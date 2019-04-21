Иванович: «Ещё рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Краснодаром».
Ещё рано говорить о чемпионстве «Зенита». Конечно, мы сделали большой шаг к этому титулу, но впереди ещё несколько игр. Пока мы математически не будем чемпионами, об этом не стоит говорить.
Артём Дзюба в последних играх очень много работает на команду, играет в своей зоне, где он опасен для противника. Вся команда верит в него, он сыграл очень хорошо. Мы всегда повторяем, что мы команда. Неважно, кто забивает и как забивает, важно только добиться результата. Я думаю, что в матче с «Краснодаром» у нас всё получилось.
У Локо старт был очень плохой, а так набрали ход и если бы не старт, возможно и опережали бы, но ничего не попишешь, сами виноваты.
Насчёт чемпионства я иллюзий не питаю, а вот серебро обязаны брать! Но как говорится, надо посмотреть, всё может быть.
У Локо старт был очень плохой, а так набрали ход и если бы не старт, возможно и опережали бы, но ничего не попишешь, сами виноваты.
Насчёт чемпионства я иллюзий не питаю, а вот серебро обязаны брать! Но как говорится, надо посмотреть, всё может быть.
Это "догоняемо" при двух поражениях лидера и ничьей......
Догоняемо но не обгоняемо....
По личным встречам даже при равенстве очков Зенит будет первым...
.........но надеюсь до этого не дойдёт.....))))
Кстати..неожидал что именно Локо будет "главной угрозой" лидерству Зенита по-весне.....
Сёмин как и Семак не проиграл ни матча.....да и вчера на мой взгляд были чуть ближе к победе...
Это "догоняемо" при двух поражениях лидера и ничьей......
Догоняемо но не обгоняемо....
По личным встречам даже при равенстве очков Зенит будет первым...
.........но надеюсь до этого не дойдёт.....))))
Кстати..неожидал что именно Локо будет "главной угрозой" лидерству Зенита по-весне.....
Сёмин как и Семак не проиграл ни матча.....да и вчера на мой взгляд были чуть ближе к победе...
Дома надо брать "своё"....
Выезды к Ростову и Ахмату....
Ростов будет через три дня после решающего для него матча на Кубок...с Локо....
Главное никакой недооценки и расслабона.....
Удачи !!!!!!
Дома надо брать "своё"....
Выезды к Ростову и Ахмату....
Ростов будет через три дня после решающего для него матча на Кубок...с Локо....
Главное никакой недооценки и расслабона.....
Удачи !!!!!!
Кто то брешит
Кто то брешит