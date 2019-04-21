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Масалитин: «Борьба за чемпионство для ЦСКА закончилась»

21 апреля 2019, 10:16

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о чемпионских амбициях армейцев. 

Борьба за чемпионство для «красно-синих» закончилась после поражения от «Оренбурга» (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 15:59
Что верно, то верно...Надо постараться побороться хотя бы за второе место! Успехов и удачи красно-синим.
cska59
cska59
   461 / 959
21 апреля в 15:09
Болею за ЦСКА давно,с тех пор когда играли Астаповский,Шестернев,Копейкин ... . Клубу предан безмерно .Тем не менее,в этом сезоне(после первых игр),боялся ,что этот сезон будем бороться за выживание .А пока идем на четвертом месте,вполне можем бороться за ЛЧ .Так что все у этой команды впереди,надеюсь в следующем сезоне результаты будут лучше .Главное приобрести стабильность,играют ведь порой на загляденье .
mangoх12
mangoх12 ответил Дед за ЦСКА
   32 / 959
21 апреля в 14:42
Уважаю Ваше мнение, НО. Менять ВМГ на кого? Это путь СпаМа, меняет тренеров как кокотка перчатки. ЕЛГ брал ВМГ с расчётом на долго. Ему виднее, тренер тоже учится. ИМХО
Приветствую Вас! Согласен что ВМГ брали на замену Слуцкому на длительный период. Скажем так, я тоже на него возлагал надежды, хотя считаю что Гришин тренер молодежки больше заслуживал. Допутим дело даже не в результатах, можно списать некоторые матчи в начале на неопытность игроков и притирки состава. Критика касается именно как человека, который не учится не делает выводы по ошибкам. Допустим в первом круге потеряли очки на последних минутах с Локо и Краснодаром по тактически неправильным заменами и глупой игрой лезть всей командой в нападение, когда ты ведешь и надо просто довести матч до победы а не оставлять одного защитника . Ну Гончаренка он ведь не сделал выводов он самоуверен , у него всегда виновата команда это тип такого человека . Какой смысл держать тренера который не учится ? При всем уважении он тактически слабый тренер. и тут ему не белорусский чемпионат и не Уфа для опытов. тут результвт нужен.
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
21 апреля в 14:07
Борьба за чемпионство для «красно-синих» закончилась.
И ЭТО ХОРОШО.Чем больше очков потеряют,тем лучше.
serh62
serh62 ответил SHMEL
   78 / 959
21 апреля в 14:02
Уважаю мнение,но в корне не согласен.
солидарен с Вами....
SHMEL
SHMEL ответил mangoх12
   156 / 959
21 апреля в 14:00
Какой смысл все списывать на молодость ? Они что в 25 лет должный играть ? А МБаппе сколько? я понимаю были бы парни с дубля , которых гончар раскидал в др. команды , а тут ребята которые играли в основе своих клубов и Влашич и Бистрович и Бийол и Магнуссон в сборной играл и Ефремов уже не первый год пообтерся. Что за еурнда все валить на молодость? Обыгрывали ведь и Реал и Зенит. Просто Гончаренко исчерпал себя . Это тренер одного матча. Так было везде где он тренировал. Не годится он на дистанцию. Когда надо было брать очи с Викторией Аосеналом Оренбургом Уфой его нет. Вчера ребята играли без азарта, просто отбывали номер, не было огонька задора, не было сверх мотивированности, видать после потери очков опустии руки. Да еще этот беспонтовый Обляков любимчик. Вчера у Краснодра был такой Уткин так его сразу поменяли а Обляка Витек никогда и ни за что не поменяет.какой то протекционизм в команде. Да мы ничего не ждали говорят болелы чтобы Витька обласкать , а был бы Слуцкий треблвали бы от него всего и сьели бы его моментом. Слуцкий мог взять вину на себя Гончаренко никога не скажет что он виноват или ошибся все га команду пинает. Гнать этого колхозана понтореза надо пока не поздно .
