Масалитин: «Даже представить не могу, что ЦСКА потеряет очки с „Анжи“»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Анжи» в 25-м туре РПЛ.
Возьми свои очки, и сейчас команда была бы рядом с «Зенитом». Понятно, что сказывается молодость состава, которой свойственна неопытность. Нет на поле дядек, которые завели бы молодежь и направили игру в нужное русло, исправили ошибки в опасных моментах. Был бы Вернблум или Василий Березуцкий, было бы намного больше порядка. Яркий пример – «Аякс», в котором тоже играет много молодежи. А сейчас получилось так, что весеннюю часть «армейцы» проваливают.
Потеря очков с «Анжи». Даже представить такого не могу. Но «Анжи» может и упереться, как это было не раз. Футболистам ЦСКА нужно в каждом матче выкладываться по максимуму, если молодые игроки хотят расти. У них нет такого мастерства, за счет которого они могли бы обыгрывать кого-то. Пока они не будут зубами поле выгрызать – никого не победят. Возможности расслабиться нет.
Они только что второй транш раздербанили.
На кураже могут конюшню разворотить.
Они только что второй транш раздербанили.
На кураже могут конюшню разворотить.
Надо играть через не могу только так.
Удачи ЦСКА.
Надо играть через не могу только так.
Удачи ЦСКА.