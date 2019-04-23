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Талалаев: «„Тамбов“ готов к повышению, „Сочи“ заслужил играть в РПЛ»

23 апреля 2019, 12:01

Российский специалист Андрей Талалаев рассказал, какие клубы должны повыситься в классе по итогам текущего сезона ФНЛ.

«Тамбов» - главный претендент на выход в РПЛ. Я и перед началом сезона это утверждал. С момента моего ухода клуб приобрел восемь новичков. В «Тамбове» есть понимание, что высокие задачи должны решать игроки определенного уровня. Мы из того состава выжали максимум. А сейчас «Тамбов» уже готов к повышению в классе.

Кроме «Тамбова», по игре больше других заслуживает «Сочи». Мне также нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху, в основном, за счет характера.

«Нижний Новгород», если захочет, наверняка решит эту задачу. Но особого желания я пока не вижу, нижегородцы выступает очень неровно. Здесь многое зависит от руководителей клуба. С таким набором исполнителей они, на мой взгляд, могли давно и досрочно выиграть турнир ФНЛ.

Напомним, что «Тамбов» накануне возглавил Александр Григорян

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 13:24
У них поля есть нормальные, или огороды?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
23 апреля в 13:13
Кто в итоговой таблице будет выше, тот и заслужил!
parallels
parallels
   3 / 954
23 апреля в 12:43
то есть, в конце сезона тупо называем 4 команды, которые расположены на первых четырёх местах в таблице, и говорим, что вот эти достойны повышения. тогда я тоже эксперт 😅
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
23 апреля в 12:10
С желающими повысить статус, в ФНЛ ажиотажа не наблюдается. Лига пока не мертвая, как "Восток", но кажется все к тому идёт.
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