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Гризманн прибыл в Нью-Йорк, чтобы посетить матч НБА

20 апреля 2019, 21:05

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн воспользовался своей дисквалификацией на игру с «Эйбаром» (1:0) и отправился в США, где сегодня в Бруклине состоится матч плей-офф НБА между «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». Сам футболист является известным поклонником американского баскетбола. Отметим, что сегодня пройдет четвертый матч в серии, пока «Филадельфия» впереди со счетом 2:1.

 

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Рефери
Рефери ответил YRunner
   650 / 959
21 апреля в 09:41
Филадельфия вела в счёте 2-1, а не Бруклин
спасибо, поправили
YRunner
YRunner
   326 / 959
21 апреля в 09:34
Филадельфия вела в счёте 2-1, а не Бруклин
pallvandyk
pallvandyk
21 апреля в 03:11
.НБА не для автора _ завязывай _

.Филадельфия вела в счёте 2-1, а не Бруклин _ теперь уже 3-1 _
Left Boy
Left Boy
   222 / 959
20 апреля в 21:32
он постоянно их посещает, к чему эта новость
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