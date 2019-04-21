Веденеев: «В РПЛ сейчас никто не может расшатать игру „Зенита“»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями после победы команды в Краснодаре.
«Зенит» понравился железной дисциплиной в обороне, что не позволило создать много моментов у своих ворот. Понятно было, что «Краснодар» сделает ставку на проникающие передачи в штрафную, а потому требовалась высокая плотность в обороне. «Зенит» с этой задачей справился. Как никогда были точны у «Зенита» длинные забросы, после которых Дзюба и Азмун цеплялись за мячи. А «Краснодар»... Он иногда оборонялся даже вчетвером - такие вольности не в современном ключе. Так что результат, хотя он мог быть любым, справедлив.
«Зенит» ушел в отрыв, а приобретение трех новичков стало ключевым в борьбе за чемпионский титул. Не представляю сейчас себе в РПЛ команду, которая может по делу обыграть «Зенит». Кусаться - да, может, но расшатать сегодня игру «Зенита» даже прямые конкуренты практически не в состоянии.
Сегодня 10:37
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
__________________________________
Ужас просто :)
Сегодня 10:37
ЗЕНИТ чемпион
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
__________________________________
Ужас просто :)
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
ЗЕНИТ самый прославленный клуб России
Виват ЗЕНИТ , Виват чемпион!!!!!!!!
На нашего воспитанника-иудушку молитесь.
Ребёнка Бикеича на руках носите,пока не продали.
Вечно всё подбираете и понтуетесь на этом.
На нашего воспитанника-иудушку молитесь.
Ребёнка Бикеича на руках носите,пока не продали.
Вечно всё подбираете и понтуетесь на этом.
Ему простительно.
А этот как флюгер,лишь бы засветиться в прессе.
Знаток,ёпт.
Вас же с победой поздравляю.
Ему простительно.
А этот как флюгер,лишь бы засветиться в прессе.
Знаток,ёпт.
Вас же с победой поздравляю.
Это не игра была!
Это Нотр Дам Де Пари!
Это не игра была!
Это Нотр Дам Де Пари!
с Севильей на Открывашке )...мечты...мечты)...
Один раз не...суперклуб )...
с Севильей на Открывашке )...мечты...мечты)...
Один раз не...суперклуб )...
Что за люди там?
В дом заходишь, как
Всё равно в кабак,
А народишко:
Каждый третий — враг.
Воротят скулу —
Гость непрошеный!
Образа в углу
И те перекошены.
Что за люди там?
В дом заходишь, как
Всё равно в кабак,
А народишко:
Каждый третий — враг.
Воротят скулу —
Гость непрошеный!
Образа в углу
И те перекошены.