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«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»

21 апреля 2019, 19:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Арсенал» уступил «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ.

«Канониры» остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место.

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Кристал Пэлас» 2:3 (0:1)
Голы: Озил 47, Обамеянг 77 - Бентеке 17, Заха 61, МакАртур 69

«Арсенал»: Лено, Мустафи, Косьельни, Мавропанос (Ивоби 46), Дженкинсон (Мэйтленд-Найлз 46), Гендузи, Эль-Нени (Лукас Торрейра 68), Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван-Биссака, Келли, Данн, Уорд, МакАртур, Миливоевич, Куяте, Майер (Таунсенд 80), Бентеке (Айю 78), Заха
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: Мавропанос 16, Озил 63, Гендузи 68, Уорд 81, Мустафи 85

Судья: Мосс Джонатан.

Ранее также проиграл другой претендент на лигочемпионское место - «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
azkan
azkan ответил dimagas1
   149 / 959
22 апреля в 17:32
Вапще не согласен.МЮ побеждает Челси дома и все они в 4-ке.
Неее.. лучше Чесли побеждает в гостях МЮ с разницей в 4 мяча и Челси в четверке. МЮ до четверки далеко.. в 5 бы им попасть
Zak11
Zak11
   250 / 959
22 апреля в 17:23
Мустафи был лучшим
azkan
azkan ответил vastudio
   149 / 959
22 апреля в 17:11
Ну огромное человеческое Спасибо от лица всего Челси))))))
Все очень призрачно по прежнему. Ну да, если победить МЮ с разницей в четыре мяча.. тогда может быть)))
STVA 1
STVA 1
   43 / 959
22 апреля в 09:03
ЛЕ ждет?
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
22 апреля в 08:28
Унаи пора в Спартак.
cannongun
cannongun ответил allemz
   119 / 959
22 апреля в 08:07
Везет курам, ой как везет.
передай привет Оливеру
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
22 апреля в 00:17
сумели, однако...
beefs
beefs
   194 / 959
22 апреля в 00:09
Арсенал сдулся
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   564 / 959
21 апреля в 23:23
Тоттенхэм, МЮ и Арсенал дружно вдули по итогам тура. Невероятный подарок для Челси))
vastudio
vastudio
   332 / 959
21 апреля в 22:40
Ну огромное человеческое Спасибо от лица всего Челси))))))
удав
удав
   118 / 959
21 апреля в 22:17
замечательный вечер для Челси - и арсенал и мю вдули)
YRunner
YRunner
   326 / 959
21 апреля в 22:13
Валенки!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alexov222
   14 / 959
21 апреля в 22:05
ну лады,удачи тебе..всегда говорил,хочу встречи с арсеналом в ЛЧ. и угадай чьей победы я хочу там?))
Нам бы попасть туда) А вам пока удачи с "Аяксом". И, как я считаю, шансы ваши там велики. У "Аякса" защиты нет, главное, не сидите в обороне, как Аллегровы))
alexov222
alexov222 ответил Так Себе Аналитик
   129 / 959
21 апреля в 22:04
Я на "Спартаке" отрываюсь, если что)
не слежу за российским футболом. мне стыдно. в основном за то,что происходит в околофутбольной среде,ну и за некоторых игроков тоже. а так был персофаном Кержа и Павлюченко))
alexov222
alexov222 ответил Так Себе Аналитик
   129 / 959
21 апреля в 22:01
Ну, в АПЛ они в основном не гнилые, а просто упоротые, как Френд, например, который три ЖК карточки за симуляцию за один матч дал, когда там всего 1.5 их было (за исключением Оливера, не могу ску простить, как он в матче с МС и за нырок им пенку поставил и еще и гол из двухметрового офсайда защитал). Это в Серии А реально судьи команды убивают, Абиссо, например. А так я давно уже никого не хейтю, ну, кроме "Спартака", но это уже игра такая, и "Интера" еще.
ну лады,удачи тебе..всегда говорил,хочу встречи с арсеналом в ЛЧ. и угадай чьей победы я хочу там?))
nnb199O
nnb199O
   798 / 959
21 апреля в 22:00
Летом надо продать всю шлак.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alexov222
   14 / 959
21 апреля в 22:00
ну я говорил не только про судей на поле,да и крен с ними)) так и я понимаю это точно как ты-хейт это продолжение игры. игроки вылаживаются на поле ,а нам где эмоции тушить? или наоборот продлевать))
Я на "Спартаке" отрываюсь, если что)
alexov222
