ГлавнаяНовости

Масалитин: «Даже представить не могу, что ЦСКА потеряет очки с „Анжи“»

23 апреля 2019, 15:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Анжи» в 25-м туре РПЛ.

Возьми свои очки, и сейчас команда была бы рядом с «Зенитом». Понятно, что сказывается молодость состава, которой свойственна неопытность. Нет на поле дядек, которые завели бы молодежь и направили игру в нужное русло, исправили ошибки в опасных моментах. Был бы Вернблум или Василий Березуцкий, было бы намного больше порядка. Яркий пример – «Аякс», в котором тоже играет много молодежи. А сейчас получилось так, что весеннюю часть «армейцы» проваливают. 

Потеря очков с «Анжи». Даже представить такого не могу. Но «Анжи» может и упереться, как это было не раз. Футболистам ЦСКА нужно в каждом матче выкладываться по максимуму, если молодые игроки хотят расти. У них нет такого мастерства, за счет которого они могли бы обыгрывать кого-то. Пока они не будут зубами поле выгрызать – никого не победят. Возможности расслабиться нет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии0
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
   118 / 954
23 апреля в 22:53
Надо думать о лучшем!!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   26 / 954
23 апреля в 20:46
Не факт.
Они только что второй транш раздербанили.
На кураже могут конюшню разворотить.
blitz
blitz
   614 / 954
23 апреля в 19:52
Как сказал Роман Бабаев, на матч ЦСКА - Анжи пригласили победителя кубка Гагарина ХК ЦСКА. Здорово если команда приедет да ещё привезет с собой кубок Гагарина.
pomor45
pomor45
   75 / 954
23 апреля в 19:20
Думаю, что Гинер менее всего желает, чтобы они выгрызыли газон. У него денег не хватит на восстановление.
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
23 апреля в 17:43
От колхозана все возможно в него ведь тут некоторые верят
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
23 апреля в 17:24
Прав Валерий, нет дядьки, нет Алана и очки теряем.
Надо играть через не могу только так.
Удачи ЦСКА.
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
23 апреля в 16:55
Это будет хохма.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
23 апреля в 16:36
Представить сложно, но все возможно...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
23 апреля в 16:16
А ты представь !!! ))))
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
23 апреля в 16:15
Анжи иногда может удивить.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska plus
   381 / 954
23 апреля в 16:10
Ещё один вырос в огороде.
    cska plus
    cska plus ответил тумба-юмба
       20 / 954
    23 апреля в 16:00
    Надеюсь джигиты объездят кобыл.
    Ещё один вырос в огороде.
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    23 апреля в 15:59
    Удачи и победы армейцам!
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       381 / 954
    23 апреля в 15:58
    Надеюсь джигиты объездят кобыл.
    cska plus
    cska plus ответил Исмет
       20 / 954
    23 апреля в 15:58
    Давай Анжи оседлайте ослов 👍😆
    Ослы всегда так говорят?
    Исмет
    Исмет
       538 / 954
    23 апреля в 15:28
    Давай Анжи оседлайте ослов 👍😆
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100