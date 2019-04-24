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Гамула: «Наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских»

24 апреля 2019, 11:40

Российский футбольный тренер Игорь Гамула считает, что чемпионат России прогрессирует.

Хотелось бы, чтобы было как можно больше таких игр, как матч «Краснодара» и «Зенита»: захватывающая встреча, интересная, держала напряжение все 90 минут. Да и вообще: команды, которые идут на последних местах, не сдаются. У нас интересный чемпионат, мы прогрессируем. Самое главное – это побольше подобраться к еврокубкам, научиться как можно лучше выступать на европейской арене. В домашнем чемпионате мы смотримся очень неплохо. Считаю, что наш чемпионат стоит на самом верху среди европейских.

Вымерла ли гонка в РПЛ? Было как-то пару лет назад, что «Зенит» набрал отрыв в десять очков, а потом все растерял в концовке. Думаю, что питерцы сейчас все же неплохую форму набрали, плюс хороший подбор футболистов. Думаю, что «Зенит» свое не отпустит. Хотя «Локомотив» и «Краснодар» не сказали свои последние слова. Чем все непредсказуемее, тем интереснее. Остаются очень интересные матчи, все будут стараться попасть в Лигу чемпионов – это и деньги, и престиж. Остается несколько туров до конца, и ни одна из игр не будет проходной. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   587 / 954
24 апреля в 19:01
Ересь какая-то.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
24 апреля в 18:46
С чемпионом уже все ясно
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
24 апреля в 15:27
Не будет он прогрессировать, пока Федун будет творить судейский произвол!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 14:42
В это время: команды мрут, как мухи, потому, что государственное бабло жрёт один "Зенит"!
Kresi frok
Kresi frok
   114 / 954
24 апреля в 14:06
Чемпионат двора один из самых донных европейских лиг. Достаточно понаблюдать за игрой фаворита рпл питрский дзинит.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   471 / 954
24 апреля в 13:02
видать с рейнгольдом вместе укурились. имбицил)
112910415
112910415
   97 / 954
24 апреля в 12:58
типа пошутил
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
24 апреля в 12:27
Круто курнул, однако!
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 12:21
Если судить по одному матчу Краснодар-Зенит, то да)
GKN
GKN
   727 / 954
24 апреля в 12:19
Чемпионат наш - лучший! Но только по хоккею
danc1ng
danc1ng
24 апреля в 12:05
ахахахаххаах. в РПЛ все дно поэтому интересно ХДД
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
24 апреля в 11:53
Гоша, заруливай в гости, опохмелю...
BenderBender
BenderBender
   512 / 954
24 апреля в 11:45
Рпл дно
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:43
После АПЛ.
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