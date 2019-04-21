Дзюба: «Благодарен всем тем, кто в меня верил»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». В этой встрече нападающий забил за команду впервые с октября.
Во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнерам. Мы продемонстрировали командный дух. Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло.
Обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это реально мой любимый стадион. Конечно, есть наша «Газпром Арена» с крышей, ее я тоже обожаю, она нас спасает. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы — в открытый футбол...
Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.
Во-вторых, важна следующая игра против «Динамо». Мы им проиграли на выезде. Теперь нужно собрать все эмоции. Все в наших руках. Нельзя терять очки, потому что тогда сегодняшняя победа пойдет насмарку.
А сейчас я самый счастливый человек на свете.
Из под самого носа Краснодара УНЁС!
А всё благодаря Дзюбе и Семаку.
Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
Наконец дождались.
Артём Дзюба забил долгожданные голы и не один, а сразу ДВА!
Очень рады за Артёма!
В таком важном матче ОТЛИЧИЛСЯ дважды и помог Зениту ВЫРВАТЬ победу у Краснодара.
Вот бы так Зенит играл раньше!
Зенит почти уже первый.
Догнать остальным претендентам будет сложно.
Поздравляем Зенит, Семака, Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой победой!
Все молодцы!
Отлично играли и победили.
У Зенита есть резерв на усиление игры, чтобы так выступать в Европе.
Зениту нужна стабильность, подкреплённая настроем на победу.
Краснодар! Не горюй!
Надо лучше готовиться.
Из под самого носа Краснодара УНЁС!
А всё благодаря Дзюбе и Семаку.
Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
Наконец дождались.
Артём Дзюба забил долгожданные голы и не один, а сразу ДВА!
Очень рады за Артёма!
В таком важном матче ОТЛИЧИЛСЯ дважды и помог Зениту ВЫРВАТЬ победу у Краснодара.
Вот бы так Зенит играл раньше!
Зенит почти уже первый.
Догнать остальным претендентам будет сложно.
Поздравляем Зенит, Семака, Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой победой!
Все молодцы!
Отлично играли и победили.
У Зенита есть резерв на усиление игры, чтобы так выступать в Европе.
Зениту нужна стабильность, подкреплённая настроем на победу.
Краснодар! Не горюй!
Надо лучше готовиться.
Я бы поселил там разврат и опрокинул бы этот город во мрак и ужас, в тар-тарары!
Я бы поселил там разврат и опрокинул бы этот город во мрак и ужас, в тар-тарары!
Не бежит,не бьёт.
Но развитие атаки понимает верно.Пасы отдаёт грамотно без спешки.
В первом голе,как и с Халком. Прилетело на ногу.Даже глаз не открывал.
Во втором руками оттёр Мартыновича.Но подставил чалдон правильно.
На свою беду Мартынович оказался слишком мощным и не рухнул от толчка в спину,а
всего лишь отъехал на пол метра от мяча.
Справедливости ради-отличный футбол в был в Краснодаре.
Не бежит,не бьёт.
Но развитие атаки понимает верно.Пасы отдаёт грамотно без спешки.
В первом голе,как и с Халком. Прилетело на ногу.Даже глаз не открывал.
Во втором руками оттёр Мартыновича.Но подставил чалдон правильно.
На свою беду Мартынович оказался слишком мощным и не рухнул от толчка в спину,а
всего лишь отъехал на пол метра от мяча.
Справедливости ради-отличный футбол в был в Краснодаре.
Отсюда наглядный вывод почему Дзюба по нескольку раз за матч падает в обнимку с защитникам. Потому что долг каждого защитника, когда такая масса тебя толкает руками, мертвой хваткой него вцепиться.
Отсюда наглядный вывод почему Дзюба по нескольку раз за матч падает в обнимку с защитникам. Потому что долг каждого защитника, когда такая масса тебя толкает руками, мертвой хваткой него вцепиться.