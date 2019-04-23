Ловчев: «„Краснодар“ великолепен, но команде чего-то не хватает»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3).

Знаете, я лет 10-15 не видел в нашей стране такого качественного и зрелищного футбола, как в Краснодаре. И когда истошно орал Черданцев - это не было наигранно. Просто его так захватил ТАКОЙ футбол. И это отлично!

Давно не видел такой «Зенит». У меня впечатление, что после зимней паузы - с приходом Барриоса, Ракицкого и Азмуна - изменилось и внутреннее состояние команды. Ракицкий добавил агрессии, мяч быстрее доставляется вперед. Барриос напоминает Диарра в лучшие годы. Каким он пришел в «Анжи» из «Реала»! Но потом, правда, постепенно обрусел в нашем футболе. Сейчас Барриос выгрызает все!

Азмун у Бердыева играл в другой футбол. Не в упрощенный, нет. Просто в другой. И сегодня Азмун как будто во двор своего детства вернулся. Там, в дворовом футболе, ведь никто не думал об обороне, все хотели забивать голы. Это природа футбола. И Азмун на этой природе оказался.

«Зениту» стало интересно играть в футбол. Недавно мы пересеклись с Сергеем Семаком на программе «8-16». Сказал ему: «Отлично, теперь я посижу в чемпионском кресле». Да, не сомневаюсь, что «Зенит» станет первым.

«Краснодар» великолепен, но команде чуть-чуть чего-то не хватает. У «Крыльев» выиграли за счет пенальти, с «Динамо» только вничью сыграли, теперь потеряли ничью на последних секундах... разве что у «Анжи» уверенно выиграли.