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Силкин: «Не надо забывать, что в первом круге „Динамо“ у „Зенита“ выиграло»

24 апреля 2019, 14:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал предстоящий матч московской команды против «Зенита» в 25-м туре РПЛ.

Оптимизм после последней победы? Насколько добавилось оптимизма, это мы после игры с «Зенитом» посмотрим. Но вы правы: любая победа прибавляет настроения. Динамовцы обязаны были обыгрывать «Крылья Советов», чтобы обезопасить себя. Если бы они не победили прямого конкурента, то непонятно, какие были бы перспективы.

Не надо забывать, что в первом круге «Динамо» у «Зенита» выиграло. Наверное, хозяева поля учтут этот момент и захотят взять реванш. С другой стороны, «Зенит» - без пяти минут чемпион. Ведь игра с «Краснодаром» все расставила на свои места. Но на соперника рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно только на себя. А для динамовцев каждая игра сейчас - кубковая: проигрывать нельзя. Надо быть максимально мобилизованными и биться за каждый мяч. Сыграть вничью и увезти одно очко, думаю, реально.

Это футбол - здесь все реально. Всякое бывает. Мы же знаем множество примеров, когда команда имеет огромное количество моментов и никак не может забить, а у соперника был один подход к воротам, но он выходит вперед и побеждает. Но для того чтобы этого добиться, надо и самим свою установку выполнять и не давать играть сопернику. И надо, повторяю, выходить на игру максимально мобилизованными.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   75 / 954
24 апреля в 19:52
Главной тактикой Хохлова будет не давать Семаку играть. Увидим двухэтажный автобус.
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
24 апреля в 17:48
Не волнуйтесь, Сергей Николаевич, Зенит ничего не забывает...
Олeневод
Олeневод
   639 / 954
24 апреля в 17:31
К-Б фан после сегодняшнего матча уйдёт в тень , а завтра вообще пропадёт
time out
time out ответил порт
   935 / 954
24 апреля в 17:15
И мстя "Зенита" будет кровавая.
Что лазурные кровавые сопли распустят после очередного проигрыша "днодинамо"?
порт
порт
   321 / 954
24 апреля в 16:45
И мстя "Зенита" будет кровавая.
Palex
Palex
   51 / 954
24 апреля в 15:59
Сколько не нужного текста. И спрашивается за чем?
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
24 апреля в 15:55
Менты умеют бомжар нагибать...
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов ответил Остапчук 67
   206 / 954
24 апреля в 15:46
"Зениту" должно быть зазорно проигрывать такому шлаку.
зенит и сам шлак.
Остапчук 67
Остапчук 67
   762 / 954
24 апреля в 15:42
"Зениту" должно быть зазорно проигрывать такому шлаку.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
24 апреля в 15:25
АНЖА ТОЖЕ В ПЕРВОМ КРУГЕ ВЫИГРАЛА !
ЧТО С НЕЙ СДЕЛАЛ ЗЕНИТ В ОТВЕТКЕ НАПОМИНАТЬ НЕ БУДУ !

ГЫ-ГЫ
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 15:24
Это было чудо.
Mangur
Mangur
   732 / 954
24 апреля в 15:07
Удачи Динамо.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 15:00
Помнится такое.
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 14:49
"Зенит" только "Оренбург" обыграть не может!
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