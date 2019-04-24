ГлавнаяНовости

Канчельскис: «„Сити“ ещё лет 50 не догонит МЮ по чемпионским титулам»

24 апреля 2019, 11:59

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч 31-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити».

Большинство болельщиков «Юнайтед» как соперника выше ставит «Ливерпуль», чем «Сити». Думаю, многие болельщики будут не прочь, чтобы чемпионом стал «Сити». Хотя, понятно, радости это тоже не принесёт.

«Ливерпуль» 18 раз выигрывал чемпионат, а «Сити» ещё лет 50 не догонит «Юнайтед» по чемпионским титулам. Исходя из этого, пусть лучше «Сити» становится чемпионом. «Ливерпуль» может приблизиться по титулам, а этого не хотелось бы ни мне, ни болельщикам «Юнайтед».

Я бы не стал говорить, что болельщики «Юнайтед» особо не расстроятся, если команда проиграет в дерби сегодня. Дерби есть дерби. После этого играть ещё три тура, эта игра не станет решающей в борьбе за чемпионство. К тому же «Юнайтед» надо попадать в четвёрку и выходить в Лигу чемпионов. Из этого они и будут исходить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии19
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии14
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Soccer2016
Soccer2016
   258 / 954
24 апреля в 22:00
Везде пишут про слив матча Мю. Но скажите мне, какая разница к примеру у Погба, станет Ливерпуль чемпионом или нет. Это обычный наемник и он переживает что бы ему платили пол ляма фунтов в неделю, а не что Ливерпуль станет чемпионом. И это относится не только к Погба, футбол поменялся и сейчас всё завязано на деньгах, как бы больше урвать, как то так
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 20:17
Зато на данный момент МЮ надо ещё много лет, что бы догнать МС.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
24 апреля в 19:49
Андрюха перебрал про слить матч, стремно за него стало, сэр Алекс такое не допустил бы
boom4321
boom4321
   535 / 954
24 апреля в 19:10
Все эти высказывания типа «Сити» ещё лет 50 не догонит «Юнайтед» отменная порция дровишек в свой собственный полыхающий зад, полыхайте ярче. Все уже понимают что такое МЮ и безнадежные прыжки до МС только веселят
azkan
azkan
   151 / 954
24 апреля в 18:37
Андрюша хоть и хороший футболист был, но несет ахинею.
Нужно побеждать, чтобы попасть в ЛЧ, а не сливать. Следующие игры тоже с клубами, которые могут сделать еще больнее, чем Эвертон.
Karkaz
Karkaz
   531 / 954
24 апреля в 17:45
Для нейтрального болельщика, который уважает великие клубы, будет лучше если выиграет АПЛ кто то из знаковых клубов как Ливерпуль, МЮ, Арсенал. В данном случае Ливерпуль.
spartach091
spartach091
   215 / 954
24 апреля в 15:51
Мешок сити по величию и уважению никогда не будет вровень с МЮ
allemz
allemz ответил Виталик ManUtd Rus
   39 / 954
24 апреля в 14:37
Сити никогда не догонит МЮ по титулам !
Стретфордские мечты..
Neymar 10
Neymar 10
   229 / 954
24 апреля в 13:05
у МАнчестер Сити великое будущее с уймой трофеев а у мю теперь остались только воспоминания о прошлом вот и вся разница . недалеки времена когда болелы манЮ будут со слезами вспоминать победу в лиге Европы как последнее великое достижение команды .
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
24 апреля в 12:48
Сити никогда не догонит МЮ по титулам !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 12:46
Пустой, бессмысленный расклад. МЮ нужно пробиваться в ЛЧ, чтобы хоть как-то реабилитироваться за провальный сезон, а кто станет чемпионом дело десятое. Да и вообще МЮ по определению не имеет права сливать ни МС,ни даже любому заштатному Колчестеру.
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 12:42
надеемся МЮ сегодня докажет это не словом а делом
shlifen
shlifen
   338 / 954
24 апреля в 12:35
Вот так и начинают великие клубы терять былое величие - как только начинают жить прошлым и убеждать что они будут лучшими всегда, лишь потому что легенды прошлого добивались выдающихся побед... Таким ли путём хочет идти МЮ? Я то думал что философия МЮ - стремиться побеждать в каждом матче... =(( А философия "мы будем решать кто станет чемпионом" больше подходит Эвертону или Вэст Хэму... =(((
Сегодня узнаем хочет ли Погба и другие ЗАРАБОТАТЬ право играть в ЛЧ, или они просто хотят в нем участвовать?? (пусть и не с МЮ) =(
dzvinka
dzvinka
   67 / 954
24 апреля в 12:32
по титулам возможно и нет, а вот по статусу спокойно может и догнать и перегнать. Но будущего не знает никто.
Вот простой пример, Сэнт-Этьен самый титулованый клуб Франции если что, но кто говорит о Сэнт-Этьене сейчас?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100