Азмун - о Сафонове: «Первый раз вижу такую игру вратаря»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, комментируя победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 24-го тура РПЛ , отметил хорошую игру вратаря «быков» Матвея Сафонова.

Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно.



Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.