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Робби Фаулер возглавил клуб из Австралии

23 апреля 2019, 07:05

Известный в прошлом нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер назначен главным тренером австралийского «Брисбен Роар». Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на два года.

«Брисбен Роар» будет вторым клубом в тренерской карьере Фаулера. В 2011 году Робби был играющим тренером тайского «Муангтонг Юнайтед».

Не так давно Фаулер выразил мнение, что «Манчестер Сити» обладает «вероятно, лучшим составом в истории английского футбола».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 12:21
Мог бы и в чемпионшипе работать.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
23 апреля в 08:51
Желаю Робби успехов в новой команде
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
23 апреля в 08:37
Удачи .
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил ДСА
   12 / 954
23 апреля в 07:54
Уж точно, сильнее пищевика!
ДСА
ДСА
   133 / 954
23 апреля в 07:29
Откровенно слабый клуб.
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