Оздоев: «Подумал, что нога поломалась на две части»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

Сегодня мы показали, что мы команда и будем сражаться друг за друга как на поле, так и за его пределами. И вместе будем идти к цели. 8 очков отрыва? Еще все впереди. Нужно бороться.

Что касается травмы, то я надеюсь, что все обошлось. Сначала подумал, что нога поломалась на две части. Но кость выдержала. Самый тяжелый фол был, когда Перейра въехал в меня прямой ногой. Но главное, что выиграли. Эмоции непередаваемые!

По поводу конфликта у скамейки запасных могу сказать, что я не мог сразу уйти с поля, потому что есть лимит на легионеров. Изначально показали, что вместо меня должен был выйти Нобоа. Но начальник команды подсказал резервному, что вместо меня должен выйти Анюков. Из-за этого затягивалось время. А я не мог раньше времени уйти с поля, потому что не показали мою замену. Вот и все.