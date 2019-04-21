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ПСЖ стал чемпионом Франции после ничьей «Лилля» и «Тулузы»

21 апреля 2019, 18:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

ПСЖ официально стал чемпионом Франции. Парижане стали недосягаемыми для конкурентов после ничьей в матче между «Тулузой» и «Лиллем».

Для ПСЖ это восьмое чемпионство в их истории. Сегодня парижане сыграют с «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   305 / 959
21 апреля в 20:49
Кто знает следующего чемпиона Франции ?
neomessi
neomessi
   145 / 959
21 апреля в 20:39
Этот чемпионат можно было закрыть уже после 7 тура!
Oplot
Oplot ответил juvenale
21 апреля в 20:26
На следующий год как бы немцы обгонят,если что)будет топ 4 недалеко уже от лягушатника и рфпл)
juvenale
juvenale ответил Oplot
   38 / 959
21 апреля в 20:23
Чемпионат Италии как бы тоже слабее тех же Ла лиги и Барклайс Премьер лиги)у Ювентуса просто нету нормальных зубастых опонентов,другое дело лет 15-20 назад чемпионат италии реально был крутющий,там Ювентусу никто не дал бы столько раз выиграть
чемпионат Италии в топ 3 ,все остальное разговоры для бедных
Oplot
Oplot ответил juvenale
21 апреля в 20:14
Чемпионат Италии как бы тоже слабее тех же Ла лиги и Барклайс Премьер лиги)у Ювентуса просто нету нормальных зубастых опонентов,другое дело лет 15-20 назад чемпионат италии реально был крутющий,там Ювентусу никто не дал бы столько раз выиграть
nick86
nick86 ответил allemz
   402 / 959
21 апреля в 20:04
Не смогли бы всё равно: Юве с 2012 года чемпион Италии. А ПСЖ в 2012 году проиграл титул Монпелье.
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:54
крупный, очень крупный успех !
youtomee
youtomee
21 апреля в 19:52
убогий чемпионат, с первого тура понятно, кто будет чемпион...
gentlewolf
gentlewolf
   242 / 959
21 апреля в 19:42
Конкуренции за золото чемпионата Франции, конечно, практически нет.
Но все равно, поздравления с титулом столичному клубу!
Прибавить бы к нему что-то международное;)
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
21 апреля в 19:17
Жаль я хотел чтобы с Монко он стала чемпеона а теперь матч не интересно смотреть и Псж не знай какие на игру выйдут может вообще пьяные. Теперь я не уверен в их победе!
juvenale
juvenale ответил allemz
   38 / 959
21 апреля в 18:50
Вот же парижане конченные, если б в сезоне 2016/17 не проиграли чемпионскую гонку, то повторили бы рекорд Юве по победам в чемпионате.
)))это дано только великим)))да и чемпионат Франции самый легкий из топ 5
Roger Young
Roger Young
   586 / 959
21 апреля в 18:49
ПСЖ с победой!
allemz
allemz
   39 / 959
21 апреля в 18:40
Вот же парижане конченные, если б в сезоне 2016/17 не проиграли чемпионскую гонку, то повторили бы рекорд Юве по победам в чемпионате.
particular
particular
   1 / 959
21 апреля в 18:36
Парижане на корячках в коленном изломе доползли до титула...
Титул не завоёван, - он обломился...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   726 / 959
21 апреля в 18:34
Фу, позор...
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 18:24
Сами не могут другие помогут.
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