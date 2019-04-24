Бубнов сделал прогнозы на матчи 25-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал несколько прогнозов на матчи 25 тура РПЛ .

ЦСКА — «Анжи». Прогноз: 3:0. Двух мнений относительно расклада сил в этой паре быть не может. ЦСКА считается безоговорочным фаворитом, и все будет зависеть от того, как много голов он сможет забить. Не удивлюсь, если дело закончится разгромом «Анжи».



«Зенит» — «Динамо». Прогноз: 2:0. Здесь ситуация примерно та же, что и в предыдущем матче. После хорошей игры с «Краснодаром» петербуржцы получили дополнительную уверенность в своих силах. Форму они набрали, состав наиграли, так что жду очередной уверенной победы. Не думаю, что «Зенит» сейчас может «поплыть». Наоборот — команда будет прибавлять от матча к матчу, как это было на протяжении последних недель.

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: 2:1. Тульский клуб в последнее время смотрится здорово и практически не пропускает. Во встрече с принципиальным соперником «Арсенал» вполне может показать лучшую игру. К тому же команда Игоря Черевченко еще имеет отличные шансы побороться за попадание в Лигу Европы. На своем поле она оставит «Спартак» без очков.