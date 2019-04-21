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Боярский: «„Зенит“ - чемпион страны, и это заслуженно»

21 апреля 2019, 00:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ.

Я ничего подобного давно не видел. Обе команды были просто невероятные. Драматургия в матче просто шекспировская! Отдаю должное «Краснодару», но «Зенит» оказался более профессиональной командой. Голы Перейры, Ракицкого, Дзюбы, который потрясающе играл — это просто праздник! Мы увидели по-настоящему европейский футбол.

Тяжело выбрать того, кто играл хуже или лучше, все играли на высоком уровне. Вратари вытаскивали все, что можно. Когда наступило 2:2, я так переживал — валидольный матч вышел, конечно. И какой Дзюба гол забил потрясающий — такое только в театре бывает! Этот матч еще надолго нам всем запомнится.

До игры мы с Кержаковым обсуждали еще матч «Локомотива» с ЦСКА, надеялись на ничью, и все так и вышло. Все звезды сошлись сегодня!

Семак молодец! «Зенит» — чемпион страны, и это заслуженно: так, как они играли, никто не играл.

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Все комментарии
фанат джигурды
фанат джигурды
   291 / 959
21 апреля в 12:59
Тосно- чемпион!!!!


Тысяча чертей!!!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 12:52
Мишу не долюбливают миллионы россиян в том числе и я.
STVA 1
STVA 1 ответил Zlatan35
   43 / 959
21 апреля в 12:07
никто не остановит Зенит. Зенит действительно сейчас лучший в РПЛ
У каждого своё мнение . Для тебя да , для меня нет , но то что на 80% он чемпион , это так!
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 12:04
ЗЕНИТ это чемпион и флагман спорта России
makkie
makkie
   11 / 959
21 апреля в 10:54
О, Боярский снова за Зенит... а как же Тосно?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Багров-брат
   19 / 959
21 апреля в 10:49
зрелищность на высоте,гол Ракицкого шикарен
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   873 / 959
21 апреля в 10:46
футбола не увидел,нет,дворовый был,тоже футбол,тут соглашусь. Краснодар это не команда,стыдно ,что мы не обыграли их
Да ладно, согласись, что матч был на загляденье...)))
Багров-брат
Багров-брат
   873 / 959
21 апреля в 10:45
Боярский - дАртаньян страны, и это заслуженно...)))
амурец
амурец
   81 / 959
21 апреля в 10:10
ну Зенит пока не чемпион, но очень большие шансы им стать
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   93 / 959
21 апреля в 10:01
футбола не увидел,нет,дворовый был,тоже футбол,тут соглашусь. Краснодар это не команда,стыдно ,что мы не обыграли их
Кто бы это говорил, но только не болельщик команды, которую за игру в народный, читай дворовый, футбол так и прозвали - "НАРОДНАЯ".
LOpp
LOpp
   23 / 959
21 апреля в 09:00
Вот именно что это не заслужено.
Zlatan35
Zlatan35 ответил STVA 1
   18 / 959
21 апреля в 08:44
Михал Сергеич вперед паровоза бежит )))
никто не остановит Зенит. Зенит действительно сейчас лучший в РПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   19 / 959
21 апреля в 08:44
футбола не увидел,нет,дворовый был,тоже футбол,тут соглашусь. Краснодар это не команда,стыдно ,что мы не обыграли их
сергей яковлев
сергей яковлев
21 апреля в 08:21
Осень покажет класс этого "чемпиона"
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   8 / 959
21 апреля в 08:20
250 передач точностью 65% позорный футбол Семака,с ним и поздравляю Михаила
Пока все смотрят великолепный матч наслаждаясь игрой - некоторые сидят подсчитывают количество передач и количество посаженных Глушаковым пирамидальных тополей около "Открытии Арены"......каждому своё....))))

Смотрите футбол.....а не занимайтесь "бубновщиной"......
Передачи у него были не точны...))))

Короче - удачи Енисею !!!!!!...сегодня..)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
21 апреля в 08:14
Даже после такой игры....и при восьмиочковом отрыве - рано говорить о чемпионстве.....

Фортуна - вещь капризная....
Еще в этом сезоне ,свежа в памяти серия в концовке прошлого года.....4 игры-3 поражения....

Рановато.........Михаил Сергеевич 4 года терпел....можно месяц и подождать...))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
21 апреля в 08:06
250 передач точностью 65%
позорный футбол Семака,с ним и поздравляю Михаила
Контуженый
Контуженый
   629 / 959
21 апреля в 07:02
Плешивый - 12!
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
21 апреля в 06:59
Михал Сергеич вперед паровоза бежит )))
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 06:42
Чемпион плох, остальные ещё хуже.
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
21 апреля в 05:34
Рано ,МС.
Migelito
Migelito
   688 / 959
21 апреля в 02:52
Миша, "европейский" уровень увидишь осенью в ЛЧ.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 02:43
Рановато Боярин "Зенит" чемпионом сделал.
За адекватность
За адекватность ответил Wolf77785
   68 / 959
21 апреля в 00:53
достаточно дома обыграть КС,динамо,Енисей
Не достаточно. 3 победы и 3 поражения это 9 очков, 6 побед "Локо" это 18. Итог 61 на 60 и "Локо" первый ( чисто математически). Я не спорю, что "Зенит" фаворит чемпионской гонки, но просто поддерживаю пословицу, " не говори гоп, пока не перепрыгнешь".
n272nm
n272nm ответил Wolf77785
   147 / 959
21 апреля в 00:46
достаточно дома обыграть КС,динамо,Енисей
Мы в первом круге обыграли Д-мо?! Откуда такая уверенность, что обыграем во втором?!
Wolf77785
Wolf77785 ответил За адекватность
   42 / 959
21 апреля в 00:37
Эмоции Боярского понять можно. 8 очков отрыва за 6 матчей до окончания чемпионата с одной стороны и много, но с другой учитывая непредсказуемость РФПЛ, вешать на грудь золотые медали рановато.
достаточно дома обыграть КС,динамо,Енисей
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 00:32
Эмоции Боярского понять можно. 8 очков отрыва за 6 матчей до окончания чемпионата с одной стороны и много, но с другой учитывая непредсказуемость РФПЛ, вешать на грудь золотые медали рановато.
n272nm
n272nm
   147 / 959
21 апреля в 00:28
Вот только не надо заранее надевать золотые медали, ибо это кончится плачевно. У Зенита не самая легкая концовка чемпионата, и упустить чемпионство очень даже реально.
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