Гамула: «Наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских»

Российский футбольный тренер Игорь Гамула считает, что чемпионат России прогрессирует.

Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч «Краснодара» и «Зенита»: захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.