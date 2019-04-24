ГлавнаяНовости

Врача «Зенита» допустили к Кокорину в СИЗО

24 апреля 2019, 12:21

Ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников рассказал о подробностях пребывания в «Бутырке» главного врача «Зенита» Михаила Гришина.

 Да, врач «Зенита» приехал, прошел на территорию и находится у Александра Кокорина. Это главный врач «Зенита» Михаил Гришин. Он приехал в Москву один, так как сегодня у «Зенита» официальный матч в Санкт-Петербурге. Гришин будет находиться в СИЗО столько, сколько это будет необходимо – никакого регламентирующего времени у него нет.

Хотел бы обратить внимание вот на что. Этого удалось добиться очень большими усилиями. Адвокаты подали обращение в суд, приобщив в том числе заключение ОНК Москвы. Ранее неоднократно члены ОНК Москвы обращались во ФСИН с целью разрешить допуск врача к Кокорину. ФСИН шел на встречу, но встала другая проблема – получение разрешение от следствия. Несмотря на неоднократные просьбы со стороны адвокатов в адрес следователей, они в этом разрешении отказывали. Теперь, когда дело направили в суд, в суде разрешили доступ врача.

Этот вопрос необходимо регулировать на уровне законодательства. Так как эта проблема – системная. Право на получение медицинской помощи закреплено в конституции РФ. Конечно, это не должно зависеть от выбранной линии органов следствия. Это система другого характера.

Учитывая, что у Александра была травма спортивная, а в СИЗО отсутствую спортивные врачи, такая необходимость была. Тем более, врач из «Зенита» занимался реабилитацией Александра, знает специфику этой травмы. Разумеется, он полезен в данном случае, чтобы диагностировать имеющиеся проблемы и назначить лечение.

ОНК Москвы возьмет на контроль эту ситуацию, руководствуясь заключением врача «Зенита». По мере возможности поможем обеспечить Александру необходимое лечение на территории следственного изолятора. Если будет необходимо повторное посещение врача «Зенита», будем всячески содействовать обращениям адвокатов. Все зависит от того, что сегодня скажет врач.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии19
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии14
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Землянин
Землянин
   437 / 954
24 апреля в 22:43
Больной !!!
mphuZ
mphuZ
   301 / 954
24 апреля в 18:18
"Право на получение медицинской помощи закреплено в конституции РФ."

Так а кто ему запрещал? В СИЗО есть врачи, с чего это ему "внешние" врачи понадобились? Или это связано с тем, что:

"..у Александра была травма спортивная"

Извините, но ФЗ "Об охране здоровья", а точнее ст. 26.3 не разделяет травмы на категории. Это уже не заключённым решать, возможно ли оказать помощь в рамках СИЗО/тюрьмы или их обязательно должен обследовать кто-то ещё.

А то так сейчас все зэки будут заявлять, что они "спортсмены" и артроз их обязательно нужно лечить, да ещё и в медицинских организациях.
Kuprin
Kuprin
   340 / 954
24 апреля в 15:27
Гуманизм по путински
Морозовский
Морозовский ответил Miaf
   5 / 954
24 апреля в 13:53
Клизьму кокорину будет делать
СЕМИВЕДЁРНУЮ.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 13:34
Деньги есть - помощь окажут, а без денег трудно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
24 апреля в 13:32
Что то не нравится мне фраза "Гришин будет находится в СИЗО столько, сколько это будет необходимо"......

Михаила Юрьевича то за что....???
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
24 апреля в 13:26
Просто Кокорин без Мамаева совсем загнулся. ;)
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 13:04
Дождёмся когда паку наденут наручники, рано или поздно попадётся на воровстве и бесчинству.
Palex
Palex
   51 / 954
24 апреля в 12:49
Вот чем руководствовалось следствие, отказывая в осмотре врачом? Интересно,просто по человечески.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 12:44
Дайте им инвалидность и на свободу)))
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
24 апреля в 12:37
Эт его посещения срок не убавится.
dzvinka
dzvinka ответил Miaf
   67 / 954
24 апреля в 12:35
Клизьму кокорину будет делать
трехдневный курс ему явно не помешал бы, оставить врача на три дня!
Gessenschaft
Gessenschaft
   566 / 954
24 апреля в 12:28
ДОПУСТИТЕ К НЕМУ ЛЮ ХУНЬ ШЕНЯ - ОН ВАМ ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ ЛЮБЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПОДПИШЕТ!

УРИНОТЕРАПИЯ И НЕ ТАКИХ ЛОМАЛА!

БУГАГА
Miaf
Miaf
   612 / 954
24 апреля в 12:27
Клизьму кокорину будет делать
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 12:22
Это хорошо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100