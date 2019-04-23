«Анжи» получил второй транш от РПЛ

Руководитель пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов сообщил, что клуб получил от Премьер-Лиги денежный перевод от осуществленных телеправ.

Перед матчем с «Ахматом» был осуществлен второй транш, это были деньги РПЛ от осуществленных телеправ. Сумма в принципе была сопоставима с предыдущим траншем, футболисты получили не менее одного оклада. Этих денег не хватило на полноценную месячную зарплату футболистам и тренерскому штабу.