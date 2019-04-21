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«Спартак» переиграл «Енисей»

21 апреля 2019, 20:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Спартак» (39 очков) располагается на пятом месте, «Енисей» (13 очков) - 16-й.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Енисей» 2:0 (1:0)
Голы: Рассказов 45+1, Гулиев 83

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 88), Мелкадзе (Ташаев 66), Зобнин, Гулиев, Мельгарехо, Фернандо (Игнатов 74), Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Грицаенко, Гаджибеков, Ятченко, Сарр (Торбинский 46), Огуде, Савичев, Семакин (Зотов 46), Данченко, Соболев (Саркисов 59)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Гулиев 21, Данченко 32, Жиго 37

Судья: Иванов Сергей.

Ранее «Урал» одержал победу над «Рубином».

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Все комментарии
Против_всех
Против_всех ответил 1asss
   494 / 959
22 апреля в 11:34
Нук привстань, со своей "хорошей позы", дай хоть посмотрю на тебя)
lotsman
lotsman ответил НОЖ
   525 / 959
22 апреля в 10:56
На цвет своего клуба посмотри.
А чем тебе цвет клуба не нравится?))
1asss
1asss ответил Против_всех
22 апреля в 09:56
Ооо, пыльный Генарек, зашел поздравить)
хорошая у тебя жизненная поза, держись дружище
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   725 / 959
22 апреля в 09:49
Отскочили...ну и ладно) В Спартаке всякие ноунеймы играют, поэтому и игры толковой нет. Плюс бездарное руководство во главе с г-ном Федуном... С таким "багажом" об успехах говорить в ближайшее время точно не приходится.
shlomo
shlomo
   128 / 959
22 апреля в 08:33
Спартак с победой, но....игры "как таковой" нет...что делать дальше должно думать руководство....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
   80 / 959
22 апреля в 08:33
Тут особняком стоят ещё игры с Зенитом. То как двоечник Москалёв судил - позор российского футбола. Игруны спартака в своей штрафной творили изумительные вещи: били прямой ногой в голову, нагло валили игроков Зенита - безнаказанно. Зато боковой судья не видел метровых офсайдов у семинулёвых.
Суеверный
Суеверный
   225 / 959
22 апреля в 08:25
Видать не судьба. Кто только не делал и спракиозув тряпку... Перечислить возможно, но стоит ли делать? А Енисей... ни разу не купался, хотя и был рядом много раз. С детства, пропустим далее идущие годы, взрослым. Могучая река отшлифовали базальт. А теперь, какой=то Спартакус вдохновляется ГРАНДИОЗНОЙ победой... Смешно, елы-палы...
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
22 апреля в 08:09
Давай Спартак ты нам сильный нужен для конкуренции
Против_всех
Против_всех ответил Литейный 4
   494 / 959
22 апреля в 07:45
Ооо, пыльный Генарек, зашел поздравить)
Против_всех
Против_всех ответил Jake Sully
   494 / 959
22 апреля в 07:41
Конечно липовое, три года зенит булькал на пятом, а пришел Дюков и сразу в пичененах! Совпадение? Не думаю! Ну а то, что зенит гей контора, это точняк, если даж финские простидзюбки об этом знают, то сомнений больше нет.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
22 апреля в 07:39
Стыдно было смотреть слив Аленем матча. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
   85 / 959
22 апреля в 07:33
С победой.
SHMEL
SHMEL
   156 / 959
22 апреля в 07:22
В битве двух равных соперников хозяевам повезло чуть больше.
НОЖ
НОЖ ответил Jake Sully
22 апреля в 07:20
На цвет своего клуба посмотри.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
22 апреля в 07:18
Не самая грандиозная победа.
GKN
GKN
   730 / 959
22 апреля в 06:44
До тройки рукой подать. Поднажми Спартак!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 05:59
Жду хвалебные оды про чемпионство...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 05:45
Вот сколько раз Спартак выиграл в этом сезоне без игры в большинстве и без пенальти ??

Енисей в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей вчера - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...

И наоборот......матчи же без удалений и без пенальти - все проиграны.....
ЦСКА,Ростову два раза,Уфе,Арсеналу,Уралу тоже 2 раза.......

Удачи ...конечно....но..
Так ли уж нужна ЛЧ ....с "другим" судейством и уровнем соперников ???
В этом сезоне - навряд ли.....
ОПС
ОПС
   444 / 959
22 апреля в 05:37
Только аутсайдеров и могут обыгрывать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 04:50
С первой домашней победой в 2019-м году....
С первой победой....в апреле....
Ну теперь попрёт...)))
Календарь конечно вкусный нарисовали.....)))
Три гостевые игры - будут определяющими...
Удачи с Тулой (которая дома не проигрывает)
С Уралом (который Спартак 4 игры победить не может...3 поражения и ничья)
С Оренбургом (который нынче даже ЦСКА в гостях побеждает)
...и ЛЧ в кармане...))
Ars Ars 1
Ars Ars 1 ответил Jake Sully
   530 / 959
22 апреля в 03:21
saha100 Сегодня 00:41 Стыдно что в сезоне 2016/2017 году чемпион был гейский клуб ************************** так чемпионство липовое было, но что спартак гейский клуб это верно.
так и это будет липовое))) здесь все чемпионства липовые, ребята, не ссорьтесь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 01:34
Полку претендентов на медали прибыло ;)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   500 / 959
22 апреля в 01:34
Неплохо.
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 959
22 апреля в 01:11
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Паровозов
       35 / 959
    22 апреля в 01:02
    Вот и я про то.
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил 25процентный клоун
       35 / 959
    22 апреля в 00:56
    У спартачей календарь проще всех,из первой пятёрки,да и турнирная таблица в верху очень плотная.Спартак есть Спартак,конечно,отморозить какую-нибудь несурядицу он может,но если собирутся,то могут даже за тройку ещё побороться.
    saha100
    saha100
       133 / 959
    22 апреля в 00:41
      Дракон1988
      Дракон1988 ответил Правдин Семён
         170 / 959
      22 апреля в 00:19
      Спасибо, Володя. А ты посмотри, что я в певом посте написал, до того как ко мне стали неадекваты цепляться.Я игрой также недоволен.Тебя тоже с победой, она была круче и важнее.
      Да неадекватов хватает независимо от клубной принадлежности - это точно.Не видел ваш матч,так что судить не могу,просто вижу реакцию красно-белых друзей,что даже после победного матча,пишут,что Кононова надо увольнять.Не в обиду,но проблема Спартака не в тренере и давно,а в руководстве.

      Да до сих пор эмоции,удивительно,что Зенит так классно сыграл.Не ожидал такой игры,тем и приятней))
      Великий 43-й
      Великий 43-й ответил saha100
      22 апреля в 00:19
      Самое излюбленное, укромное место зенита, где он привык ныкаться по жизни ахаха
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответил Fleischjager
         390 / 959
      22 апреля в 00:14
      скакуас пойми одно в России вам больше места нет нам по7 кто там у вас главкаклом будет вы как были паразитами такими и останетесь а насчет легенд ты пересмотри свой учебник как вы там Черное море копали не тебе об этом разговор весть
      скажи мне,мой друг, какое отношение твой коммент имеет отношение к футболу,к истории футбола???? Или просто сказать нечего??????
      ,,Проект,, он на то и ,,проект,, что бы быть без рода и племени :)
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