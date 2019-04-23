Талалаев: «„Тамбов“ готов к повышению, „Сочи“ заслужил играть в РПЛ»

Российский специалист Андрей Талалаев рассказал, какие клубы должны повыситься в классе по итогам текущего сезона ФНЛ.
«Тамбов» - главный претендент на выход в РПЛ. Я и перед началом сезона это утверждал. С момента моего ухода клуб приобрел восемь новичков. В «Тамбове» есть понимание, что высокие задачи должны решать игроки определенного уровня. Мы из того состава выжали максимум. А сейчас «Тамбов» уже готов к повышению в классе.
Кроме «Тамбова», по игре больше других заслуживает «Сочи». Мне также нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху, в основном, за счет характера.
«Нижний Новгород», если захочет, наверняка решит эту задачу. Но особого желания я пока не вижу, нижегородцы выступает очень неровно. Здесь многое зависит от руководителей клуба. С таким набором исполнителей они, на мой взгляд, могли давно и досрочно выиграть турнир ФНЛ.
Напомним, что «Тамбов» накануне возглавил Александр Григорян.