Уважаю мнение,но в корне не согласен.
serh62
serh62 ответил Дед за ЦСКА
   78 / 959
21 апреля в 13:56
Уважаю Ваше мнение, НО. Менять ВМГ на кого? Это путь СпаМа, меняет тренеров как кокотка перчатки. ЕЛГ брал ВМГ с расчётом на долго. Ему виднее, тренер тоже учится. ИМХО
я согласен с Вами. слуцкий с супер составом года два три ничего не выигрывал. а здесь году команде нету. и упрекать тренера в не профессиализме по крайней мере неуместно. все идет как нужно
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
21 апреля в 13:53
К сожалению наверное так и есть,но мы слишком многого хотим от такой молодой и неопытной команды.На самом деле наши парни и так прыгнули выше головы,о чем до начала чемпионата и мечтать не приходилось.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил mangoх12
   37 / 959
21 апреля в 13:33
Какой смысл все списывать на молодость ? Они что в 25 лет должный играть ? А МБаппе сколько? я понимаю были бы парни с дубля , которых гончар раскидал в др. команды , а тут ребята которые играли в основе своих клубов и Влашич и Бистрович и Бийол и Магнуссон в сборной играл и Ефремов уже не первый год пообтерся. Что за еурнда все валить на молодость? Обыгрывали ведь и Реал и Зенит. Просто Гончаренко исчерпал себя . Это тренер одного матча. Так было везде где он тренировал. Не годится он на дистанцию. Когда надо было брать очи с Викторией Аосеналом Оренбургом Уфой его нет. Вчера ребята играли без азарта, просто отбывали номер, не было огонька задора, не было сверх мотивированности, видать после потери очков опустии руки. Да еще этот беспонтовый Обляков любимчик. Вчера у Краснодра был такой Уткин так его сразу поменяли а Обляка Витек никогда и ни за что не поменяет.какой то протекционизм в команде. Да мы ничего не ждали говорят болелы чтобы Витька обласкать , а был бы Слуцкий треблвали бы от него всего и сьели бы его моментом. Слуцкий мог взять вину на себя Гончаренко никога не скажет что он виноват или ошибся все га команду пинает. Гнать этого колхозана понтореза надо пока не поздно .
Уважаю Ваше мнение, НО.
Менять ВМГ на кого? Это путь СпаМа, меняет тренеров как кокотка перчатки.
ЕЛГ брал ВМГ с расчётом на долго. Ему виднее, тренер тоже учится. ИМХО
удав
удав
   118 / 959
21 апреля в 13:28
лучший вариант это Зенит и Краснодар на прямую в Лигу Чемпионов, а ЦСКА через стыки. Цска опытнее Краснодара -им будет легче пройти через стык.
GrimlocK
GrimlocK
   772 / 959
21 апреля в 13:25
Просели во второй половине чемпионата. Проведут анализ, укрепят слабые зоны.
Надеюсь в следующем сезоне сыграют гораздо лучше.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
21 апреля в 13:22
Сразу команду не построить.
serh62
serh62 ответил Jum13
   78 / 959
21 апреля в 12:56
Удивил. Этот сезон для практически полностью обновлённого ЦСКА - просто большой тренировочный сбор перед сезоном 2019/2020
согласен...этот сезон сыграли очень хорошо. ну а отдельные игры..все бывает в период становления.
Jum13
Jum13
   52 / 959
21 апреля в 12:53
Удивил. Этот сезон для практически полностью обновлённого ЦСКА - просто большой тренировочный сбор перед сезоном 2019/2020
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   23 / 959
21 апреля в 12:17
Много, гугли.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 12:08
У ЦСКА хот видна какая-то перспектива, когда многие команды РПЛ играют в унылый футбол.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 959
21 апреля в 12:07
При таком обновлении состава( 80%) никто не ставил задачи бороться за чемпионство.
Как говорится, не до жиру, быть бы живу ( хоть в середине таблицы удержаться).
Команда и так хорошо заканчивает сезон пока ( 4 место), Не будем лукавить, ни кто не ожидал такого результата осенью. Если закончим на 3 или 4 месте, это будет прыжок выше крыши. ИМХО.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   6 / 959
21 апреля в 11:57
И много титулов четверо последних взяло?
