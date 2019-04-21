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Семак: «Скамейка „Краснодара“ спровоцировала конфликт на ровном месте»

21 апреля 2019, 08:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые паузы в концовке поединка против «Краснодара».

Это произошло из-за замен, это вопрос к судейству. Из-за лимита мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони, а судья поднял совсем другую замену. Это вопрос к резервному. Я ему десять раз пытался объяснить, что у нас лимит, что нам нужно сначала убрать иностранца, чтобы потом выпустить россиянина, и затем выпустить нового иностранца. Одна замена была готова, вторая получилась вынужденной, и боковой просто растерялся.

Мы-то тут при чем? А по поводу повреждения Оздоева — ну, так это бывает. Его пришлось заменить, и он ушел. Вопросов, связанных с количеством, я не понимаю. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Вот и все. Конечно, эмоции, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и брался за голову. Как можно не поменять одну замену на вторую? Это вопрос не ко мне. 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 16:04
Да все заварил бывший пупсик Ари! Видите ли ему там что-то не понравилось на поле и он решил кому-то отомстить со скамейки запасных) Бывшего спартача видно издалека.
RIR68
RIR68
   113 / 959
21 апреля в 16:00
черно-спартакосвкий Ари не смог из себя удалить три-ва-тарасовские привычки!
kip-elev
kip-elev ответил OLESOCC
21 апреля в 15:27
Так как ребёнок) По моментам 7:2? это не значит ровным счётом ничего, счёт на табло и тут всё понятно. По твоей логике если у Быков перевес по всей статистике, по владению, по точности передач... итд, то победа должна быть у Краснодара? Если бы это было так, то футбол не был бы любимой игрой миллионов. Моменты это всего лишь статистика, повторюсь, счёт на табло и для меня это печально. Ну а Зенитовцев с победой, вчера вы были сильнее.
kolpankolpan
kolpankolpan
   407 / 959
21 апреля в 14:56
Карась не подсуживал.Получил указание сделать ровно.Потому так и судил.Оказалось что в пользу Краснодара, но мы вырвали победу заслуженно!
OLESOCC
OLESOCC ответил Levadia
   411 / 959
21 апреля в 14:10
Карась налажал вчера прилично!
Да, он подсуживал Краснодару!.
OLESOCC
OLESOCC ответил kip-elev
   411 / 959
21 апреля в 14:08
Был на стадионе на матче. Энергетика такая была, что готов был сам на поле выбежать, Оздоева на руках до скорой помощи донести. Со стороны было видно что Зенит время тянул, а Быки в бой рвались отыграться. Лукавит Семак. Это эмоции, матч захватывающий, безразличных на стадионе небыло
По моментам должно быть 7:2 в пользу Зенита, а Перера заслужил вторую жёлтую!.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   181 / 959
21 апреля в 14:05
Игра была боевой,стычки украшали матч,Краснодару после 2-2 нужно было согласиться с ничьей и закрыться,а ЦСКА вчера нужно было не мешать Локо,для интриги чемпионата,теперь все,Зенит-Чемпион.
kip-elev
kip-elev
21 апреля в 13:48
Был на стадионе на матче. Энергетика такая была, что готов был сам на поле выбежать, Оздоева на руках до скорой помощи донести. Со стороны было видно что Зенит время тянул, а Быки в бой рвались отыграться. Лукавит Семак. Это эмоции, матч захватывающий, безразличных на стадионе небыло
spartach n1
spartach n1 ответил Штиль
   2 / 959
21 апреля в 13:46
вам сегодня Енисей наваляет полную авоську
Ставь всю стеклотару на Енисей !
Comentarios
Comentarios
   180 / 959
21 апреля в 13:42
А мне понравилось потолкались
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
21 апреля в 13:20
Да, и еще очная встреча вроде как в следующем туре... Нужно подогнать пивасик и сигаретки... Не то "элексир" не получится...
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
21 апреля в 13:18
Из за свиньи Ари буча началась у кромке поля.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 13:18
Если бы удалили оздоева, как положено, то и всего этого не было бы. Но его оставили, резервный стал мудрить с заменами, чтобы у Зенита был перебор легионеров, прибежал ари и прочие.
ОПС
ОПС
   444 / 959
21 апреля в 13:11
Боковой оказался крайним.
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
21 апреля в 13:09
