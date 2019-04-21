«Спартак» переиграл «Енисей»

«Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России.
«Спартак» (39 очков) располагается на пятом месте, «Енисей» (13 очков) - 16-й.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Енисей» 2:0 (1:0)
Голы: Рассказов 45+1, Гулиев 83
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 88), Мелкадзе (Ташаев 66), Зобнин, Гулиев, Мельгарехо, Фернандо (Игнатов 74), Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.
«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Грицаенко, Гаджибеков, Ятченко, Сарр (Торбинский 46), Огуде, Савичев, Семакин (Зотов 46), Данченко, Соболев (Саркисов 59)
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.
Предупреждения: Гулиев 21, Данченко 32, Жиго 37
Судья: Иванов Сергей.
Ранее «Урал» одержал победу над «Рубином».
Енисей в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей вчера - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...
И наоборот......матчи же без удалений и без пенальти - все проиграны.....
ЦСКА,Ростову два раза,Уфе,Арсеналу,Уралу тоже 2 раза.......
Удачи ...конечно....но..
Так ли уж нужна ЛЧ ....с "другим" судейством и уровнем соперников ???
В этом сезоне - навряд ли.....
Енисей в первом круге - обыгран с пенальти 3:2....
Енисей вчера - в большинстве...2:0....
С Ахматом - и пенальти и удаление....3:1..
Анжи - вообще 2 пенальти...и удаление ...3:0
Динамо в первом круге - пенальти...2:1...
Краснодар в первом круге - удаление,хоть и в конце...1:0...
Анжи в первом круге - 2 удаления....1:0...
И наоборот......матчи же без удалений и без пенальти - все проиграны.....
ЦСКА,Ростову два раза,Уфе,Арсеналу,Уралу тоже 2 раза.......
Удачи ...конечно....но..
Так ли уж нужна ЛЧ ....с "другим" судейством и уровнем соперников ???
В этом сезоне - навряд ли.....
С первой победой....в апреле....
Ну теперь попрёт...)))
Календарь конечно вкусный нарисовали.....)))
Три гостевые игры - будут определяющими...
Удачи с Тулой (которая дома не проигрывает)
С Уралом (который Спартак 4 игры победить не может...3 поражения и ничья)
С Оренбургом (который нынче даже ЦСКА в гостях побеждает)
...и ЛЧ в кармане...))
С первой победой....в апреле....
Ну теперь попрёт...)))
Календарь конечно вкусный нарисовали.....)))
Три гостевые игры - будут определяющими...
Удачи с Тулой (которая дома не проигрывает)
С Уралом (который Спартак 4 игры победить не может...3 поражения и ничья)
С Оренбургом (который нынче даже ЦСКА в гостях побеждает)
...и ЛЧ в кармане...))
Сегодня 00:41
Стыдно что в сезоне 2016/2017 году чемпион был гейский клуб
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так чемпионство липовое было, но что спартак гейский клуб это верно.
Сегодня 00:41
Стыдно что в сезоне 2016/2017 году чемпион был гейский клуб
**************************
так чемпионство липовое было, но что спартак гейский клуб это верно.
Да до сих пор эмоции,удивительно,что Зенит так классно сыграл.Не ожидал такой игры,тем и приятней))
Да до сих пор эмоции,удивительно,что Зенит так классно сыграл.Не ожидал такой игры,тем и приятней))
,,Проект,, он на то и ,,проект,, что бы быть без рода и племени :)
,,Проект,, он на то и ,,проект,, что бы быть без рода и племени :)