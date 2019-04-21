ГлавнаяНовости

Иванович: «Ещё рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

21 апреля 2019, 00:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Краснодаром».

Ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита». Конечно, мы сделали большой шаг к этому титулу, но впереди ещё несколько игр. Пока мы математически не будем чемпионами, об этом не стоит говорить.

Артём Дзюба в последних играх очень много работает на команду, играет в своей зоне, где он опасен для противника. Вся команда верит в него, он сыграл очень хорошо. Мы всегда повторяем, что мы команда. Неважно, кто забивает и как забивает, важно только добиться результата. Я думаю, что в матче с «Краснодаром» у нас всё получилось.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   63 / 959
21 апреля в 11:41
Правильно говорит. Всякое бывает. Уж поздравлять Питер с чемпионством точно рано)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Ваня лучший
   74 / 959
21 апреля в 11:31
Просто боится сглазить.
Nikola45
Nikola45 ответил Байкал-38.
   16 / 959
21 апреля в 10:21
Помешать Зениту стать чемпионом, может только сам Зенит, уж больно большой отрыв от Локо 7 очков.
Считайте что 9! Восемь чистых и девятое нужно брать Локо Зенит дома победил Локо на выезде ничья!
МапС
МапС
   83 / 959
21 апреля в 10:20
О чемпионстве думать никогда не рано и никому не поздно.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jeck Denielse
   219 / 959
21 апреля в 10:04
8......очков...в таблице.... Это "догоняемо" при двух поражениях лидера и ничьей...... Догоняемо но не обгоняемо.... По личным встречам даже при равенстве очков Зенит будет первым... .........но надеюсь до этого не дойдёт.....)))) Кстати..неожидал что именно Локо будет "главной угрозой" лидерству Зенита по-весне..... Сёмин как и Семак не проиграл ни матча.....да и вчера на мой взгляд были чуть ближе к победе...
Да точно 8 очков. А вот меня борьба Локо ни капельки не удивляет. У Локо состав не хуже Зенита, да последние приобретения питерцев со знаком супер. За последние лет 10 это уж точно попадание в десятку, а не как обычно десятки беспантового бутора покупать.
У Локо старт был очень плохой, а так набрали ход и если бы не старт, возможно и опережали бы, но ничего не попишешь, сами виноваты.
Насчёт чемпионства я иллюзий не питаю, а вот серебро обязаны брать! Но как говорится, надо посмотреть, всё может быть.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 10:03
Правильно говорит... Нельзя расслабляться.
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 959
21 апреля в 09:43
8 очков за 6, игр не отыгрываются
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
21 апреля в 08:46
Да ладно скромничать, уже ничто не остапновит
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
21 апреля в 08:46
а с какой командой иваныч еще не был чемпионом?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал-38.
   8 / 959
21 апреля в 08:43
Помешать Зениту стать чемпионом, может только сам Зенит, уж больно большой отрыв от Локо 7 очков.
8......очков...в таблице....
Это "догоняемо" при двух поражениях лидера и ничьей......
Догоняемо но не обгоняемо....
По личным встречам даже при равенстве очков Зенит будет первым...

.........но надеюсь до этого не дойдёт.....))))
Кстати..неожидал что именно Локо будет "главной угрозой" лидерству Зенита по-весне.....
Сёмин как и Семак не проиграл ни матча.....да и вчера на мой взгляд были чуть ближе к победе...
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
21 апреля в 08:40
Помешать Зениту стать чемпионом, может только сам Зенит, уж больно большой отрыв от Локо 7 очков.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   19 / 959
21 апреля в 08:05
ну если уж быки не выстояли против ваших 250 передач точностью 65% то и остальное уг порвете,с шемпиньонством)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
21 апреля в 07:57
6 игр......4 домашних...2-е в гостях......
Дома надо брать "своё"....
Выезды к Ростову и Ахмату....
Ростов будет через три дня после решающего для него матча на Кубок...с Локо....
Главное никакой недооценки и расслабона.....

Удачи !!!!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 07:07
Верно толкует Иванович, впереди шесть туров, что угодно может произойти, вон даже хрющи поговаривают о чемпионстве.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 07:03
Говорить о чемпионстве рано, но думать нужно всегда.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   660 / 959
21 апреля в 03:41
Лучше не говорить.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   209 / 959
21 апреля в 02:36
Боярский: «„Зенит“ - чемпион страны, и это заслуженно»

Кто то брешит
CSKA2012
CSKA2012
   422 / 959
21 апреля в 01:31
Спасибо, дорогие Ленинградцы ))
Fleischjager
Fleischjager ответил Nikola45
   370 / 959
21 апреля в 01:17
Соглашусь! Вы ребята можете из ничего создать проблему как например Осенью!
и это правда могли бы еще пару чемпионств взять если бы не дурные косяки
Артемкa
Артемкa ответил Nikola45
   372 / 959
21 апреля в 01:08
Соглашусь! Вы ребята можете из ничего создать проблему как например Осенью!
с такой игрой как вы показали с Краснодаром надо очень сильно постараться чтобы возникли проблемы
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
21 апреля в 00:50
Соглашусь! Вы ребята можете из ничего создать проблему как например Осенью!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   173 / 959
21 апреля в 00:46
Рано, но очень хочется.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100