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Дубль Гедеша принес «Валенсии» победу над «Бетисом»

21 апреля 2019, 23:37
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» добыла выездную победу над «Бетисом» в матче 33-го тура чемпионата Испании. В первом тайме российский полузащитник Денис Черышев получил травму и вынужден был покинуть поле.

Теперь «Лос Чес» делят 5-е место в турнирной таблице с «Севильей» (52 очка), а «Бетис» остается на 9-й строчке.

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

«Бетис» - «Валенсия» 1:2 (0:1)
Голы: Ло Чельсо 78 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 45, Гонсалу Гедеш 49

«Бетис»: Лопес, Манди (Морон Гарсия 59), Бартра, Феддаль, Тельо, Каптум (Лайнес Лейва 75), Гуардадо, Фирпо Адамес, Хоакин, Ло Чельсо, Хесе (Леон Лимонес 69)
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Коклен, Парехо, Черышев (Родриго 34), Гонсалу Гедеш (Гамейро 77), Мина (Тони Лато 69)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Гуардадо 45, Фирпо Адамес 55, Феддаль 58, Родриго 62, Ло Чельсо 73, Родриго 83

Удаление: Родриго 83

Судья: Санчес Хосе.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
22 апреля в 11:38
Валенсию с победой!
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
22 апреля в 06:25
Валенсия молодцы, Денису здоровья!
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 03:55
Валенсия рвется в Лигу Чемпионов.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 01:15
С победой Валенсию! Жаль Черышева.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 00:28
С победой
la_masia
la_masia
   146 / 959
21 апреля в 23:48
Опять травма у Черышева...эх
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