Иванович: «Ещё рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Краснодаром».

Ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита». Конечно, мы сделали большой шаг к этому титулу, но впереди ещё несколько игр. Пока мы математически не будем чемпионами, об этом не стоит говорить.

Артём Дзюба в последних играх очень много работает на команду, играет в своей зоне, где он опасен для противника. Вся команда верит в него, он сыграл очень хорошо. Мы всегда повторяем, что мы команда. Неважно, кто забивает и как забивает, важно только добиться результата. Я думаю, что в матче с «Краснодаром» у нас всё получилось.