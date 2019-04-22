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Григорян стал новым главным тренером «Тамбова»

22 апреля 2019, 17:18

Российский специалист Александр Григорян стал новым главным тренером «Тамбова». Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Александр Григорян — наш новый главный тренер, обо всём договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив. Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идём на первом месте сейчас — это его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей.

Ранее сообщалось, что в случае выхода в РПЛ «Тамбов» будет выступать на стадионе ЧМ-2018.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
22 апреля в 21:06
Видно была поставлена задача не выходить в РПЛ
Caniggia
Caniggia
   59 / 959
22 апреля в 21:05
Да уж, случай уникальный, когда Тамбов одной ногой в РПЛ! Видимо, конфликт там жесткий был с тренером у руководства, других объяснений нет.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 18:05
Ого, снова Григорян.
311
311
   54 / 959
22 апреля в 18:01
Зачем трогать то, что итак отлично работает?)
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
22 апреля в 17:56
меняют тренера когда команда идет на первом месте... на Григоряна?))) ахахахаха
Сп62
Сп62
   466 / 959
22 апреля в 17:48
Как-то даже обидно. Покажите мне команду прошедшую весь турнир без спадов.
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
22 апреля в 17:47
Матч ТВ прямо кузня тренерского цеха РФПЛ. А если серьезно, то посыл понятен. В случае выхода как обычно состав будет не соответствовать РФПЛ, благо лимит помягче, а желающих погреть руки будет выше крыши. Могу посоветовать сразу к Селюку, для борьбы за ЕК в первом же сезоне. Не хочу обидеть болельщиков "Тамбова", но в прошлом сезоне Ваш клуб в стыках играл, прошел год, вопросы к стадиону. Так руководство клуба вообще собиралось в РФПЛ? Я думаю, что жители Тамбова болеющие за клуб будут вне себя от счастья скататься на матч условно со "Спартаком" или "Зенитом" в Волгоград или Саранск. Приношу заранее извинения если кого-то обидел, просто высказал свое мнение.
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
22 апреля в 17:34
Ну теперь Тамбову точно РПЛ не видать...
удав
удав
   118 / 959
22 апреля в 17:29
не красивенько
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