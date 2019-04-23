Ловчев: «У „Спартака“ есть все шансы попасть в Лигу чемпионов»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру «Спартака» в последнем матче с «Енисеем» (2:0) и выразил мнение, что «красно-белые» попадут в тройку по итогам сезона.
«Спартак» выиграл у «Енисея». Но я не увидел у команды интереса к игре, который есть у того же «Краснодара». Думаю, здесь надо спросить и с руководства. Не с Федуна, который дает деньги, а с тех, кто занимается оперативным управлением. Наиль Измайлов, Серега Родионов, который, честно говоря, как пешка во всем этом выглядит.
Скажу, что у «Спартака» все шансы быть в тройке и играть в Лиге чемпионов. Но уверенности, что задачу команда выполнит, нет. Взять, например, следующий матч в Туле. «Арсенал» будет рвать и метать против бывшего тренера. Играть за город, за болельщиков. Я даже хотел поехать на игру, но появились дела в Москве.
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
А как спартак проходит квалификацию ЛЧ с третьего места РПЛ все знают.
Получает очередной пинок.
А как спартак проходит квалификацию ЛЧ с третьего места РПЛ все знают.
Получает очередной пинок.
После того как только что спартак занял 4-ое место в ЛЕ с антирекордом в группе с Вильярреалом, Рапидом, Рейнджерс хватит позорить наш футбол.
После того как только что спартак занял 4-ое место в ЛЕ с антирекордом в группе с Вильярреалом, Рапидом, Рейнджерс хватит позорить наш футбол.
к большому сожалению..
к большому сожалению..
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Очередь Евгеши подошла пыль с пустых полок в музее вытирать!!!
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Очередь Евгеши подошла пыль с пустых полок в музее вытирать!!!
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две недели)))
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две недели)))
Это старина Джобс
Это старина Джобс