Семак: «Скамейка „Краснодара“ спровоцировала конфликт на ровном месте»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал частые паузы в концовке поединка против «Краснодара».

Это произошло из-за замен, это вопрос к судейству. Из-за лимита мы сначала планировали выпустить россиянина вместо иностранца, вместо Ригони, а судья поднял совсем другую замену. Это вопрос к резервному. Я ему десять раз пытался объяснить, что у нас лимит, что нам нужно сначала убрать иностранца, чтобы потом выпустить россиянина, и затем выпустить нового иностранца. Одна замена была готова, вторая получилась вынужденной, и боковой просто растерялся.

Мы-то тут при чем? А по поводу повреждения Оздоева — ну, так это бывает. Его пришлось заменить, и он ушел. Вопросов, связанных с количеством, я не понимаю. Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте. Вот и все. Конечно, эмоции, все понять можно, но с нашей стороны все было ясно и понятно. Я ходил и брался за голову. Как можно не поменять одну замену на вторую? Это вопрос не ко мне.