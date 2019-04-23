Масалитин: «Даже представить не могу, что ЦСКА потеряет очки с „Анжи“»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Анжи» в 25-м туре РПЛ .

Возьми свои очки, и сейчас команда была бы рядом с «Зенитом». Понятно, что сказывается молодость состава, которой свойственна неопытность. Нет на поле дядек, которые завели бы молодежь и направили игру в нужное русло, исправили ошибки в опасных моментах. Был бы Вернблум или Василий Березуцкий, было бы намного больше порядка. Яркий пример – «Аякс», в котором тоже играет много молодежи. А сейчас получилось так, что весеннюю часть «армейцы» проваливают.



Потеря очков с «Анжи». Даже представить такого не могу. Но «Анжи» может и упереться, как это было не раз. Футболистам ЦСКА нужно в каждом матче выкладываться по максимуму, если молодые игроки хотят расти. У них нет такого мастерства, за счет которого они могли бы обыгрывать кого-то. Пока они не будут зубами поле выгрызать – никого не победят. Возможности расслабиться нет.