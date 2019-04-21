Оздоев: «Подумал, что нога поломалась на две части»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).
Сегодня мы показали, что мы команда и будем сражаться друг за друга как на поле, так и за его пределами. И вместе будем идти к цели. 8 очков отрыва? Еще все впереди. Нужно бороться.
Что касается травмы, то я надеюсь, что все обошлось. Сначала подумал, что нога поломалась на две части. Но кость выдержала. Самый тяжелый фол был, когда Перейра въехал в меня прямой ногой. Но главное, что выиграли. Эмоции непередаваемые!
По поводу конфликта у скамейки запасных могу сказать, что я не мог сразу уйти с поля, потому что есть лимит на легионеров. Изначально показали, что вместо меня должен был выйти Нобоа. Но начальник команды подсказал резервному, что вместо меня должен выйти Анюков. Из-за этого затягивалось время. А я не мог раньше времени уйти с поля, потому что не показали мою замену. Вот и все.
Т.е. комментарии судейского корпуса-почему Оздоев не был пущен на замену сразу же - делаю вывод- вы в глаза не видели.
Многочисленные скрины для особо слепых вы тоже не видели.
А свое вот это - "...пересмотрите матч , если вообще его видели...." - засуньте себе , особовежливый.
Т.е. комментарии судейского корпуса-почему Оздоев не был пущен на замену сразу же - делаю вывод- вы в глаза не видели.
Многочисленные скрины для особо слепых вы тоже не видели.
А свое вот это - "...пересмотрите матч , если вообще его видели...." - засуньте себе , особовежливый.
Вы матч смотрели вообще ??? Вы видели , что было с его ногой ???
Вы матч смотрели вообще ??? Вы видели , что было с его ногой ???
Ну это на совести Карасёва....
Оздоеву здоровья и дальнейшего прогресса....
Для меня - сама игра Магомеда и степень его полезности стала приятным открытием...второй части сезона...
Удивительно здорово вписался в команду при полном доверии главного тренера.....
Лимит лимитом......но мы ждём скорейшего восстановления Магомеда и Далера не из-за лимита - а потому что они реально Классные Игроки........
Ну это на совести Карасёва....
Оздоеву здоровья и дальнейшего прогресса....
Для меня - сама игра Магомеда и степень его полезности стала приятным открытием...второй части сезона...
Удивительно здорово вписался в команду при полном доверии главного тренера.....
Лимит лимитом......но мы ждём скорейшего восстановления Магомеда и Далера не из-за лимита - а потому что они реально Классные Игроки........