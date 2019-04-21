«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»

«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ.
«Канониры» остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место.
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» 2:3 (0:1)
Голы: Озил 47, Обамеянг 77 - Бентеке 17, Заха 61, МакАртур 69
«Арсенал»: Лено, Мустафи, Косьельни, Мавропанос (Ивоби 46), Дженкинсон (Мэйтленд-Найлз 46), Гендузи, Эль-Нени (Лукас Торрейра 68), Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван-Биссака, Келли, Данн, Уорд, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Майер (Таунсенд 80), Бентеке (Айю 78), Заха
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: Мавропанос 16, Озил 63, Гендузи 68, Уорд 81, Мустафи 85
Судья: Мосс Джонатан.
Ранее также проиграл другой претендент на лигочемпионское место - «Манчестер Юнайтед».
Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)
Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)