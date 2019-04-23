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Ловчев: «„Краснодар“ великолепен, но команде чего-то не хватает»

23 апреля 2019, 15:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3).

Знаете, я лет 10-15 не видел в нашей стране такого качественного и зрелищного футбола, как в Краснодаре. И когда истошно орал Черданцев - это не было наигранно. Просто его так захватил ТАКОЙ футбол. И это отлично!

Давно не видел такой «Зенит». У меня впечатление, что после зимней паузы - с приходом Барриоса, Ракицкого и Азмуна - изменилось и внутреннее состояние команды. Ракицкий добавил агрессии, мяч быстрее доставляется вперед. Барриос напоминает Диарра в лучшие годы. Каким он пришел в «Анжи» из «Реала»! Но потом, правда, постепенно обрусел в нашем футболе. Сейчас Барриос выгрызает все! 

Азмун у Бердыева играл в другой футбол. Не в упрощенный, нет. Просто в другой. И сегодня Азмун как будто во двор своего детства вернулся. Там, в дворовом футболе, ведь никто не думал об обороне, все хотели забивать голы. Это природа футбола. И Азмун на этой природе оказался. 

«Зениту» стало интересно играть в футбол. Недавно мы пересеклись с Сергеем Семаком на программе «8-16». Сказал ему: «Отлично, теперь я посижу в чемпионском кресле». Да, не сомневаюсь, что «Зенит» станет первым. 

«Краснодар» великолепен, но команде чуть-чуть чего-то не хватает. У «Крыльев» выиграли за счет пенальти, с «Динамо» только вничью сыграли, теперь потеряли ничью на последних секундах... разве что у «Анжи» уверенно выиграли.

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Все комментарии
mortid
mortid
   317 / 954
23 апреля в 22:22
Админресурса.
oFANATo
oFANATo
   142 / 954
23 апреля в 20:03
Краснодару все время чего то не хватает.
pomor45
pomor45
   75 / 954
23 апреля в 19:32
Что в ЦСКА, что в Краснодаре, все ожидают от молодёжи роста. Никто не высказывает даже тени сомнения, что это может их потолок, или близко к тому. Но, ведь, история нашего футбола полна как раз жизнеописаниями так и нераскрывшихся до конца талантов, или ошибок признания их таковыми. Таких подающих надежды - масса, а не оправдвших их - единицы.
Barushevski
Barushevski
23 апреля в 17:32
Может, очков?
Завтра
Завтра
   428 / 954
23 апреля в 16:59
Названия "Спартак", наверное не хватает)
Palex
Palex ответил Mangur
   51 / 954
23 апреля в 16:29
Ну да,особенно Ярцев.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
23 апреля в 16:18
Если бы у Краснодара было то ,чего ему не хватает ,то это была бы уже Барселона !!! ))))))))))
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
23 апреля в 16:16
Стабильности, а тренеру - опыта. Много молодёжи, надо ждать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
23 апреля в 16:12
Много молодых, включая тренера, нужно время. Ну и кто-нибудь на замену Гранквисту.
Capitan555
Capitan555
   625 / 954
23 апреля в 16:03
Краснодару не хватает тренерского опыта....маловато у Мусаева его...не хватает на решающие матчи......
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 15:41
Краснодар играет на кураже. За ними интересно наблюдать. Гыгыгые
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 15:34
опыта
wingback
wingback
   145 / 954
23 апреля в 15:31
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    23 апреля в 15:12
    Кроме победы над Анжи да двух ничьих с Байером и вспомнить по большому счету в этом году нечего.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    23 апреля в 15:11
    без комментариев,170 точных передач питерцев,да,такого не видел
    Mangur
    Mangur
       732 / 954
    23 апреля в 15:11
    Краснодару нужен Хидинг.Или Ярцев. Вот тогда Краснодар не остановит ни кто .
    drug01
    drug01
       118 / 954
    23 апреля в 15:08
    ... Самого Ловчева в защите?
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