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«Анжи» получил второй транш от РПЛ

23 апреля 2019, 13:58

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что клуб получил от Премьер-Лиги денежный перевод от осуществленных телеправ.

Перед матчем с «Ахматом» был осуществлен второй транш, это были деньги РПЛ от осуществленных телеправ. Сумма в принципе была сопоставима с предыдущим траншем, футболисты получили не менее одного оклада. Этих денег не хватило на полноценную месячную зарплату футболистам и тренерскому штабу.

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Все комментарии
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
25 апреля в 16:04
Жаль, искренно жаль... Торпедо амкар анжи... Кто следующий? Какому региону надоесть кормит клуб...
Гавроша
Гавроша ответил Аксинья
   30 / 959
23 апреля в 23:12
Это были завуалированные бабки за слив Зениту...
Федун проплатил!
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
23 апреля в 23:12
На зарплату не хватит конечно, но все же будем надеяться что дотянут до конца сезона. И все на этом, больше такого быть не должно. При лицензирование надо все проверять и учитывать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
23 апреля в 20:03
Фельдъегерь из центра был отловлен ещё на вокзале.
Избит и скручен верёвками.
Сумка с пятисотенными купюрами перекочевала из ненадёжных рук фельдъегеря в надёжные руки Османа Кадиева.
-Как делить будем,братва,сорвавшимся голосом спросил атаман?
-Как в крайний раз,вставил словечко зам.атамана и застенчиво улыбнулся.
Дюпин обхватил голову руками и горько заплакал.
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
23 апреля в 14:47
Надо не в клуб перечислять, а в равных долях футболистам на карточки. Кадиев себе и здесь кусок хапнет.
МКС
МКС
   162 / 959
23 апреля в 14:17
Первый транш от газпрема

Теперь и Гинерка подкинул перед важным матчем
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
23 апреля в 14:11
Это были завуалированные бабки за слив Зениту...
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
23 апреля в 14:10
Плохо права на телетрансляцию матчей Анжи продаются.
Питермен
Питермен
   21 / 959
23 апреля в 14:04
Вот так и появляются федудпроекты новые
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