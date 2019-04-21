Масалитин: «Борьба за чемпионство для ЦСКА закончилась»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о чемпионских амбициях армейцев.
Борьба за чемпионство для «красно-синих» закончилась после поражения от «Оренбурга» (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.
И ЭТО ХОРОШО.Чем больше очков потеряют,тем лучше.
И ЭТО ХОРОШО.Чем больше очков потеряют,тем лучше.
Менять ВМГ на кого? Это путь СпаМа, меняет тренеров как кокотка перчатки.
ЕЛГ брал ВМГ с расчётом на долго. Ему виднее, тренер тоже учится. ИМХО
Менять ВМГ на кого? Это путь СпаМа, меняет тренеров как кокотка перчатки.
ЕЛГ брал ВМГ с расчётом на долго. Ему виднее, тренер тоже учится. ИМХО
Надеюсь в следующем сезоне сыграют гораздо лучше.
Надеюсь в следующем сезоне сыграют гораздо лучше.
Как говорится, не до жиру, быть бы живу ( хоть в середине таблицы удержаться).
Команда и так хорошо заканчивает сезон пока ( 4 место), Не будем лукавить, ни кто не ожидал такого результата осенью. Если закончим на 3 или 4 месте, это будет прыжок выше крыши. ИМХО.
Как говорится, не до жиру, быть бы живу ( хоть в середине таблицы удержаться).
Команда и так хорошо заканчивает сезон пока ( 4 место), Не будем лукавить, ни кто не ожидал такого результата осенью. Если закончим на 3 или 4 месте, это будет прыжок выше крыши. ИМХО.
Достаточно?
Достаточно?
И ещё за Спартак в 1994-м. Правда в дубле.
И ещё за Спартак в 1994-м. Правда в дубле.