alexov222 ответил Так Себе Аналитик
   129 / 959
21 апреля в 21:57
Ну, в АПЛ они в основном не гнилые, а просто упоротые, как Френд, например, который три ЖК карточки за симуляцию за один матч дал, когда там всего 1.5 их было (за исключением Оливера, не могу ску простить, как он в матче с МС и за нырок им пенку поставил и еще и гол из двухметрового офсайда защитал). Это в Серии А реально судьи команды убивают, Абиссо, например. А так я давно уже никого не хейтю, ну, кроме "Спартака", но это уже игра такая, и "Интера" еще.
ну я говорил не только про судей на поле,да и крен с ними)) так и я понимаю это точно как ты-хейт это продолжение игры. игроки вылаживаются на поле ,а нам где эмоции тушить? или наоборот продлевать))
nnb199O
nnb199O ответил Брулин
   798 / 959
21 апреля в 21:55
какая же пропасть между топ-2 АПЛ и остальными... Арсенал уже начал даже дома сосать
    ZaZizu
    ZaZizu
       616 / 959
    21 апреля в 21:55
    думаю если бы у эмеришки была возможность в первом тайме выпустить свою жену и друзей,он бы это неприменно сделал,да с кем там в АПЛ играть,один отстой бей-беги, куда им до испанских мегатактиков!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил alexov222
       14 / 959
    21 апреля в 21:51
    аха-ха-ха...ну не скажешь же ты ,что любишь ТТХ. а против хейта я ничего не имею,на то мы и футбольные болельщики...есть вещи намного неприемлимые,например,как гниленькие судейки и глоры )
    Ну, в АПЛ они в основном не гнилые, а просто упоротые, как Френд, например, который три ЖК карточки за симуляцию за один матч дал, когда там всего 1.5 их было (за исключением Оливера, не могу ску простить, как он в матче с МС и за нырок им пенку поставил и еще и гол из двухметрового офсайда защитал). Это в Серии А реально судьи команды убивают, Абиссо, например. А так я давно уже никого не хейтю, ну, кроме "Спартака", но это уже игра такая, и "Интера" еще.
    alexov222
    alexov222 ответил Так Себе Аналитик
       129 / 959
    21 апреля в 21:45
    Когда это я в последний раз хейтил ТТХ?
    аха-ха-ха...ну не скажешь же ты ,что любишь ТТХ. а против хейта я ничего не имею,на то мы и футбольные болельщики...есть вещи намного неприемлимые,например,как гниленькие судейки и глоры )
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил alexov222
       14 / 959
    21 апреля в 21:34
    воспользуйся лозунгом так "любомого" тобой ТТХ-PROUD WHEN WE WIN LOYAL WHEN WE LOSE...))
    Когда это я в последний раз хейтил ТТХ?
    drimmer
    drimmer ответил Так Себе Аналитик
       224 / 959
    21 апреля в 21:33
    Ну тут трудно говорить в общем, потому что в общем, конечно, у "Арсенала" куча проблем, но и у "Челси" их немало, Конте с Сарри туда сброда порядочно набрали, и у вас тоже, Кейн полсезона травмирован. Но именно вот сейчас была возможность практически обеспечить себе место в Биг4 и именно сейчас Эмери решил поставить полурезерв на матч с достаточно крепким середняком. Да, он должен держать в уме ЛЕ, но ЛЕ дополнительно к месту в ЛЧ дает не так уж много (я, впрочем, не знаю, может, ему Кроенке сказал: "Умри, но выиграй ЛЕ, мне нужен этот трофей", но я сильно в этом сомневаюсь). Теперь шанс на следующий год сыграть в ЛЕ резко возросли, возможно даже, Эмери это и радует. Самое смешное, что через три дня матч с "волками" на выезде, а они и всех топарей дома загрызли, не то, что безвольный на выезде "Арсенал")) Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)
    Про волков то любопытно, будем посмотреть) арс со злыми командами чаще собирается и играет не стыдно) Хотя выезд и ЛЕ( Но надежда умирает последней)) Слили матч, конечно, ужОсно, полурезервный состав решил. Что-то арс чаще мучается, чем играет с желанием. Зряплату им платить надо только по положительным результатам))
    alexov222
    alexov222 ответил Так Себе Аналитик
       129 / 959
    21 апреля в 21:30
