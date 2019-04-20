ПСЖ пригласил на игру с «Монако» 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

20 апреля 2019, 07:19

«Пари Сен-Жермен» пригласил на домашний матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако» 500 пожарных, принимавших участие в тушении собора Парижской Богоматери, информирует источник. Также сообщается, что двое из них нанесут символический удар по мячу.

Также игроки обеих команд выйдут на поле в специальных футболках с изображением Нотр-Дама.