Я вроде все видел на компе. Но так и не понял смысла дурацкой массовой потасовки. Своя и только своя версия - арбитр в поле потерял контроль над игрой. Поймите, ведь игроки команд ни к кому из соперников претензий не имеют. Но тут налицо Chain Reaction. Как у Diana Ross, музыка и видео найдутся за секунду... Сейчас сам попробую...Нет, видео только за 30-ть секунд.... Пять туров еще остались, армии прибавить и пофиг какое место, все с шашками наголо, ничего больше не остается... В бой и всех порубаем.
d_fincher
d_fincher ответил Jeck Denielse
   171 / 959
21 апреля в 12:28
Он не заступался ...не оправдывал....не лги..... А выразил поддержку игроку своей команды...в трудный для того период расплаты за свои глупые косяки... ....а это разные вещи....
В сложный для него период) Еще бы - стулом по башке людей бьет. Какие же вы, питерцы, лицемеры - это у вас называется сложным периодом, глазам не верю. Кривляки.
Штиль
Штиль ответил spartach n1
   192 / 959
21 апреля в 12:23
Ну хоть бомжам наваляли ))
вам сегодня Енисей наваляет полную авоську
Палыч82
Палыч82 ответил dzvinka
   791 / 959
21 апреля в 12:20
ничего он не обязан. Его обязаность, показать и осуществить замену в соответствии с протокольной бумажкой которую ему принесли на замену. В чем проблема тренерского штаба принести листы с корректными номерами в нужной последовательности? Если одни 56ы не умеют писать, а другой не умеет читать - так это нормально для дворовой лиги то.
Сейчас не обязан. Имею ввиду, что должен быть обязан, как представитель непосредственой инстанции, регулирующей соблюдение правил соревнования на поле. Нечего там отдыхать и быть боксерской грушей для буйствующих тренеров,)
dzvinka
dzvinka ответил Палыч82
   69 / 959
21 апреля в 12:14
Руководству судейского корпуса, пожалуй, этот инцидент принять во внимание. Резервный судья, полагаю, обязан следить за лимитом на легионеров на поле, раз он вершит замены, а не только тренерский штаб команды
ничего он не обязан. Его обязаность, показать и осуществить замену в соответствии с протокольной бумажкой которую ему принесли на замену. В чем проблема тренерского штаба принести листы с корректными номерами в нужной последовательности? Если одни 56ы не умеют писать, а другой не умеет читать - так это нормально для дворовой лиги то.
spartach n1
spartach n1
   2 / 959
21 апреля в 12:09
Ну хоть бомжам наваляли ))
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 12:01
Не красиво себя повели Быки
Василий 50
Василий 50
   308 / 959
21 апреля в 12:01
С заменами в "Зените" и раньше были проблемы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   660 / 959
21 апреля в 11:53
Семак, ты сам провокатор по жизни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 959
21 апреля в 11:52
Семак достоин уважения,супер настрой задал За фол на Оздоеве судья обязан был покпзать прямую красную
Вот видишь можешь же по-трезвяни адекватные вещи писать...)))
а то 256 пасов из низ 87 не точных...)))
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил ckori
21 апреля в 11:34
Оздоев там всё напровоцировал!Начал ,ну да ладно!А без этого перерыва уж точно счёт остался бы 2-2!
Если бы судья судил по правилам, то он бы удали Перейру и счёт остался бы 1:2.
А то и 1:3 или 1:4 ))))
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
21 апреля в 11:30
бедные бакланы
Да, бедные бакланы из Москвы и Краснодара. В этом году без золота.
Всё по игре.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Риланд
21 апреля в 11:28
Стыдно за лазурных, мерзкая провокация
Стыдно за "быков". Перейра сломал Оздоева. Судья его откровенно пожалел и не удалил. Краснодарцам бы в этой ситуации не возбухать. А они начали наезжать на реально травмированного Оздоева.
Danila Selin
Danila Selin ответил Aris
   231 / 959
21 апреля в 11:27
Не красивый поступок болотных. Хотя, к ним уже привыкли! А оправдываться то не нужно, всем все ясно! Позор!
Некрасивый поступок у Краснодара. повторы посмотри. Именно Ари — футболист краснодара мешал провести зениту замену. А грязная игра, с апофеозом в виде нанесения травмы Оздоеву, говорят о том что не красиво вёл себя именно Краснодар.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответил Бабушка Маня
21 апреля в 11:23
Ари можно было и жёлтую карточку дать.
Не можно, а нужно.
Levadia
Levadia
   166 / 959
21 апреля в 11:17
Карась налажал вчера прилично!
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