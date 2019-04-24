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Джикия забил гол с крыши стадиона

24 апреля 2019, 10:12

Защитник «Спартака» Георгий Джикия забил удивительный гол с крыши домашнего стадиона.


Недавно нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил красивый гол ударом в касание во время тренировки.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
24 апреля в 17:51
А чего они на крыше тренируются? Газон берегут?
RIR68
RIR68
   112 / 954
24 апреля в 17:23
спартак, Арсенал, болельщик, крыша стадиона - знакомые ассоциации)))
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
24 апреля в 14:54
Хорошо что не головой
ОВВ74
ОВВ74 ответил Димoн
24 апреля в 13:45
Стыдно за Спартак))))))
какой футбольный клуб в Орловской дыре?
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 13:14
В свои ворота)))
Димoн
Димoн
   33 / 954
24 апреля в 12:46
Стыдно за Спартак))))))
alex074
alex074
   376 / 954
24 апреля в 12:00
    dino-hsv
    dino-hsv
       99 / 954
    24 апреля в 11:50
    "Джикия забил гол с крыши стадиона"
    "Футболист «Зенита» забил гол в свои ворота с 30 метров"

    хм.....
    serh62
    serh62 ответил МКС
       79 / 954
    24 апреля в 11:37
    Красавчик А Конифей песенки про девочек с поцелуйчиками поет Каждому свое
    согласен. у кого сколько извилин, и на что они работают.
    МКС
    МКС
       149 / 954
    24 апреля в 11:30
    Красавчик

    А Конифей песенки про девочек с поцелуйчиками поет

    Каждому свое
    Аксинья
    Аксинья ответил cska plus
       50 / 954
    24 апреля в 11:28
    Снова на крышу забрались хрющи, хорошо хоть не спрыгнул.
    Если быть объективным я как нейтральный напоминаю что первые тренировки на крыше начал проводить Слуцкий...
    serh62
    serh62
       79 / 954
    24 апреля в 11:27
    вот интересно....почему такой фигней страдают только представители одного сообщества??? за последнее лет 10- 17, ни один представитель других клубов , в чем то подобном замечен не был.
    galem72
    galem72
       333 / 954
    24 апреля в 11:27
    Заболото даже с линии ворот бы не забил. ))
    wingback
    wingback
       145 / 954
    24 апреля в 11:27
    Походу, хряк хотел сигануть с крыши от безнадёги, бестрофейности и явной перспективы пердива...
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    24 апреля в 11:26
    Позорник!
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    24 апреля в 11:25
    Снова на крышу забрались хрющи, хорошо хоть не спрыгнул.
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    24 апреля в 11:24
    Очередная клоунада.
    serh62
    serh62
       79 / 954
    24 апреля в 11:24
    тренировка на все группы мышц))). пословица есть хорошая русская-когда коту делать нечего, он яйца лижет.
    makkie
    makkie
       11 / 954
    24 апреля в 11:24
    Пока Заболотный врезается в манекены, Джикия забивает голы с крыши стадиона :)

    Топ-уровень!
    kust07
    kust07
       82 / 954
    24 апреля в 11:20
    нашли чем заняться,наверное дел других на тренировках больше нет
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    24 апреля в 11:15
    дурью маются
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    24 апреля в 11:12
    в пердиве через год будет проще такие голы забивать, там стадионы ниже
    serh62
    serh62
       79 / 954
    24 апреля в 11:08
    вижу как некоторые спартаковские болелы одобряют это...дурное дело не хитрое. им не нужен кубок УЕФА, кубок России, другие знаковые кубки. они будут прославляться скаканием по крышам, по машинам, банями, избиением человека, ну и завоеваниями деревянных призов.
    GKN
    GKN
       727 / 954
    24 апреля в 11:05
    Молодец! Мне понравилось. Я бы повторил.
    удав
    удав
       124 / 954
    24 апреля в 10:59
    отлично,новое в тренировках от Кононова. какие забегания?какие стеночки? вот он спартаковский стиль=)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       180 / 954
    24 апреля в 10:58
    Даже Путинит так не делает - бухие с вип зоны золотого бакланостадиона забивают..
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    24 апреля в 10:57
    Глупость несусветная!!!
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       381 / 954
    24 апреля в 10:56
    Молодец Джикия.Так держать.Тренеруйся дальше.Пусть у кобыл после твоих ударов,все подковы отлетают.
    Gelious
    Gelious
       474 / 954
    24 апреля в 10:54
    Это отсылка к упавшему с крыши в Туле спартаковцу. Издеваются! Позор!
    serh62
    serh62
       79 / 954
    24 апреля в 10:52
    две беды в России. дураки и дороги. вот вам яркий представитель первого в изречении...
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