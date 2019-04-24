Канчельскис: «„Сити“ ещё лет 50 не догонит МЮ по чемпионским титулам»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч 31-го тура АПЛ , в котором «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

Большинство болельщиков «Юнайтед» как соперника выше ставит «Ливерпуль», чем «Сити». Думаю, многие болельщики будут не прочь, чтобы чемпионом стал «Сити». Хотя, понятно, радости это тоже не принесёт.



«Ливерпуль» 18 раз выигрывал чемпионат, а «Сити» ещё лет 50 не догонит «Юнайтед» по чемпионским титулам. Исходя из этого, пусть лучше «Сити» становится чемпионом. «Ливерпуль» может приблизиться по титулам, а этого не хотелось бы ни мне, ни болельщикам «Юнайтед».



Я бы не стал говорить, что болельщики «Юнайтед» особо не расстроятся, если команда проиграет в дерби сегодня. Дерби есть дерби. После этого играть ещё три тура, эта игра не станет решающей в борьбе за чемпионство. К тому же «Юнайтед» надо попадать в четвёрку и выходить в Лигу чемпионов. Из этого они и будут исходить.