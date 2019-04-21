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ПСЖ - чемпион и другие результаты 33-го тура чемпионата Франции

21 апреля 2019, 23:59

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ - «Монако» 3:1
Голы: Мбаппе 15, Мбаппе 38, Мбаппе 55 - Головин 80

«Лион» - «Анже» 2:1
Голы: Депай 14, Мартен 39 - Тусар 89 (автогол)

«Генгам» - «Марсель» - 1:3
Голы: Н’Гбакото 56 - Густаво 4, Окампос 40, Жермен 90+1

«Нант» - «Амьен» 3:2
Голы: Кулибали 49, Кулибали 55, Ронжье 59 - Отеро 62, Тимит 77

«Тулуза» - «Лилль» 0:0

«Реймс» - «Сент-Этьен» 0:2
Голы: Кабелла 24, Энгельс 51 (автогол)

«Дижон» - «Ренн» 3:2
Голы: Агерд 20, Жанно 55, Саид 83 - Юну 52, Ньянг 61

«Страсбур» - «Монпелье» 1:3
Голы: Мартинес 34 - Делор 22, Молле 28, Делор 86

«Ним» - «Бордо» 2:1
Голы: Саванье 16 (пенальти), Рипар 63 - Маджа 13

«Ницца» - «Кан» 0:1
Гол: Джину 74

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   110 / 959
22 апреля в 14:37
Интригующая борьба за выживание.
Амьен вряд ли чувствует себя в безопасности. Дижон в хорошей форме, Кан снова победил, а пару недель назад дела у этих двоих шли совсем печально. Воспрявший вроде Генгам снова падает на самое дно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 06:59
Парижане ожидаемо чемпионы, Монако дно. Но есть еще и те, которые закапываются в дно.
Поэтому Монако с тащером Головиным увисит...
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 01:12
Первый чемпион Европы
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