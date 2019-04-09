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Дюжина лучших мастеров штрафных ударов в российских клубах

сегодня, 15:00
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Халк
Халк
Нападающий
Фернандо
Фернандо
Полузащитник
Хонда Кейсуке
Хонда Кейсуке
Нападающий

Два гола подряд Ярослава Ракицкого прямыми ударами со штрафных заставили «Соккер.ру» вспомнить самых ярких мастеров этого дела в РПЛ

Олег Веретенников (Россия)

Звезда «Ротора» 90-х исполнял штрафные удары с левой ноги, полагаясь на силу удара. На счету Веретенникова десятка два голов прямыми ударами со стандартов в высшей лиге чемпионата России, при этом очень часто пущенные им мячи залетали в ворота рикошетом от стенок, от кочек, от рук вратаря. Бывали, конечно, и пушечные выстрелы по девяткам, но вот эта особенность – постоянное использование «интерьера» при результативных штрафных ударах, запомнилась в манере Олега Александровича.   

Видео. Голы Олега Веретенникова

Мирджалол Касымов (Узбекистан)

Еще один левша Касымов – признанный мастер стандартных положений, один из творцов чемпионства владикавказской «Алании» 1995 года. Мирджалол забивал прямыми ударами не только со штрафных, с угловых, случалось, тоже поражал ворота соперников. В радиусе 40 метров от ворот вообще не существовало точки, с которой Касымов не мог бы опасно пробить, а самый памятный свой гол он забил «Ливерпулю» в матче Кубка УЕФА.

Видео. Тот самый гол «Ливерпулю»

Дмитрий Хомуха (Россия)

Неспроста Хомуха рецензировал умение исполнять штрафные Ярославом Ракицким, сам Дмитрий Иванович не один мяч заботливо отправил в сетку подобным образом. Хомуха бил с правой ноги, лучше всего получались выверенные удары с близкого расстояния над стенкой, хотя пробивал и с дальней дистанции, тоже над стеночкой. Настоящей грозой вратарей Хомуха стал в составе ЦСКА, хотя и в «Шиннике» продолжил забивать со стандартов. Гол №1 со штрафного Дмитрий забил в дерби 1998 года со «Спартаком», ворота которого защищал Александр Филимонов. Армейцы тогда одержали победу 4:1.

Видео. Лучшие голы Хомухи за ЦСКА 

Ролан Гусев (Россия)

На посту мастера стандартов ЦСКА Хомуху заменил Гусев, которого в начале XXI века называли «русским Бекхэмом». В сезоне 2002 года Ролан выиграл чемпионскую гонку РПЛ, причем 6 из своих 15 голов забил прямыми ударами со штрафных (еще 4 – с пенальти). В следующие годы был не столь продуктивен, но окончательно о навыке не забывал.

Видео. Топ-10 голов Гусева за ЦСКА

Андрей Каряка (Россия)

Вскоре лидерство в зачете лучших исполнителей стандартов РПЛ перешло к полузащитнику «Крыльев Советов» Андрею Каряке, который в сезоне-2004 отличился пятью точными ударами по зафиксированному мячу. Когда у Андрея просили раскрыть секрет мастерства, он смущался и говорил, что нет никакого секрета: «Видимо, мне что-то дано от природы. Ну, и заниматься регулярно нужно, чтобы развивать навык». 

Видео. Гол Каряки в ворота «Спартака» 

Дмитрий Лоськов (Россия)

Лоськов забил не один десяток классных голов со штрафных: начал еще в «Ростсельмаше», а львиная доля его мастерских ударов пришлась на период выступления за «Локомотив», где Дмитрий стал легендой. Лоськов – уникальный человек даже в этом ряду асов, ведь он забивал прямыми ударами со стандартов с обеих ног! Вы видели Бекхэма, исполняющего удар с левой или Роберто Карлоса, пробивающего правой? Это уникальная история не только в узких рамках российского футбола.