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   23 / 959
21 апреля в 11:51
Спартак, Анания, цска, Локомотив, Рубин.
Достаточно?
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
21 апреля в 11:34
Какой смысл все списывать на молодость ? Они что в 25 лет должный играть ? А МБаппе сколько? я понимаю были бы парни с дубля , которых гончар раскидал в др. команды , а тут ребята которые играли в основе своих клубов и Влашич и Бистрович и Бийол и Магнуссон в сборной играл и Ефремов уже не первый год пообтерся. Что за еурнда все валить на молодость? Обыгрывали ведь и Реал и Зенит. Просто Гончаренко исчерпал себя . Это тренер одного матча. Так было везде где он тренировал. Не годится он на дистанцию. Когда надо было брать очи с Викторией Аосеналом Оренбургом Уфой его нет. Вчера ребята играли без азарта, просто отбывали номер, не было огонька задора, не было сверх мотивированности, видать после потери очков опустии руки. Да еще этот беспонтовый Обляков любимчик. Вчера у Краснодра был такой Уткин так его сразу поменяли а Обляка Витек никогда и ни за что не поменяет.какой то протекционизм в команде. Да мы ничего не ждали говорят болелы чтобы Витька обласкать , а был бы Слуцкий треблвали бы от него всего и сьели бы его моментом. Слуцкий мог взять вину на себя Гончаренко никога не скажет что он виноват или ошибся все га команду пинает. Гнать этого колхозана понтореза надо пока не поздно .
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил parallels
   74 / 959
21 апреля в 11:28
спартак мы уже нагнули 0:2.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
21 апреля в 11:26
Помнится мясные кричали перед сезоном когда из ЦСКА ушли 80 процентов основного состава, что ЦСКА будет бороться в стыках, а ЦСКА весь сезон боролся за призовые места и да же шел на втором месте. Никто из болельщиков ЦСКА и не мог представить что такое может быть в первый же сезон обновления состава. Да и сезон ещё не окончен за тройку призеров ещё продолжаем бороться. И попадание в тройку с учётом что это молодая новая команда будет большим успехом.
makkie
makkie ответил cska plus
   11 / 959
21 апреля в 11:20
Ни один армеец не говорил, что мы боремся за чемпионство и никто не ожидал, что сможем построить за такой короткий срок боеспособную команду, я как болельщик ЦСКА буду рад любому месту в турнирной таблице но коль скоро сложилась такая ситуация, что можем побороться за место в ЛЧ так надо и бороться, это нормально, все важные дела отложены на следующий сезон, надо поработать с командой, осталось провести небольшую шлифовку и к началу нового сезона получим более стабильную команду.
Тебя взломали похоже(
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 11:18
Им ещё рано
Kuprin
Kuprin
   343 / 959
21 апреля в 10:51
чему быть тому не миновать
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 10:49
Валера прав в том, что нет лидера в команде, ребята молодые, теряются и даже иногда растворяются как вчера например Ефремов, который обычно очень шустр, нужен такой заводила как Алан.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 10:45
Ни один армеец не говорил, что мы боремся за чемпионство и никто не ожидал, что сможем построить за такой короткий срок боеспособную команду, я как болельщик ЦСКА буду рад любому месту в турнирной таблице но коль скоро сложилась такая ситуация, что можем побороться за место в ЛЧ так надо и бороться, это нормально, все важные дела отложены на следующий сезон, надо поработать с командой, осталось провести небольшую шлифовку и к началу нового сезона получим более стабильную команду.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 10:45
бакланы пожалели коней?
Багров-брат
Багров-брат
   873 / 959
21 апреля в 10:43
Для команды, сменивший состав на 80% вряд ли можно было ставить в перспективу чемпионство, даже РПЛ. "Пионеротряд" выдержал давление и остался на плаву, а это главное. Вот в следующем сезоне можно будет пободаться...)))
МапС
МапС
   83 / 959
21 апреля в 10:40
Сам то, Валера, частенько боролся за чемпионство? Только в 1991 году.
И ещё за Спартак в 1994-м. Правда в дубле.
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