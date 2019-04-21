ПСЖ - чемпион и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ - «Монако» 3:1
Голы: Мбаппе 15, Мбаппе 38, Мбаппе 55 - Головин 80
«Лион» - «Анже» 2:1
Голы: Депай 14, Мартен 39 - Тусар 89 (автогол)
«Генгам» - «Марсель» - 1:3
Голы: Н’Гбакото 56 - Густаво 4, Окампос 40, Жермен 90+1
«Нант» - «Амьен» 3:2
Голы: Кулибали 49, Кулибали 55, Ронжье 59 - Отеро 62, Тимит 77
«Тулуза» - «Лилль» 0:0
«Реймс» - «Сент-Этьен» 0:2
Голы: Кабелла 24, Энгельс 51 (автогол)
«Дижон» - «Ренн» 3:2
Голы: Агерд 20, Жанно 55, Саид 83 - Юну 52, Ньянг 61
«Страсбур» - «Монпелье» 1:3
Голы: Мартинес 34 - Делор 22, Молле 28, Делор 86
«Ним» - «Бордо» 2:1
Голы: Саванье 16 (пенальти), Рипар 63 - Маджа 13
«Ницца» - «Кан» 0:1
Гол: Джину 74
Амьен вряд ли чувствует себя в безопасности. Дижон в хорошей форме, Кан снова победил, а пару недель назад дела у этих двоих шли совсем печально. Воспрявший вроде Генгам снова падает на самое дно.
Амьен вряд ли чувствует себя в безопасности. Дижон в хорошей форме, Кан снова победил, а пару недель назад дела у этих двоих шли совсем печально. Воспрявший вроде Генгам снова падает на самое дно.
Поэтому Монако с тащером Головиным увисит...
Поэтому Монако с тащером Головиным увисит...