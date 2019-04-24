"Джикия забил гол с крыши стадиона"

Защитник «Спартака» Георгий Джикия забил удивительный гол с крыши домашнего стадиона.
Недавно нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил красивый гол ударом в касание во время тренировки.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия забил удивительный гол с крыши домашнего стадиона.
"Футболист «Зенита» забил гол в свои ворота с 30 метров"
хм.....
"Футболист «Зенита» забил гол в свои ворота с 30 метров"
хм.....
А Конифей песенки про девочек с поцелуйчиками поет
Каждому свое
А Конифей песенки про девочек с поцелуйчиками поет
Каждому свое
Топ-уровень!
Топ-уровень!