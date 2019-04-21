Масалитин: «Борьба за чемпионство для ЦСКА закончилась»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о чемпионских амбициях армейцев.

Борьба за чемпионство для «красно-синих» закончилась после поражения от «Оренбурга» (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.