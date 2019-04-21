Веденеев: «В РПЛ сейчас никто не может расшатать игру „Зенита“»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями после победы команды в Краснодаре.

«Зенит» понравился железной дисциплиной в обороне, что не позволило создать много моментов у своих ворот. Понятно было, что «Краснодар» сделает ставку на проникающие передачи в штрафную, а потому требовалась высокая плотность в обороне. «Зенит» с этой задачей справился. Как никогда были точны у «Зенита» длинные забросы, после которых Дзюба и Азмун цеплялись за мячи. А «Краснодар»... Он иногда оборонялся даже вчетвером - такие вольности не в современном ключе. Так что результат, хотя он мог быть любым, справедлив.

«Зенит» ушел в отрыв, а приобретение трех новичков стало ключевым в борьбе за чемпионский титул. Не представляю сейчас себе в РПЛ коман­ду, которая может по делу обыграть «Зенит». Кусаться - да, может, но расшатать сегодня игру «Зенита» даже прямые конкуренты практически не в состоянии.