Робби Фаулер возглавил клуб из Австралии

23 апреля 2019, 07:05

Известный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер назначен главным тренером австралийского «Брисбен Роар». Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на два года.

«Брисбен Роар» будет вторым клубом в тренерской карьере Фаулера. В 2011 году Робби был играющим тренером тайского «Муангтонг Юнайтед».

Не так давно Фаулер выразил мнение, что «Манчестер Сити» обладает «вероятно, лучшим составом в истории английского футбола».