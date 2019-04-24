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Бубнов сделал прогнозы на матчи 25-го тура РПЛ

24 апреля 2019, 12:36

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал несколько прогнозов на матчи 25 тура РПЛ.

ЦСКА — «Анжи». Прогноз: 3:0. Двух мнений относительно расклада сил в этой паре быть не может. ЦСКА считается безоговорочным фаворитом, и все будет зависеть от того, как много голов он сможет забить. Не удивлюсь, если дело закончится разгромом «Анжи». 

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: 2:0. Здесь ситуация примерно та же, что и в предыдущем матче. После хорошей игры с «Краснодаром» петербуржцы получили дополнительную уверенность в своих силах. Форму они набрали, состав наиграли, так что жду очередной уверенной победы. Не думаю, что «Зенит» сейчас может «поплыть». Наоборот — команда будет прибавлять от матча к матчу, как это было на протяжении последних недель. 

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: 2:1. Тульский клуб в последнее время смотрится здорово и практически не пропускает. Во встрече с принципиальным соперником «Арсенал» вполне может показать лучшую игру. К тому же команда Игоря Черевченко еще имеет отличные шансы побороться за попадание в Лигу Европы. На своем поле она оставит «Спартак» без очков.

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
   862 / 954
25 апреля в 09:42
Ну два результата практически угадал.
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
24 апреля в 16:38
Арсенал, даёшь разгром "народной"!...))) Не чего в Европе им позориться...)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   73 / 954
24 апреля в 16:24
Арсеналу то же по силам нагнуть спартак.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 14:48
Согласен с прогнозом Бубнова
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
24 апреля в 14:36
На 100 процентов согласен с Бубновым по первым двум матчам. И на 200 процентов согласен с ним по матчу в Туле.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 14:16
Витя может,Витя может-всякое может,
обыграть "Спартак" с "Зенитом"-"Анжи" про...ть,
только вот меня сомненье тяжкое гложет,
что Витюша чемпионом вдруг может стать,
что Витюша чемпионом вдруг может стать!
FERIS
FERIS
24 апреля в 14:16
Правильный прогноз дал.
Арсенал обязан на своём поле обыгрывать своиз прямых конкурентов.
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 14:07
очень стыдно за спартак!
Alex-96
Alex-96
   103 / 954
24 апреля в 14:07
Неуважительно как то Бубен к Арсеналу относиться, ЦСКА разгром, Зенит разгром, а у Арсенала почему не разгром?! Соперник туляков не превосходит по игре ни Анжи ни Динамо.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   64 / 954
24 апреля в 13:49
Правильный прогноз!
Barushevski
Barushevski
24 апреля в 13:27
Спартак не так слаб, как кажется... Думаю, ничейку в состоянии выстрадать.
poodle
poodle
   265 / 954
24 апреля в 13:00
"Во встрече с принципиальным соперником..."(с),этим всё сказано,спартак убогий середняк!
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 12:54
Мне больше понравился прогноз на хрющатник.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 12:53
Зря бубень озвучил, всё это может сбыться прямо наоборот.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
24 апреля в 12:48
Ведь может же правильные прогнозы давать...)))
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