    Ну тут трудно говорить в общем, потому что в общем, конечно, у "Арсенала" куча проблем, но и у "Челси" их немало, Конте с Сарри туда сброда порядочно набрали, и у вас тоже, Кейн полсезона травмирован. Но именно вот сейчас была возможность практически обеспечить себе место в Биг4 и именно сейчас Эмери решил поставить полурезерв на матч с достаточно крепким середняком. Да, он должен держать в уме ЛЕ, но ЛЕ дополнительно к месту в ЛЧ дает не так уж много (я, впрочем, не знаю, может, ему Кроенке сказал: "Умри, но выиграй ЛЕ, мне нужен этот трофей", но я сильно в этом сомневаюсь). Теперь шанс на следующий год сыграть в ЛЕ резко возросли, возможно даже, Эмери это и радует. Самое смешное, что через три дня матч с "волками" на выезде, а они и всех топарей дома загрызли, не то, что безвольный на выезде "Арсенал")) Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)
    кстати во всех английских пулах на АПЛ ТТХ и Арсенал делили 3-4 места...до сегодняшнего дня правда
    alexov222
    alexov222 ответил Так Себе Аналитик
       129 / 959
    21 апреля в 21:28
    Ну тут трудно говорить в общем, потому что в общем, конечно, у "Арсенала" куча проблем, но и у "Челси" их немало, Конте с Сарри туда сброда порядочно набрали, и у вас тоже, Кейн полсезона травмирован. Но именно вот сейчас была возможность практически обеспечить себе место в Биг4 и именно сейчас Эмери решил поставить полурезерв на матч с достаточно крепким середняком. Да, он должен держать в уме ЛЕ, но ЛЕ дополнительно к месту в ЛЧ дает не так уж много (я, впрочем, не знаю, может, ему Кроенке сказал: "Умри, но выиграй ЛЕ, мне нужен этот трофей", но я сильно в этом сомневаюсь). Теперь шанс на следующий год сыграть в ЛЕ резко возросли, возможно даже, Эмери это и радует. Самое смешное, что через три дня матч с "волками" на выезде, а они и всех топарей дома загрызли, не то, что безвольный на выезде "Арсенал")) Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)
    воспользуйся лозунгом так "любомого" тобой ТТХ-PROUD WHEN WE WIN LOYAL WHEN WE LOSE...))
    lobsterdam
    lobsterdam ответил drug01
       220 / 959
    21 апреля в 21:23
    Арсенал слил игру...
    слив - это 0:4, а вот 2:3 не похоже!
    lobsterdam
    lobsterdam
       220 / 959
    21 апреля в 21:21
    палас и ириски нынче гроза всей верхней шестерки!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       184 / 959
    21 апреля в 21:18
    Поздравляю КристалПэлас с победой
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил alexov222
       14 / 959
    21 апреля в 21:10
    я не смотрел игру,и не про нее говорю,а в общем. скажу честно,раньше я намного чаще смотрел арсенал,ненавидел,но смотрел. раньше было на что посмотреть. а эмери мне нравится,просто вам надо большую половиму команды поменять...как и нам впрочем. проблема в том,что мешки всех мастей тоже суетятся
    Ну тут трудно говорить в общем, потому что в общем, конечно, у "Арсенала" куча проблем, но и у "Челси" их немало, Конте с Сарри туда сброда порядочно набрали, и у вас тоже, Кейн полсезона травмирован. Но именно вот сейчас была возможность практически обеспечить себе место в Биг4 и именно сейчас Эмери решил поставить полурезерв на матч с достаточно крепким середняком. Да, он должен держать в уме ЛЕ, но ЛЕ дополнительно к месту в ЛЧ дает не так уж много (я, впрочем, не знаю, может, ему Кроенке сказал: "Умри, но выиграй ЛЕ, мне нужен этот трофей", но я сильно в этом сомневаюсь). Теперь шанс на следующий год сыграть в ЛЕ резко возросли, возможно даже, Эмери это и радует. Самое смешное, что через три дня матч с "волками" на выезде, а они и всех топарей дома загрызли, не то, что безвольный на выезде "Арсенал"))

    Если же говорить про тренера, я давно жду в первую очередь тренера, с которым у команды будут los cojones, Эмери улучшил, несомненно, настроение в коллективе, но в общем игра сильно от Вени не отличается, все те же безвольные сливы постоянные на выезде, все та же достаточно веселая игра дома. Мне Эмери не особо нравится. И тут тоже понятно, что Эмери в основном работает с игроками Сени, и с другими игроками он, возможно, покажет другой футбол, но, в общем, это не причина его любить, и, в общем, он ни в каком клубе не показывал характера. Поэтому я просто смотрю матчи пока)
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