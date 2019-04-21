Азмун - о Сафонове: «Первый раз вижу такую игру вратаря»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, комментируя победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ, отметил хорошую игру вратаря «быков» Матвея Сафонова.
Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно.
Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.
17 ударов в створ, одна штанга и только три мяча в сетке...
17 ударов в створ, одна штанга и только три мяча в сетке...
Матвею желаю "звездняк" не ловить, а как вратарю расти!
Матвею желаю "звездняк" не ловить, а как вратарю расти!
Сафонов - лучший игрок матча...вне зависимости от результата.....
Сафонов - лучший игрок матча...вне зависимости от результата.....
1ый отбил обратно в бьющего, дальше защита помогла.
2ой стенку поставил так что не видел удара,
3ий на границу штрафной при угловом не вышел - попробуй отбей с ленточки.
повезло за воротник не положили 4ый.
оценка - 2.
ну а Азмун ищет оправдание своему внезапно появившемуся навыку пороть двухсотпроцентные моменты.
"Очень сложная игра,... Сложная она была или нет — уже не так важно."
А вот тут Сердар прав. А прав или нет - уже не так важно.
к слову, об ораторском искусстве:
Черданцева надо выключать во время трансляции. Это начинает быть опасным для здоровья.
1ый отбил обратно в бьющего, дальше защита помогла.
2ой стенку поставил так что не видел удара,
3ий на границу штрафной при угловом не вышел - попробуй отбей с ленточки.
повезло за воротник не положили 4ый.
оценка - 2.
ну а Азмун ищет оправдание своему внезапно появившемуся навыку пороть двухсотпроцентные моменты.
"Очень сложная игра,... Сложная она была или нет — уже не так важно."
А вот тут Сердар прав. А прав или нет - уже не так важно.
к слову, об ораторском искусстве:
Черданцева надо выключать во время трансляции. Это начинает быть опасным для здоровья.