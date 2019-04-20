ПСЖ пригласил на игру с «Монако» 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

«Пари Сен-Жермен» пригласил на домашний матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако» 500 пожарных, принимавших участие в тушении собора Парижской Богоматери, информирует источник. Также сообщается, что двое из них нанесут символический удар по мячу.
Также игроки обеих команд выйдут на поле в специальных футболках с изображением Нотр-Дама.
Напомним, пожар в парижском соборе начался вечером 15 апреля и был полностью потушен только утром следующего дня. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша собора. Ранее ПСЖ выразил готовность оказать помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари.