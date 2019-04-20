«Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» и осложнила себе борьбу за Лигу чемпионов

20 апреля 2019, 21:23

В матче 30-го тура Бундеслиги гладбахская «Боруссия» уступила «Лейпцигу», чем серьезно осложнила себе жизнь.

Теперь «Боруссия» занимает пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко, но у «Айнтрахта», идущего четвертым, есть игра в запасе. «Лейпциг» же закрепился на третьей позиции, набрав 61 пункт.

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк».

«Боруссия» М - «РБ Лейпциг» - 1:2 (0:1)

Голы: Плеа 61 - Хальстенберг 17 (пенальти), Хальстенберг 53

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Штробль, Янчке, Херрманн (Траоре 86), Крамер, Денис Закариа, Азар, Нойхаус (Хофманн 62), Плеа, Раффаэл (Вендт 79)

Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Конате, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Кампль, Форсберг (Айдара 74), Хальстенберг, Кунья (Поульсен 46), Вернер (Орбан 81)

Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Айдара 75, Поульсен 86.

Судья: Осмерс Харм.

В другом матче тура «Бавария» обыграла «Вердер».