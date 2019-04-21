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Дзюба: «Благодарен всем тем, кто в меня верил»

21 апреля 2019, 08:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». В этой встрече нападающий забил за команду впервые с октября.

Во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнерам. Мы продемонстрировали командный дух. Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло. 

Обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это реально мой любимый стадион. Конечно, есть наша «Газпром Арена» с крышей, ее я тоже обожаю, она нас спасает. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы — в открытый футбол...

Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

Во-вторых, важна следующая игра против «Динамо». Мы им проиграли на выезде. Теперь нужно собрать все эмоции. Все в наших руках. Нельзя терять очки, потому что тогда сегодняшняя победа пойдет насмарку. 

А сейчас я самый счастливый человек на свете.

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
21 апреля в 18:47
А чего он раскудахтался то ?))) Первый гол за команду за 9!)!!!! Месяцев ...и сразу какая то фигня началась спасибо не спасибо
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   200 / 959
21 апреля в 17:36
Молодец,Артем!Почаще бы так.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   214 / 959
21 апреля в 16:25
Всё ! На год вперёд назабивался ! В этом сезоне голов от него можно не ждать ,даже за сборную ! )))
OLESOCC
OLESOCC ответил НОЖ
   411 / 959
21 апреля в 14:20
Децствительно поверили.В обоих случаях в него просто попали.
Ну-ну!.
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
21 апреля в 13:36
    НОЖ
    НОЖ
    21 апреля в 13:08
    Децствительно поверили.В обоих случаях в него просто попали.
    Исмет
    Исмет
       539 / 959
    21 апреля в 12:41
    В бревно не кто не верит
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       267 / 959
    21 апреля в 12:16
    Попади Дзюбе в голову !
    Zayac_65
    Zayac_65
       641 / 959
    21 апреля в 12:07
    Даже палка раз в полгода стреляет..
    kastites
    kastites
       109 / 959
    21 апреля в 12:02
    Молодец
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 959
    21 апреля в 11:57
    Верьте в меня ещё полгода , сказал Артём)))
    pele1981
    pele1981
    21 апреля в 11:18
    Два раза мяч попал в полено и залетел в ворота - а столько гонора уже!
    beefs
    beefs
       194 / 959
    21 апреля в 10:20
    Звезда, так ты должен играть каждый матч, а не один в полгода...
    Sysanin101
    Sysanin101
       279 / 959
    21 апреля в 10:07
    "Зенит" вырвал победу.
    Из под самого носа Краснодара УНЁС!
    А всё благодаря Дзюбе и Семаку.
    Зенит удивил со знаком ПЛЮС, а Краснодар удивил со знаком МИНУС!
    Наконец дождались.
    Артём Дзюба забил долгожданные голы и не один, а сразу ДВА!
    Очень рады за Артёма!
    В таком важном матче ОТЛИЧИЛСЯ дважды и помог Зениту ВЫРВАТЬ победу у Краснодара.
    Вот бы так Зенит играл раньше!
    Зенит почти уже первый.
    Догнать остальным претендентам будет сложно.
    Поздравляем Зенит, Семака, Дзюбу, болельщиков Зенита с яркой победой!
    Все молодцы!
    Отлично играли и победили.
    У Зенита есть резерв на усиление игры, чтобы так выступать в Европе.
    Зениту нужна стабильность, подкреплённая настроем на победу.
    Краснодар! Не горюй!
    Надо лучше готовиться.
    нечитайло
    нечитайло
       837 / 959
    21 апреля в 10:07
    Молодчик
    donbeter
    donbeter
    21 апреля в 09:33
    Ну молодец, заслужил!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       24 / 959
    21 апреля в 09:26
    Эх,жаль меня там не было.
    Я бы поселил там разврат и опрокинул бы этот город во мрак и ужас, в тар-тарары!
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    21 апреля в 09:25
    Дзюба молодчик. жаль в этом сезоне не получится отгрузить свиньям и передать очередной привет Федуну. Может вообще не получится, если те в Пердив свалятся на радость всем болельщикам. Гыгыгы
    Sаshа
    Sаshа
       187 / 959
    21 апреля в 09:22
    вчера Дзюба действительно был лучший в Зените, Дзюба, Ракицкий, Лунёв, который совершил несколько сейвов
    Prazdnik
    Prazdnik
    21 апреля в 09:10
    Дзюба хорош, матч интересный, два клуба в рпл неставящие акцент на обороне.
    Hypnoz
    Hypnoz
       105 / 959
    21 апреля в 09:03
    Победитель Люксембурга ! Нап - без голов ))) ! Зато верующий, это со времён Спартака осталось.
    ОПС
    ОПС
       444 / 959
    21 апреля в 09:01
    А до следующего гола еще полгода?
    d_fincher
    d_fincher
       171 / 959
    21 апреля в 08:58
    Удивительные у нас футболисты. Благодарят "всех, кто верил", забив два мяча в 20-ти играх. Обычно такие слова произносятся, когда побит рекорд или что-то в этом роде. А тут аж 2 мяча! В одной игре! За полгода! Великий.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       24 / 959
    21 апреля в 08:56
    Дзюбу стибануло.
    Не бежит,не бьёт.
    Но развитие атаки понимает верно.Пасы отдаёт грамотно без спешки.
    В первом голе,как и с Халком. Прилетело на ногу.Даже глаз не открывал.
    Во втором руками оттёр Мартыновича.Но подставил чалдон правильно.
    На свою беду Мартынович оказался слишком мощным и не рухнул от толчка в спину,а
    всего лишь отъехал на пол метра от мяча.
    Справедливости ради-отличный футбол в был в Краснодаре.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 959
    21 апреля в 08:54
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         19 / 959
      21 апреля в 08:45
      "открытый футбол" ? дворовый ,так правильней
      ДАША Д
      ДАША Д
         121 / 959
      21 апреля в 08:45
      Ближе к лету Дзюба набирает форму.
      lobsterdam
      lobsterdam
         220 / 959
      21 апреля в 08:41
      Эк его торкнуло, не забивал с октября 2018 г. и понесло в философию. Значит, теперь до следующего октября!
      shlomo
      shlomo
         128 / 959
      21 апреля в 08:30
      Все бы ничего, но ....верить это одно, а играть и забивать нападающий должен в каждом матче....а такая нестабильность игры уже и веру не дает....
      valeron4321
      valeron4321
         566 / 959
      21 апреля в 08:26
      Какая великая новость, затмившая даже православный праздник. Наконец то Дзюба забил гол, при этом оттолкнув защитника руками от мяча.
      Отсюда наглядный вывод почему Дзюба по нескольку раз за матч падает в обнимку с защитникам. Потому что долг каждого защитника, когда такая масса тебя толкает руками, мертвой хваткой него вцепиться.
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