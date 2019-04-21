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Хет-трик Бензема, разгром «Севильи» и другие результаты 33-го тура Ла Лиги

21 апреля 2019, 23:38

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 33-го тура Ла Лиги.

«Алавес» - «Вальядолид» - 2:2
Голы: Гвиденни 4, Хонни 24 - Фернандес 38, Унал 76 (пенальти)

«Сельта» - «Жирона» - 2:1
Голы: Аспас 34, Буфаль 69 - Порту 48

«Эйбар» - «Атлетико» - 0:1
Гол: Лемар 85

«Райо Вальекано» - «Уэска» - 0:0

«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 2:1
Голы: Ленгле 45, Альба 64 - Хуанми 62

«Леванте» - «Эспаньол» - 2:2
Голы: Везу 62, Рочина 72 - Борха 16, Рока 65

«Хетафе» - «Севилья» - 3:0
Голы: Мата 35 (пенальти), Молина 45+4 (пенальти), Молина 53

«Реал» - «Атлетик» - 3:0
Голы: Бензема 47, Бензема 76, Бензема 90

«Вильярреал» - «Леганес» - 2:1
Голы: Бакка 64, Токо Экамби 86 - Эль-Жар 87 (пенальти)

«Бетис» - «Валенсия» - 1:2
Голы: Ло Чельсо 78 (пенальти) - Гедеш 45, Гедеш 49

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 14:52
Все беды Севильи начались от тарасовского зулуса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 08:00
Не ленятся ребята, забивают до ... и больше...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 07:55
Зидан никому не разрешает теперь забивать, кроме земы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 02:57
Приличная у них результативность!
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 01:25
Крутой тур. Хетафе глывная сенсация тура! Скоро и в Лч также будут громить бегунков из Апл. Райо с Уеской ничья которая хоронит обоих. Уеска вообще одни ничьи катает так не выжить! Надо побеждать. Но у Райистов еще есть маленький шанс. Борьба за выживанее идет острая не возможно предсказать третью команду кто вылетит. Лично я против Жироны потому что они с Католонии. Всегда сливают Барсе а против Реала вон из кожи лезут! Хетафе пока держится в Лч но следущий тур у них с Реалом и это настоящее испытанее. Посмотрим смогут ли они выстоять против лучшего клуба Испании. Думаю ничья будет им за счатье. Вообщем интересные матчи нас ожидают! Вся борьба впереди. Это Ла лига лучшая лига мира!!!
Димoн
Димoн
   33 / 959
22 апреля в 00:15
Разыгрался Бензема не на шутку)
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
22 апреля в 00:08
Рад за Бензема!!!
Хет-трик против непростого соперника!!!
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