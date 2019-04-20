ГлавнаяНовости

«Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» и осложнила себе борьбу за Лигу чемпионов

20 апреля 2019, 21:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

В матче 30-го тура Бундеслиги гладбахская «Боруссия» уступила «Лейпцигу», чем серьезно осложнила себе жизнь.

Теперь «Боруссия» занимает пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко, но у «Айнтрахта», идущего четвертым, есть игра в запасе. «Лейпциг» же закрепился на третьей позиции, набрав 61 пункт.

Менхенгладбах, стадион «Боруссия-Парк».

«Боруссия» М - «РБ Лейпциг» - 1:2 (0:1)
Голы: Плеа 61 - Хальстенберг 17 (пенальти), Хальстенберг 53

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Штробль, Янчке, Херрманн (Траоре 86), Крамер, Денис Закариа, Азар, Нойхаус (Хофманн 62), Плеа, Раффаэл (Вендт 79)
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Конате, Клостерманн, Лаймер, Забитцер, Кампль, Форсберг (Айдара 74), Хальстенберг, Кунья (Поульсен 46), Вернер (Орбан 81)
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Айдара 75, Поульсен 86.

Судья: Осмерс Харм.

В другом матче тура «Бавария» обыграла «Вердер».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» отправил два мяча в ворота «Оренбурга»
Сегодня, 18:23 Комментарии61
«Енисей» и «Анжи» забили четыре гола на двоих
Сегодня, 15:54 Комментарии79
«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией». Ляказетт сделал дубль
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии61
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии37
«Ливерпуль» разгромлен на «Камп Ноу»
01 мая ВидеоКомментарии463
Поражения ПСЖ и «Марселя». Итоги 34-го тура чемпионата Франции
01 мая Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 21:36
Веселый матч, летом обоим клубам надо усилятся и тратить бабло, иначе в европе делать им нечего
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100