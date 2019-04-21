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Оздоев: «Подумал, что нога поломалась на две части»

21 апреля 2019, 00:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

Сегодня мы показали, что мы команда и будем сражаться друг за друга как на поле, так и за его пределами. И вместе будем идти к цели. 8 очков отрыва? Еще все впереди. Нужно бороться.

Что касается травмы, то я надеюсь, что все обошлось. Сначала подумал, что нога поломалась на две части. Но кость выдержала. Самый тяжелый фол был, когда Перейра въехал в меня прямой ногой. Но главное, что выиграли. Эмоции непередаваемые!

По поводу конфликта у скамейки запасных могу сказать, что я не мог сразу уйти с поля, потому что есть лимит на легионеров. Изначально показали, что вместо меня должен был выйти Нобоа. Но начальник команды подсказал резервному, что вместо меня должен выйти Анюков. Из-за этого затягивалось время. А я не мог раньше времени уйти с поля, потому что не показали мою замену. Вот и все.

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Все комментарии
dar_lan
dar_lan ответил Нарсин
   787 / 959
23 апреля в 20:53
Я был на стадионе. Оздоеву, конечно, досталось. Но это не мешает покинуть поле, после появления медиков. Более того, он вполне бодро бежал и прыгал, празднуя победу. Он, умышленно подленько провоцировал сопреника и болельщиков. Так что я очень хорошо все видел, с первых рядов. А вот вы пересмотрите матч, если вообще его видели.
"...Он, умышленно подленько провоцировал сопреника и болельщиков....."

Т.е. комментарии судейского корпуса-почему Оздоев не был пущен на замену сразу же - делаю вывод- вы в глаза не видели.
Многочисленные скрины для особо слепых вы тоже не видели.
А свое вот это - "...пересмотрите матч , если вообще его видели...." - засуньте себе , особовежливый.
Нарсин
Нарсин ответил dar_lan
21 апреля в 18:20
"Оздоев - опытный симулянт"..." ...ОН один и спровоцировал этот конфликт! Карасев обязан был показать желтую, а лучше красную...." Вы матч смотрели вообще ??? Вы видели , что было с его ногой ???
Я был на стадионе. Оздоеву, конечно, досталось. Но это не мешает покинуть поле, после появления медиков. Более того, он вполне бодро бежал и прыгал, празднуя победу. Он, умышленно подленько провоцировал сопреника и болельщиков. Так что я очень хорошо все видел, с первых рядов. А вот вы пересмотрите матч, если вообще его видели.
dar_lan
dar_lan
   787 / 959
21 апреля в 17:09
"Оздоев - опытный симулянт"..." ...ОН один и спровоцировал этот конфликт! Карасев обязан был показать желтую, а лучше красную...."

Вы матч смотрели вообще ??? Вы видели , что было с его ногой ???
Нарсин
Нарсин
21 апреля в 13:34
Оздоев обязан был покинуть поле, а не ждать в поле замену. Потому что на поле вышли медики. В таком случае он должен покинуть поле. И только потом, либо судья разрешает ему вернуться в поле, либо, если он не может продолжать, его меняют. Оздоев поступил не по-спортивному, боле того поступил подло!!! ОН один и спровоцировал этот конфликт! Карасев обязан был показать желтую, а лучше красную!
Gunslinger
Gunslinger ответил Palex
   358 / 959
21 апреля в 10:28
Оставьте Карасева в покое,он и так в печале. Казнит себя,что 7 минут добавил .
Улыбнуло!!! :)))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 10:23
На повторе видно был этот ужас.
Ваша совесть
Ваша совесть
21 апреля в 08:34
Удалять нужно было Оздоева, показав вторую желтую карточку за долгий не выход с поля. Вообще в плане симуляции и грязной игры, Зенит разочаровал!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
21 апреля в 08:32
Видел повтор эпизода....удивительно как не дать карточку за "такое"....
Ну это на совести Карасёва....

Оздоеву здоровья и дальнейшего прогресса....
Для меня - сама игра Магомеда и степень его полезности стала приятным открытием...второй части сезона...
Удивительно здорово вписался в команду при полном доверии главного тренера.....

Лимит лимитом......но мы ждём скорейшего восстановления Магомеда и Далера не из-за лимита - а потому что они реально Классные Игроки........
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 08:03
Международные матчи Карась судит почти без ляпов, а на внутреннем чемпионате в пользу того кто больше заплатит.
Palex
Palex
   50 / 959
21 апреля в 07:43
Оставьте Карасева в покое,он и так в печале. Казнит себя,что 7 минут добавил .
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 07:19
Оздоев - опытный симулянт!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 06:52
Здоровья игроку, он щас здорово прибавил. А карася напару с Моськалёвым гнать из нашего футбола!
wingback
wingback
   150 / 959
21 апреля в 04:38
Карась должен публично сознаться, что работает на хряков...
feris1
feris1
   237 / 959
21 апреля в 04:08
Карася нужно отправить судить пердив,после его похабного судейства.
n272nm
n272nm
   147 / 959
21 апреля в 01:54
Карасев чуть было не испортил игру. Ему почти это удалось. Не понятно, как он может судить игры такого уровня.
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 959
21 апреля в 01:37
Ага, а Краснодар на время превратились в животных!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   173 / 959
21 апреля в 00:53
Оздоев молодец, здорово прибавил.
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
21 апреля в 00:52
Карасев конечно тот еще гусь! Перейру нужно было удалять!
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