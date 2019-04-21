ПСЖ стал чемпионом Франции после ничьей «Лилля» и «Тулузы»

ПСЖ официально стал чемпионом Франции. Парижане стали недосягаемыми для конкурентов после ничьей в матче между «Тулузой» и «Лиллем».
Для ПСЖ это восьмое чемпионство в их истории. Сегодня парижане сыграют с «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.
Но все равно, поздравления с титулом столичному клубу!
Прибавить бы к нему что-то международное;)
Но все равно, поздравления с титулом столичному клубу!
Прибавить бы к нему что-то международное;)
Титул не завоёван, - он обломился...
Титул не завоёван, - он обломился...