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ПСЖ пригласил на игру с «Монако» 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

20 апреля 2019, 07:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» пригласил на домашний матч 33-го тура Лиги 1 с «Монако» 500 пожарных, принимавших участие в тушении собора Парижской Богоматери, информирует источник. Также сообщается, что двое из них нанесут символический удар по мячу.

Также игроки обеих команд выйдут на поле в специальных футболках с изображением Нотр-Дама.

Напомним, пожар в парижском соборе начался вечером 15 апреля и был полностью потушен только утром следующего дня. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша собора. Ранее ПСЖ выразил готовность оказать помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил Союзник противников
   3 / 959
20 апреля в 13:39
Это -ТОП,мамой клянусь! Но где вариант с Газпромом? Слукавил,шайтан!
не знаю, в оригинале (на лепре) не было ничего про газпром, но там остались ещё годные варианты - всего 10 эскизов) https://vk.com/wall-30022666_305426
Союзник противников
Союзник противников ответил parallels
   17 / 959
20 апреля в 09:45
ходит слух, что помощь в восстановлении будут оказывать лучшие российские специалисты)
Это -ТОП,мамой клянусь! Но где вариант с Газпромом? Слукавил,шайтан!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 09:42
500? Блин,а тушили пожар четыреста!!! Точно как у нас-вся администрация на халяву примазывается!
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 09:41
Благородный поступок.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил parallels
   6 / 959
20 апреля в 09:21
А где федун?))))) Прости Господи
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
20 апреля в 09:13
ну такое.... не вполне понятно какое отношение псж имеет к парижу, это же не FC Paris приглашает пожарных. Пиар короче.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 08:53
Победные файеры тушить?
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 07:48
Просто пиарятся на пожаре
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил parallels
   465 / 959
20 апреля в 07:34
Не не ты ошибаешься братишка
parallels
parallels
   3 / 959
20 апреля в 07:29
ходит слух, что помощь в восстановлении будут оказывать лучшие российские специалисты)
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