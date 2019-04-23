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Ловчев: «У „Спартака“ есть все шансы попасть в Лигу чемпионов»

23 апреля 2019, 15:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру «Спартака» в последнем матче с «Енисеем» (2:0) и выразил мнение, что «красно-белые» попадут в тройку по итогам сезона.

«Спартак» выиграл у «Енисея». Но я не увидел у команды интереса к игре, который есть у того же «Краснодара». Думаю, здесь надо спросить и с руководства. Не с Федуна, который дает деньги, а с тех, кто занимается оперативным управлением. Наиль Измайлов, Серега Родионов, который, честно говоря, как пешка во всем этом выглядит. 

Скажу, что у «Спартака» все шансы быть в тройке и играть в Лиге чемпионов. Но уверенности, что задачу команда выполнит, нет. Взять, например, следующий матч в Туле. «Арсенал» будет рвать и метать против бывшего тренера. Играть за город, за болельщиков. Я даже хотел поехать на игру, но появились дела в Москве.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
23 апреля в 21:11
С трудом в это вериться
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
23 апреля в 20:54
хватит пищевику позорить российский футбол в ЛЧ.

сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
blitz
blitz
   614 / 954
23 апреля в 20:49
По моему шанс у спартака попасть со второго места в ЛЧ где то 10% на 90%
А как спартак проходит квалификацию ЛЧ с третьего места РПЛ все знают.
Получает очередной пинок.
viv
viv
   263 / 954
23 апреля в 20:43
А я бы еще разок посмотрел..... как Ливерпуль или Реал с Барселоной отгружают семерочку 7партаку....
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
23 апреля в 19:58
Ловчев, а зачем спартаку ЛЧ?
После того как только что спартак занял 4-ое место в ЛЕ с антирекордом в группе с Вильярреалом, Рапидом, Рейнджерс хватит позорить наш футбол.
kastites
kastites
   105 / 954
23 апреля в 19:28
У Спартака все шансы попасть в ФНЛ
pomor45
pomor45
   75 / 954
23 апреля в 19:10
Призрак ЛЧ бродит по Тарасовке.
ermak6848
ermak6848
   196 / 954
23 апреля в 18:45
Евгений! Шанс есть у всех, но не у всех всё получается...
к большому сожалению..
КАМЮ
КАМЮ
   120 / 954
23 апреля в 18:33
6 место и сентгаллен в квалификации ЛЕ
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
23 апреля в 18:28
Я даже хотел поехать на игру, но появились дела в Москве.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Очередь Евгеши подошла пыль с пустых полок в музее вытирать!!!
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
23 апреля в 18:23
Есть, теоретически) но у Локомотива, ЦСКА, Краснодара шансов больше, и дело даже не в турнирной таблице, а в содержании игры. Если судить по игре, как бы Оренбург не произвёл ротацию со Спартаком
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
23 апреля в 18:17
Хочется спросить этогонеумудреного,но с сединами старца,где он разглядел эти шансы при наличии проводниц,бычков и армейцев?Пусть переживает за то,чтобы в ЛЕ попали,а тт глядишь и оттуда сельмаши или оренбуржцы их выпрут.
RIR68
RIR68
   112 / 954
23 апреля в 18:06
все шансы быть в тройке и играть в Лиге чемпионов
------------------------------------------------------
две недели)))
ABir
ABir
   176 / 954
23 апреля в 17:54
Теорететически Спартак легко по оставшимся матчам может занять даже второе место, но как говорит Ловчев, нет уверенности, что Спартак не потеряет очки в оставшихся матчах с соперниками далеко не топового уровня
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Литейный 4
   381 / 954
23 апреля в 17:44
Ой ой ой, держите меня пятеро, сейчас со смеха помру. Свиньи выше 6 не будут. Не дадим, чтобы позорили в Лиге Европы, не говоря уже про ЛЧ. Гыгыгы
Ты там смотри от смеха не умри.А то как СПАРТАК без твоих гы,гы,гы, жить то будет.
kust07
kust07
   82 / 954
23 апреля в 17:31
призрачные шансы
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
23 апреля в 17:07
Шансы Спартака попасть в ЛЧ) Для чего им это нужно? Российскому футболу хватит того, что пупсики на регулярной основе позорятся в еврокубках!
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 17:01
Жека, а как же чемпионство?
Юрниекс
Юрниекс
   323 / 954
23 апреля в 16:45
А зачем попадать то? Они там уже отметились ..и 1-18 и 22 игры без побед в Л.Ч. В Л.Е. тоже,,4 место в группе..да и 0-7, не рядовое событие в турнирах. Как показало время,для свиней есть только два достойных турнира..кубок Соль и кубок верблюдов,который они недавно и выиграли...Вот пусть и смешат народ в этих турнирах.В приличных кубках, крючкохвостым,лучше вообще не суваться...
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
23 апреля в 16:41
Удачи Спартак .
13 RUS
13 RUS
   175 / 954
23 апреля в 16:37
Хватит уже секс показывать со спартаком
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   58 / 954
23 апреля в 16:31
У пупсиков есть все шансы опозориться!
МКС
МКС ответил тумба-юмба
   149 / 954
23 апреля в 16:17
Какой ты спартач.Ты человек который боится признаться за какую команду болеет.Стыдно должно быть,прикрываться именем другой команды.
Осторожно с ним

Это старина Джобс
ДСА
ДСА
   133 / 954
23 апреля в 16:14
Нужно выиграть все оставшиеся матчи
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
23 апреля в 16:02
Какая там ЛЧ? С такой игрой и тренером и в ЛЕ лучше не попадать, самим же стыдно потом будет. Если с жутким скрипом обыгрывать дворового уровня Енисей, играя при этом пол часа в большинстве!
Capitan555
Capitan555
   625 / 954
23 апреля в 16:01
Осталось 6 туров....в которых каждый будет выкладываться на все 100....а в турнирной таблице всё плотненько......
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
23 апреля в 16:00
Ловчев тонко потроллил Спартачек
тумба-юмба
тумба-юмба ответил пердун из Тарасовки
   381 / 954
23 апреля в 15:55
Мне как спартачу, очень за Ловчева и за Спартак стыдно. Простите нас зенитчики и кони !
Какой ты спартач.Ты человек который боится признаться за какую команду болеет.Стыдно должно быть,прикрываться именем другой команды.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
23 апреля в 15:51
У Спартака в том году тоже шанс был попасть, но Иван Саввиди сказал: "Хрен вам, а не ЛЧ". И Спартак попал......
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 15:48
Ой ой ой, держите меня пятеро, сейчас со смеха помру. Свиньи выше 6 не будут. Не дадим, чтобы позорили в Лиге Европы, не говоря уже про ЛЧ. Гыгыгы
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