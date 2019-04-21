Хет-трик Бензема, разгром «Севильи» и другие результаты 33-го тура Ла Лиги

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 33-го тура Ла Лиги.
«Алавес» - «Вальядолид» - 2:2
Голы: Гвиденни 4, Хонни 24 - Фернандес 38, Унал 76 (пенальти)
«Сельта» - «Жирона» - 2:1
Голы: Аспас 34, Буфаль 69 - Порту 48
«Эйбар» - «Атлетико» - 0:1
Гол: Лемар 85
«Райо Вальекано» - «Уэска» - 0:0
«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 2:1
Голы: Ленгле 45, Альба 64 - Хуанми 62
«Леванте» - «Эспаньол» - 2:2
Голы: Везу 62, Рочина 72 - Борха 16, Рока 65
«Хетафе» - «Севилья» - 3:0
Голы: Мата 35 (пенальти), Молина 45+4 (пенальти), Молина 53
«Реал» - «Атлетик» - 3:0
Голы: Бензема 47, Бензема 76, Бензема 90
«Вильярреал» - «Леганес» - 2:1
Голы: Бакка 64, Токо Экамби 86 - Эль-Жар 87 (пенальти)
«Бетис» - «Валенсия» - 1:2
Голы: Ло Чельсо 78 (пенальти) - Гедеш 45, Гедеш 49
Хет-трик против непростого соперника!!!
Хет-трик против непростого соперника!!!