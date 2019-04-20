Гризманн прибыл в Нью-Йорк, чтобы посетить матч НБА

20 апреля 2019, 21:05

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн воспользовался своей дисквалификацией на игру с «Эйбаром» (1:0) и отправился в США , где сегодня в Бруклине состоится матч плей-офф НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Сам футболист является известным поклонником американского баскетбола. Отметим, что сегодня пройдет четвертый матч в серии, пока «Филадельфия» впереди со счетом 2:1.