ножки не держут и здоровья маловато то это их проблемы
Багров-брат
Багров-брат
   873 / 959
21 апреля в 10:47
Дзюба и Чалов - реальные напы для сборной...)))
PITER_1
PITER_1 ответил 25процентный клоун
   223 / 959
21 апреля в 10:46
ладно,победой вас,без обид,заслужили чемпионство одной этой игрой
СПАСИБО, но еще рано нужны как минимум 10 очей на сегодня в оставшихся играх
25процентный клоун
25процентный клоун ответил PITER_1
   19 / 959
21 апреля в 10:41
ладно,победой вас,без обид,заслужили чемпионство одной этой игрой
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   157 / 959
21 апреля в 10:38
Не нравится мне Дзюба... Толкает вчера Спайича в спину, тот начинает падать, мяч попадает в руку, а Дзюба нагло призывает судью и показывает руку!) Хотя до этого, по повтору видно, что специально толкает в спину...) Спартаковская школа?;)
PITER_1
PITER_1 ответил 25процентный клоун
   223 / 959
21 апреля в 10:34
стандартный питерский ответ,вам про отсутствие игры а вы про Спартак((
ну если ты такой не традиционный, то и иди на тарасовскую ветку и обсуди блЯстательную игру свинофермы
Nikola45
Nikola45 ответил n272nm
   16 / 959
21 апреля в 09:54
Я сделаю несколько преждевременный прогноз и скажу, что скорей всего Зенит будет играть в ЛЧ. Если честно, то нам в этом турнире делать нечего. Впрочем, как и любому российскому клубу. Единственная надежда на селекцию в межсезонье. Если Зенит купит условных Данни с Халком, тогда у нас появятся перспективы в ЛЧ.
Не могу не согласиться! Укреплять команду нужно! Но что то из футбола уже можно увидеть! Согласитесь! Ну а 24 пойду смотреть Динамо! ))
Против_всех
Против_всех
   494 / 959
21 апреля в 09:53
Влажные, ночные фантазии питервы,дюковщина по видимому воплощает в реальность, зенит всё ближе к кабинетному пичененству
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
21 апреля в 09:51
Это точно РПЛ? Мы не АПЛ смотрели? Только с такими играми мы что то покажем в ЕВРОПЕЙСКИХ кубках!
Больше таких игр !
От Тарасятника ждать такого не приходится )))
n272nm
n272nm ответил Nikola45
   147 / 959
21 апреля в 09:46
После прихода 3 хороших игроков ставит хорошую игру! Хорошая атмосфера в команде и хорошая игра сделают свое дело! Надеюсь на левую бровку летом купят достйного игрока, типа Данни!
Я сделаю несколько преждевременный прогноз и скажу, что скорей всего Зенит будет играть в ЛЧ. Если честно, то нам в этом турнире делать нечего. Впрочем, как и любому российскому клубу. Единственная надежда на селекцию в межсезонье. Если Зенит купит условных Данни с Халком, тогда у нас появятся перспективы в ЛЧ.
Против_всех
Против_всех
   494 / 959
21 апреля в 09:45
Срамота кароч
Против_всех
Против_всех
   494 / 959
21 апреля в 09:41
В ближайшем розыгрыше еврокубков!!! Впервые!! Мегаэксклюзив!!! Всех времен!!! деревянная шлюба в ЛЧ(!!!) Ахаха
Nikola45
Nikola45 ответил Sunny.
   16 / 959
21 апреля в 09:40
молодцы обе команды, обе заслужили похвалы. Мне кажется у Краснодара был недонастрой и безполезный Уткин в середине поля , в точь как наш Обляков. Если Зенит станет чемпионом то результат в нашу пользу. Судья молодец, давал играть судил все по делу, не стал делать из-за конфликта сыр бор, а спокойно закончил игру. Вот что значит не купился на мазут !
Да не все Перейра наиграл на прямую красную! Открытой ногой Оздоеву конечно не позавидуешь! Думаю ему это еще скажется, травма даст о себе знать!
fekir-1111
fekir-1111 ответил Шишанутый
   630 / 959
21 апреля в 09:38
Горный он лучше и мароканца забивает.шомпиу с лч вылетил а мелкий дальше.прошел.
Против_всех
Против_всех
   494 / 959
21 апреля в 09:37
    Против_всех
    Против_всех
       494 / 959
    21 апреля в 09:35
    Позор дюковщине
    Против_всех
    Против_всех ответил Petergoff
       494 / 959
    21 апреля в 09:34
    Ооо, Мишган даж объявился, чтоб про "супер клуб" тут
    прочирикать Ахахаха
    Nikola45
    Nikola45 ответил n272nm
       16 / 959
    21 апреля в 09:33
    Прекрасный матч! Лучшая игра нынешнего чемпионата. Впервые хочется похвалить Семака, ибо я ждал игру на контратаках в виде привычной Уфы, которую когда-то тренировал Семак. Однако, я сильно ошибся. Зенит победил по делу, жаль не реализовали кучу голевых моментов. Краснодару спасибо за игру. Единственная ложка дегтя, судейство Карасева, который изо всех сил пытался испортить игру. Хорошо что у него это не получилось, хотя он был очень близок к этому. Всех с победой! П.С. Злопыхатели, захлебнитесь слюнями от злости!
    После прихода 3 хороших игроков ставит хорошую игру! Хорошая атмосфера в команде и хорошая игра сделают свое дело! Надеюсь на левую бровку летом купят достйного игрока, типа Данни!
    Shamil79
    Shamil79
       684 / 959
    21 апреля в 09:32
    матч был суперинтересный...только комментатор мешал нормально его смотреть...тот который орал постоянно
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