Видео. Топ-10 голов Лоськова за «Локомотив» 

Максим Калиниченко (Украина)

Калиниченко умел славно приложиться по мячу, причем бил и на исполнение, и на силу. Он забил не меньше десятка мячей за «Спартак» прямой наводкой. Самые памятные голы – в ворота ЦСКА и «Баварии», когда огорчил Оливера Кана. 

Видео. Все голы Калиниченко за «Спартак» 

Александр Алиев (Украина)

Еще один игрок сборной Украины, который запомнился своими чудесными ударами в РПЛ. Если Калиниченко играл за «Спартак» на протяжении восьми лет и растягивал удовольствие, то Алиев очень ярко выступил в сезоне-2010 в составе «Локомотива». Юрий Сёмин привез с собой Александра из Киева, а в тот год даже называл полузащитника лучшим исполнителем штрафных ударов в мире. И правда, каждый удар Алиева таил в себе опасность и заставлял вратарей нервничать. Бил хавбек на силу, ему приходилось забивать даже с неприличных дистанций. Например, гол в ворота «Сибири».

Видео. Все голы Алиева за «Локомотив»

Алекс Мескини (Бразилия)

Умный и техничный бразильский полузащитник недолго поиграл за «Спартак», но успел влюбить в себя болельщиков, о нем до сих пор вспоминают как о «последнем славном плеймейкере». Запомнился Мескини не только чудесными передачами, вскрывающими вражеские обороны, но и точными ударами, в том числе со штрафных. Алекс поражал ворота ЦСКА и забивал «Аяксу» в Лиге Европы. Мастер, без вопросов.

Видео. Топ-10 голов Алекса за «Спартак»

Кейсуке Хонда (Япония)

Всем запомнился чудесный гол Хонды в ворота «Севильи» в 1/8 Лиги чемпионов, позволивший ЦСКА пробиться в четвертьфинал, но японец в своей самурайской манере – словно катану вонзал в ворота противников, клал мячи и в РПЛ. Мяч после удара Кейсуке летит сильно и почти не вращается, только в последний момент может «нырнуть». Ох, и намучились вратари!

Видео. Все голы Хонды со штрафных в составе ЦСКА 

Халк (Бразилия)

Конечно же, Халк с его-то колотушкой постоянно бил по воротам соперников «Зенита» со стандартов, иногда прошивал стенки, вратарей и сетки ворот. У Живанильдо один из мощнейших ударов в современном футболе, но этот парень четыре года отыграл в РПЛ, естественно, оставив о себе немало ярких воспоминаний. Халк дважды забивал со штрафных в ворота московского «Спартака», что на берегах Невы ценят особенно.

Видео. 15 лучших голов Халка за «Зенит»

Фернандо (Бразилия)

Лучший действующий исполнитель штрафных ударов в РПЛ, по крайней мере, до прихода в «Зенит» Ярослава Ракицкого, который мощно стартовал на этом поприще. Для Фернандо нет секретов в ударах по лежачему мячу, его голы со штрафных не похожи друг на друга, а забивал бразилец дважды «Краснодару», «Уфе», «Ливерпулю», хабаровскому СКА, «Тосно» и ЦСКА в дерби первого круга нынешнего сезона. 

Видео. Голы Фернандо со штрафных за «Спартак»
Видео. Гол в ворота ЦСКА

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makkie
makkie ответил parallels
   21 / 950
сегодня в 15:08
вот суперпушка. спартач какой-то снимал, возможно, это был Лопп) https://www.youtube.com/watch?v=6SzvUi1ip3s
Как во дворе:

Сказали же толстому не бить пыром, а он лупит... пусть на ворота встаёт :)
parallels
parallels
   3 / 950
сегодня в 15:06
вот суперпушка. спартач какой-то снимал, возможно, это был Лопп)
Правдин Семён
Правдин Семён
   167 / 950
сегодня в 14:59
Хорошая компания подобралась.
toshkanchik07
toshkanchik07
   900 / 950
сегодня в 14:49
Алиев наделал шуму в том сезоне... такого кпд от ударов действительно ни у одного игрока в мире не встречал, как у Алиева образца 2010 года
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