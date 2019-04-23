«Анжи» получил второй транш от РПЛ

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что клуб получил от Премьер-Лиги денежный перевод от осуществленных телеправ.
Перед матчем с «Ахматом» был осуществлен второй транш, это были деньги РПЛ от осуществленных телеправ. Сумма в принципе была сопоставима с предыдущим траншем, футболисты получили не менее одного оклада. Этих денег не хватило на полноценную месячную зарплату футболистам и тренерскому штабу.
Избит и скручен верёвками.
Сумка с пятисотенными купюрами перекочевала из ненадёжных рук фельдъегеря в надёжные руки Османа Кадиева.
-Как делить будем,братва,сорвавшимся голосом спросил атаман?
-Как в крайний раз,вставил словечко зам.атамана и застенчиво улыбнулся.
Дюпин обхватил голову руками и горько заплакал.
Избит и скручен верёвками.
Сумка с пятисотенными купюрами перекочевала из ненадёжных рук фельдъегеря в надёжные руки Османа Кадиева.
-Как делить будем,братва,сорвавшимся голосом спросил атаман?
-Как в крайний раз,вставил словечко зам.атамана и застенчиво улыбнулся.
Дюпин обхватил голову руками и горько заплакал.
Теперь и Гинерка подкинул перед важным матчем
Теперь и Гинерка подкинул перед важным матчем