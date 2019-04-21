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Азмун - о Сафонове: «Первый раз вижу такую игру вратаря»

21 апреля 2019, 00:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, комментируя победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ, отметил хорошую игру вратаря «быков» Матвея Сафонова.

Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно.

Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.

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Все комментарии
Ars Ars 1
Ars Ars 1 ответил Leningrad 84
   530 / 959
22 апреля в 03:16
Да уж, Матвей выдал крутейший матч. 17 ударов в створ, одна штанга и только три мяча в сетке...
каждый 6 удар в створ гол...
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:19
нереально крут!
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
21 апреля в 17:59
Да уж, Матвей выдал крутейший матч.
17 ударов в створ, одна штанга и только три мяча в сетке...
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 12:11
Единственно водиться любит
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил Хороший Малый
21 апреля в 11:46
Сафонов красава,с такой игрой дорога в Сборную России.
Хвалите шёпотом,СК может спрятать в СИЗО!
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 11:18
Сафонов красавчик, но не надо только сейчас делать из него нового Акинфеева. Дайте парню спокойно дорасти до сборной, а то как только молодой пару матчей хороших проведёт сразу в сборную сватают, а через год два в запасе команда которая на дне таблицы ошивается.
Матвею желаю "звездняк" не ловить, а как вратарю расти!
Slepowron
Slepowron
   861 / 959
21 апреля в 11:07
Да Сафонов много тащил благодаря слабой защите которая много позволяла сопернику. Лунев тоже был не плох.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 11:05
На кураже сыграл, но и косяки были...
Палыч82
Палыч82 ответил Хороший Малый
   791 / 959
21 апреля в 10:30
Сафонов красава,с такой игрой дорога в Сборную России.
Да там уж, если продолжит прогрессировать, можно и получше сборную присмотреть,)
Хороший Малый
Хороший Малый
   682 / 959
21 апреля в 10:07
Сафонов красава,с такой игрой дорога в Сборную России.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
21 апреля в 09:49
Я считаю Сафонов отыграл этот матч на отлично
cska1948
cska1948
   93 / 959
21 апреля в 09:47
Боюсь что в следующем сезоне Сафонов окажется либо в Удельном Парке, либо в Тарасовке.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 09:30
Если бы не Сафонов, то быки в 1 тайме вынули бы пять. Гыгыгы
anfield1984
anfield1984 ответил n272nm
   935 / 959
21 апреля в 09:24
Везло, не везло, не везло. Вы игру в карты смотрели со сменным козырем?
Absinthe3
Absinthe3
   142 / 959
21 апреля в 09:11
Да ладно, Сердар. Вспомни, что творил Джанаев в ЛЧ
Misha78
Misha78
   584 / 959
21 апреля в 08:22
Если дальше так будет играть, станет первым номером в воротах сборной！
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 08:13
Хороший вратарь будет, если не испортят...
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 08:12
Ты ещё ничего не видел, что ты мог видеть в туркменском плену.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
21 апреля в 07:46
Надо признать.....
Сафонов - лучший игрок матча...вне зависимости от результата.....
Palex
Palex
   50 / 959
21 апреля в 07:41
Да ладно,поймал мальчишка кураж,такое бывает. Рано ему песни петь,а так конечно молодец,спас Краснодар от разгрома.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
21 апреля в 07:13
до Акина еще расти и расти
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
21 апреля в 05:53
Рано еще петь ему похвалы.
Ars Ars 1
Ars Ars 1
   530 / 959
21 апреля в 05:30
3 мяча пропустил.
1ый отбил обратно в бьющего, дальше защита помогла.
2ой стенку поставил так что не видел удара,
3ий на границу штрафной при угловом не вышел - попробуй отбей с ленточки.
повезло за воротник не положили 4ый.
оценка - 2.

ну а Азмун ищет оправдание своему внезапно появившемуся навыку пороть двухсотпроцентные моменты.

"Очень сложная игра,... Сложная она была или нет — уже не так важно."
А вот тут Сердар прав. А прав или нет - уже не так важно.

к слову, об ораторском искусстве:

Черданцева надо выключать во время трансляции. Это начинает быть опасным для здоровья.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   112 / 959
21 апреля в 02:16
Сафон хороший кипер! Считаю как минимум не хуже Лунёва.
Гуливер
Гуливер
   936 / 959
21 апреля в 01:59
раз в год и палка стреляет,по мне Сафонов это типичный Митрюшкин или Шунин,скоро сгорит и будет Песьяковым
n272nm
n272nm
   147 / 959
21 апреля в 01:52
Сафонову просто везло. Это называется - поймать кураж. Я не умаляю заслуг Сафонова, но Зениту просто тотально не везло. Чуть больше удачи и об игре Сафонова никто бы и не вспомнил. Зенит к 15 минуте должен был забивать 5 раз минимум. Краснодар провел контратаку и сравнял счет в первом тайме ровно из-за того, что случился рикошет и мяч отлетел к нападающему Краснодара. Это первый опасный момент у ворот Зенит, который волей случая, превратился в гол. Так что нужно отдать должное игре Сафонова, но нужно понимать, что Зениту в этом матче очень сильно не везло.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 01:07
Стенка в случае со штрафным только мешала, ошибкой было ставить почти всю команду в стенку.
Лакшери
Лакшери
   197 / 959
21 апреля в 00:59
Сафонов конечно красавец , но и Лунев несколько раз очень круто выручал
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил mangoх12
   173 / 959
21 апреля в 00:49
Достойная смена Акинфееву в сборной , хотя штрафной с такой дистанции надо тащить
Удар был очень сильным.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
21 апреля в 00:45
да, надо отдать должное вратарю,много потащил, к такому сопернику только с уважением
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