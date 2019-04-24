Врача «Зенита» допустили к Кокорину в СИЗО

Ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников рассказал о подробностях пребывания в «Бутырке» главного врача «Зенита» Михаила Гришина.

Да, врач «Зенита» приехал, прошел на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач «Зенита» Михаил Гришин. Он приехал в Москву один, так как сегодня у «Зенита» официальный матч в Санкт-Петербурге. Гришин будет находиться в СИЗО столько, сколько это будет необходимо – никакого регламентирующего времени у него нет.

Хотел бы обратить внимание вот на что. Этого удалось добиться очень большими усилиями. Адвокаты подали обращение в суд, приобщив в том числе заключение ОНК Москвы. Ранее неоднократно члены ОНК Москвы обращались во ФСИН с целью разрешить допуск врача к Кокорину. ФСИН шел на встречу, но встала другая проблема – получение разрешение от следствия. Несмотря на неоднократные просьбы со стороны адвокатов в адрес следователей, они в этом разрешении отказывали. Теперь, когда дело направили в суд, в суде разрешили доступ врача.

Этот вопрос необходимо регулировать на уровне законодательства. Так как эта проблема – системная. Право на получение медицинской помощи закреплено в конституции РФ . Конечно, это не должно зависеть от выбранной линии органов следствия. Это система другого характера.

Учитывая, что у Александра была травма спортивная, а в СИЗО отсутствую спортивные врачи, такая необходимость была. Тем более, врач из «Зенита» занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение.

ОНК Москвы возьмет на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача «Зенита». По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора. Если будет необходимо повторное посещение врача «Зенита», будем всячески содействовать обращениям адвокатов. Все зависит от того, что сегодня скажет врач.