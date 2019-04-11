Автоголизм. Лига чемпионов на пороге 200-го автогола

сегодня, 12:45

Думаете, Криштиану Роналду – первый по голам в Лиге чемпионов? У одного многоликого стрелка статистика еще более впечатляющая! «Соккер.ру» - об автоголах в ЛЧ .

На 12-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» гости открыли счет. Просмотр повтора не только убедил в том, что мяч был доставлен в ворота «красных дьяволов» по правилам, но и помог разобраться с авторством гола. Это не Луис Суарес прервал свою растянувшуюся уже на 17 матчей «сухую» серию в выездных матчах Лиги чемпионов, это Люк Шоу отправил мяч в собственные ворота. Английский защитник забил 199-й автогол в истории Лиги чемпионов, пополнив счет величайшего бомбардира в истории турнира. Следующий самострел станет 200-м для всеми любимой Лиги чемпионов! А пока давайте оглянемся назад и оценим путь мсье Автогола к вершине.

Самый первый автогол

Франко Барези («Милан»; Италия) в матче групповой стадии

23 ноября 1994 года. «Милан» - «Аякс» - 0:2 | Видео

Голы: Литманен 2; Барези 66 (автогол).

Первые два розыгрыша Лиги чемпионов (сезоны 1992/93 и 1993/94) прошли без автоголов. Только в третьем сезоне после реформации Кубка чемпионов и образования Лиги чемпионов было зафиксировано взятие ворот, идентифицированное как автогол. И как же символично получилось! Действующий победитель турнира «Милан» играл на групповой стадии с «Аяксом», а капитан «россонери» Франко Барези помог «аяксидам» выиграть на «Сан Сиро» с таким же счетом, как до этого в Амстердаме. Противостояние «Милана» и «Аякса» стало центральным в том розыгрыше, ведь эти команды сошлись и в финальном матче, который остался за голландцами.

Самый важный автогол

Фернандо («Манчестер Сити»; Бразилия) в полуфинальном матче

4 мая 2016 года. «Реал» - «Манчестер Сити» - 1:0 | Видео

Гол: Фернандо 20 (автогол).

В финальных матчах Лиги чемпионов автоголов пока не случалось, зато в полуфиналах приходилось видеть самострелы. Буквально в прошлом сезоне Джеймс Милнер поразил ворота своей команды в матче «Рома» - «Ливерпуль», что не помешало «красным» выйти в финал. Жерар Пике забил один из голов в ворота «Барселоны» в полуфинальном противостоянии с «Баварией» из кампании 2012/13, но тот автогол утонул в общем результате – каталонцы проиграли с общим счетом 0:7. Самый значимый с турнирной точки зрения автогол забил бразилец Фернандо три года назад. Полузащитник пытался заблокировать удар Гарета Бэйла, но от его ноги мяч по замысловатой траектории влетел в ворота «Сити». Этот гол так и остался единственным в том полуфинальном противостоянии.

Самый быстрый автогол

Иньиго Мартинес («Реал Сосьедад»; Испания) в матче групповой стадии

23 октября 2013 года. «Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад» - 1:0 | Видео

Гол: Мартинес 2 (автогол).

Самые быстрые автоголы в истории Лиги чемпионов забиты на вторых минутах матчей. В 2009 году игрок румынского клуба «Униря» Рикарду Гомеш отличился попаданием в собственные ворота в матче с «Рейнджерс», когда со стартового свистка прошла 1 минута 28 секунд. Четыре года спустя Иньиго Мартинес перебил это достижение на 19 секунд. Баскский защитник поразил ворота «Реала Сосьедад» на «Олд Траффорд», принеся тем самым победу «Манчестер Юнайтед».

Самый красивый автогол

Иван Эльгера («Реал Мадрид»; Испания) в четвертьфинальном матче

23 апреля 2003 года. «Манчестер Юнайтед» - «Реал» - 4:3 | Видео

Голы: ван Нистелрой 43; Эльгера 52 (автогол); Бекхэм 71, 85 – Роналдо 12, 50, 59.

Не знаю, применима ли к автоголам такая категория, но изящный гол Эльгеры лично мне запомнился больше всех других. Иван направил мяч между ног Касильясу, чуть ли не пяткой – эстет! И да, это тоже случилось в «Театре мечты»! «Олд Траффорд» - родина запоминающихся автоголов.

Только факты об автоголах в Лиге чемпионов

18 автоголов – рекорд одного розыгрыша, эта цифра была зафиксирована в кампании 2017/18. В среднем автогол случался в каждом седьмом матче, в то время как за все время в Лиге чемпионов средний показатель указывает, что автогол забивается в каждой 15-й встрече.

9 автоголов – клубный рекорд турнира. «Барселона» и «Спортинг» по девять раз поражали свои ворота. По 8 автоголов у «Реала» и «Манчестер Юнайтед», 7 у «Галатасарая», по 6 у «Баварии» и «Арсенала». «Спортинг» свои рекордные 9 автоголов забил всего за восемь сезонов в Лиге чемпионов!

14 автоголов – столько раз поражали собственные ворота соперники «Реала», «Барселоны» и «Челси». В прошлом сезоне соперники «Барселоны» забили 5 автоголов в свои ворота, а у «Челси» лучшая разница автоголов в Лиге чемпионов – «+13». Единственный автогол в ворота «синих» забил Джон Терри в кампании 2005/2006.

4 футболиста забивали гол и автогол в одном матче. Оригинальным образом отличились Морис Эду («Рейнджерс»), Каду (ЧФР), Мишель Сьяни («Бордо»), Алекс ( ПСВ ).

3 автогола – рекорд одного матча. Во встречах групповой стадии «Рейнджерс» - «Униря» (1:4, 20 октября 2009 года) и «Астана» - «Галатасарай» (2:2, 30 сентября 2015 года) футболисты отчаянно стреляли по своим воротам.

2 автогола – максимальный командный рекорд для одного матча. Им совместно владеют «Рома», «Астана», румынский ЧФР и «Глазго Рейнджерс».

2 автогола – ни один футболист не поражал ворота своей команды в Лиге чемпионов больше двух раз, а достижением владеют 15 игроков. Вот имена героев: Игорь Акинфеев, Серхио Рамос, Жерар Пике, Иван Эльгера, Томаш Губочан, Эду, Каду, Жардел, Гари Колдуэлл, Стефан Савич, Жереми Матье, Петри Пасанен, Рэзван Рац, Уэс Браун, Алекс.

Жереми Матье – единственный футболист, забивавший автоголы за два разных клуба – за «Барселону» и за «Спортинг». Что еще более удивительно, за «Спортинг» он забил в матче со своей бывшей командой – «Барселоной».

Эду, выступая за «Фенербахче», в сезоне 2007/2008 поразил ворота своей команды в двух матчах подряд – против ЦСКА и «Севильи». Несмотря на это, «Фенер» в обоих случаях добился побед.

82-я минута – самое популярное время для автогола в Лиге чемпионов.