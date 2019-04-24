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Атаманенко: «ЧМ-18 показал — футбол может быть безопасен без полиции»

24 апреля 2019, 11:53

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о безопасности на стадионе московской команды.

Стадион «Спартака» необычен относительно других стадионов, потому что он был единственным частным стадионом чемпионата мира в России. Он был построен прежде всего для клуба, и лишь потом мы с радостью узнали, что будем частью футбольного праздника. Мы получили материальные активы в виде инфраструктуры и нематериальные: организаторский опыт, человеческие ресурсы, узнаваемость на международном и локальном уровне. С одной стороны, нам было проще, чем остальным, потому что к началу турнира у нас был опыт эксплуатации объекта в разных форматах. Сложность же была в том, что до мая 2017 года и 2018 годов мы проводили матчи чемпионата России.

Разница между чемпионатом России и первенством мира? Во-первых, они различаются форматами клубов и национальных сборных. На клубном уровне нет дружбы между болельщиками, есть накал, особенно между принципиальными соперниками. На чемпионате мира другая атмосфера. Можно даже увидеть активных болельщиков разных клубов, вместе поддерживающих сборную.

Полезным для нас было то, что чемпионат мира показал: футбол может быть гостеприимен и безопасен без участия большого количества полиции. Можно пить пиво, и это хорошо и для болельщиков, и для организаторов, и для кейтеров. Финансовая выгода очевидна, но есть и ещё одна: когда вы лишаете возможности болельщиков выпить пива на стадионе, он сделает это в баре или дома, поскольку культура просмотра футбола это предполагает.

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kust07
kust07 ответил Байкал-38
   82 / 954
25 апреля в 09:29
Атаманенко блаженный! Там столько спец служб было задействовано, та же полиция в штатском была. Тем более заявлять такое, зная какие фанаты у Спартака, может только недалёкий (в плане ума) человек. Наведите для начала порядок в своих фанатских рядах. Кстати на стадионы во время ЧМ быдло на стадионы не пускали.
много быдло было за пределами стадиона и на ул. Никольской. и небольшие стычки,и прочий бардак был,но правильно говорят очень быстро пресекали.Такое ощущение за каждым углом сотрудники спец.служб
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 14:03
Атаманенко блаженный!
Там столько спец служб было задействовано, та же полиция в штатском была.
Тем более заявлять такое, зная какие фанаты у Спартака, может только недалёкий (в плане ума) человек. Наведите для начала порядок в своих фанатских рядах.
Кстати на стадионы во время ЧМ быдло на стадионы не пускали.
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 12:41
на финале ЧМ полиция была только в лице pussy riot.
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