Дубль Гедеша принес «Валенсии» победу над «Бетисом»

«Валенсия» добыла выездную победу над «Бетисом» в матче 33-го тура чемпионата Испании. В первом тайме российский полузащитник Денис Черышев получил травму и вынужден был покинуть поле.
Теперь «Лос Чес» делят 5-е место в турнирной таблице с «Севильей» (52 очка), а «Бетис» остается на 9-й строчке.
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»
«Бетис» - «Валенсия» 1:2 (0:1)
Голы: Ло Чельсо 78 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 45, Гонсалу Гедеш 49
«Бетис»: Лопес, Манди (Морон Гарсия 59), Бартра, Феддаль, Тельо, Каптум (Лайнес Лейва 75), Гуардадо, Фирпо Адамес, Хоакин, Ло Чельсо, Хесе (Леон Лимонес 69)
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Коклен, Парехо, Черышев (Родриго 34), Гонсалу Гедеш (Гамейро 77), Мина (Тони Лато 69)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Гуардадо 45, Фирпо Адамес 55, Феддаль 58, Родриго 62, Ло Чельсо 73, Родриго 83
Удаление: Родриго 83
Судья: Санчес Хосе.