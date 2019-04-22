Российский специалист Александр Григорян стал новым главным тренером «Тамбова». Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Александр Григорян — наш новый главный тренер, обо всём договорились. Приняли такое решение, потому что в команде небольшой спад, нужно было оживить коллектив. Марат Искаков — очень хороший человек и тренер, очень много для нас сделал. Мы идём на первом месте сейчас — это его заслуга. Огромное спасибо ему и штабу. Но нужно было перезарядить команду из-за последних матчей.