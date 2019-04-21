Боярский: «„Зенит“ - чемпион страны, и это заслуженно»

Известный актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ .

Я ничего подобного давно не видел. Обе команды были просто невероятные. Драматургия в матче просто шекспировская! Отдаю должное «Краснодару», но «Зенит» оказался более профессиональной командой. Голы Перейры, Ракицкого, Дзюбы, который потрясающе играл — это просто праздник! Мы увидели по-настоящему европейский футбол.

Тяжело выбрать того, кто играл хуже или лучше, все играли на высоком уровне. Вратари вытаскивали все, что можно. Когда наступило 2:2, я так переживал — валидольный матч вышел, конечно. И какой Дзюба гол забил потрясающий — такое только в театре бывает! Этот матч еще надолго нам всем запомнится.

До игры мы с Кержаковым обсуждали еще матч «Локомотива» с ЦСКА , надеялись на ничью, и все так и вышло. Все звезды сошлись сегодня!

Семак молодец! «Зенит» — чемпион страны, и это заслуженно: так, как они играли, никто не играл.