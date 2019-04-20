«Зенит» одержал победу над «Краснодаром», Дзюба оформил дубль

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России.
«Зенит» (51 очко) располагается на первом месте, «Краснодар» (42 очка) - третий.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Зенит» 2:3 (1:1)
Голы: Игнатьев 25, Перейра 90 - Дзюба 19, Ракицкий 70, Дзюба 90+5
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Уткин (Сулейманов 61), Газинский, Вандерсон, Перейра, Классон, Игнатьев (Скопинцев 73)
Главный тренер: Фоменко Олег.
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Дриусси (Шатов 90+5), Вильмар Барриос, Оздоев (Анюков 83), Ригони (Нобоа 87), Дзюба, Азмун
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Ригони 34, Смольников 44, Ракицкий 47, Перейра 67, Вильмар Барриос 72, Анюков 85, Сулейманов 86, Азмун 90+7
Судья: Карасев Сергей.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом».
. а только потом, юноша, пиши мне, когда поумнеешь....я же не Миклохо-Маклай, чтобы общаться с индейцами.....
. а только потом, юноша, пиши мне, когда поумнеешь....я же не Миклохо-Маклай, чтобы общаться с индейцами.....
С победой великий ЗЕНИТ!!!!
Санкт-Петербург футбольная столица России!!!!
С победой великий ЗЕНИТ!!!!
Санкт-Петербург футбольная столица России!!!!
Больше таких игр !
От Тарасятника ждать такого не приходится )))
Больше таких игр !
От Тарасятника ждать такого не приходится )))
прочирикать Ахахаха
прочирикать Ахахаха