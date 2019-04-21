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Веденеев: «В РПЛ сейчас никто не может расшатать игру „Зенита“»

21 апреля 2019, 09:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями после победы команды в Краснодаре.

«Зенит» понравился железной дисциплиной в обороне, что не позволило создать много моментов у своих ворот. Понятно было, что «Краснодар» сделает ставку на проникающие передачи в штрафную, а потому требовалась высокая плотность в обороне. «Зенит» с этой задачей справился. Как никогда были точны у «Зенита» длинные забросы, после которых Дзюба и Азмун цеплялись за мячи. А «Краснодар»... Он иногда оборонялся даже вчетвером - такие вольности не в современном ключе. Так что результат, хотя он мог быть любым, справедлив. 
«Зенит» ушел в отрыв, а приобретение трех новичков стало ключевым в борьбе за чемпионский титул. Не представляю сейчас себе в РПЛ коман­ду, которая может по делу обыграть «Зенит». Кусаться - да, может, но расшатать сегодня игру «Зенита» даже прямые конкуренты практически не в состоянии.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 15:46
Рад за Семака и побольше бы таких игр от ножа.
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 11:58
Москали в шоке
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
21 апреля в 11:51
Согласен с Веденеевым
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 11:42
Честно говоря, из всех игр Зенита этого сезона можно по настоящему ответить вчерашнюю, достойная лидеру игра а остальные так себе.
legendsofsails
legendsofsails ответил Сергей Саныч
   346 / 959
21 апреля в 11:19
Слабы вы пока против Спартака. На нашего воспитанника-иудушку молитесь. Ребёнка Бикеича на руках носите,пока не продали. Вечно всё подбираете и понтуетесь на этом.
Зависть - удел слабых.
makkie
makkie
   11 / 959
21 апреля в 11:00
kastites
Сегодня 10:37
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
__________________________________

Ужас просто :)
makkie
makkie
   11 / 959
21 апреля в 10:59
Дюков с Митрофановым пробрались в РФС - теперь и в кабинетах Зенит будет непросто расшатать :)
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 10:37
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
BDA8181
BDA8181 ответил Сергей Саныч
   517 / 959
21 апреля в 10:21
Спс))) и вам успехов.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Литейный 4
   24 / 959
21 апреля в 10:18
Эх, сейчас бы под горячую руку Зенита свиней. Рекорд ливерпульский мог не устоять. Гыгыгы
Слабы вы пока против Спартака.
На нашего воспитанника-иудушку молитесь.
Ребёнка Бикеича на руках носите,пока не продали.
Вечно всё подбираете и понтуетесь на этом.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил BDA8181
   24 / 959
21 апреля в 10:17
Это вы про своего любимого Рейнгольда ))) Прям в точку. Поливает вечно вас из помойной ямы , а один раз выиграете и сразу вы у него любимые ))))
Рейнгольд старика Крупского видел.
Ему простительно.
А этот как флюгер,лишь бы засветиться в прессе.
Знаток,ёпт.
Вас же с победой поздравляю.
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 959
21 апреля в 10:12
Слишком много ты Веденеев гадостей говорил про Зенит, не надо теперь переобуваться и подмазываться к таким чудесным победам
BDA8181
BDA8181 ответил Сергей Саныч
   517 / 959
21 апреля в 10:09
Это вы про своего любимого Рейнгольда ))) Прям в точку. Поливает вечно вас из помойной ямы , а один раз выиграете и сразу вы у него любимые ))))
Nikola45
Nikola45 ответил Сергей Саныч
   16 / 959
21 апреля в 10:04
Он вроде недавно поливал своих как только мог? Что за люди там? В дом заходишь, как Всё равно в кабак, А народишко: Каждый третий — враг. Воротят скулу — Гость непрошеный! Образа в углу И те перекошены.
Володя тут не к месту! Скорее к Тарасовке относится! У нас своих на арене не бьют ))
МапС
МапС
   83 / 959
21 апреля в 10:03
Газовую трубу тяжело шатать.
Nikola45
Nikola45
   16 / 959
21 апреля в 10:02
Краснодар - Зенит
Это не игра была!
Это Нотр Дам Де Пари!
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   9 / 959
21 апреля в 09:56
А бакланов под тот матч Спартака
с Севильей на Открывашке )...мечты...мечты)...

Один раз не...суперклуб )...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
21 апреля в 09:54
Он вроде недавно поливал своих как только мог?
Что за люди там?
В дом заходишь, как
Всё равно в кабак,
А народишко:
Каждый третий — враг.
Воротят скулу —
Гость непрошеный!
Образа в углу
И те перекошены.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 09:33
Эх, сейчас бы под горячую руку Зенита свиней. Рекорд ливерпульский мог не устоять. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 09:32
Переобулся быстро Веденеев! Надолго ли?!
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