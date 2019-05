Робби Фаулер возглавил клуб из Австралии

Известный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер назначен главным тренером австралийского «Брисбен Роар». Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на два года.

«Брисбен Роар» будет вторым клубом в тренерской карьере Фаулера. В 2011 году Робби был играющим тренером тайского «Муангтонг Юнайтед».

Brisbane Roar Football Club is delighted to announce football legend @Robbie9Fowler has been appointed as the Club’s new @ALeague Head Coach.



