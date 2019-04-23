Ловчев: «У „Спартака“ есть все шансы попасть в Лигу чемпионов»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру «Спартака» в последнем матче с «Енисеем» (2:0) и выразил мнение, что «красно-белые» попадут в тройку по итогам сезона.

«Спартак» выиграл у «Енисея». Но я не увидел у команды интереса к игре, который есть у того же «Краснодара». Думаю, здесь надо спросить и с руководства. Не с Федуна, который дает деньги, а с тех, кто занимается оперативным управлением. Наиль Измайлов, Серега Родионов, который, честно говоря, как пешка во всем этом выглядит.

Скажу, что у «Спартака» все шансы быть в тройке и играть в Лиге чемпионов. Но уверенности, что задачу команда выполнит, нет. Взять, например, следующий матч в Туле. «Арсенал» будет рвать и метать против бывшего тренера. Играть за город, за болельщиков. Я даже хотел поехать на игру, но появились дела в Москве.