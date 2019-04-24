Бубнов сделал прогнозы на матчи 25-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал несколько прогнозов на матчи 25 тура РПЛ.
ЦСКА — «Анжи». Прогноз: 3:0. Двух мнений относительно расклада сил в этой паре быть не может. ЦСКА считается безоговорочным фаворитом, и все будет зависеть от того, как много голов он сможет забить. Не удивлюсь, если дело закончится разгромом «Анжи».
«Зенит» — «Динамо». Прогноз: 2:0. Здесь ситуация примерно та же, что и в предыдущем матче. После хорошей игры с «Краснодаром» петербуржцы получили дополнительную уверенность в своих силах. Форму они набрали, состав наиграли, так что жду очередной уверенной победы. Не думаю, что «Зенит» сейчас может «поплыть». Наоборот — команда будет прибавлять от матча к матчу, как это было на протяжении последних недель.
«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: 2:1. Тульский клуб в последнее время смотрится здорово и практически не пропускает. Во встрече с принципиальным соперником «Арсенал» вполне может показать лучшую игру. К тому же команда Игоря Черевченко еще имеет отличные шансы побороться за попадание в Лигу Европы. На своем поле она оставит «Спартак» без очков.
обыграть "Спартак" с "Зенитом"-"Анжи" про...ть,
только вот меня сомненье тяжкое гложет,
что Витюша чемпионом вдруг может стать,
что Витюша чемпионом вдруг может стать!
обыграть "Спартак" с "Зенитом"-"Анжи" про...ть,
только вот меня сомненье тяжкое гложет,
что Витюша чемпионом вдруг может стать,
что Витюша чемпионом вдруг может стать!
Арсенал обязан на своём поле обыгрывать своиз прямых конкурентов.
Арсенал обязан на своём поле обыгрывать своиз прямых конкурентов.