Силкин: «Не надо забывать, что в первом круге „Динамо“ у „Зенита“ выиграло»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Зенита» в 25-м туре РПЛ .

Оптимизм после последней победы? Насколько добавилось оптимизма, это мы после игры с «Зенитом» посмотрим. Но вы правы: любая победа прибавляет настроения. Динамовцы обязаны были обыгрывать «Крылья Советов», чтобы обезопасить себя. Если бы они не победили прямого конкурента, то непонятно, какие были бы перспективы.



Не надо забывать, что в первом круге «Динамо» у «Зенита» выиграло. Наверное, хозяева поля учтут этот момент и захотят взять реванш. С другой стороны, «Зенит» - без пяти минут чемпион. Ведь игра с «Краснодаром» все расставила на свои места. Но на соперника рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно только на себя. А для динамовцев каждая игра сейчас - кубковая: проигрывать нельзя. Надо быть максимально мобилизованными и биться за каждый мяч. Сыграть вничью и увезти одно очко, думаю, реально.

Это футбол - здесь все реально. Всякое бывает. Мы же знаем множество примеров, когда команда имеет огромное количество моментов и никак не может забить, а у соперника был один подход к воротам, но он выходит вперед и побеждает. Но для того чтобы этого добиться, надо и самим свою установку выполнять и не давать играть сопернику. И надо, повторяю, выходить на игру максимально мобилизованными.