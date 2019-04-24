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Кудряшов: «Мне кажется, я последний настоящий „Спартак“ как раз и застал»

24 апреля 2019, 12:42

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Кудряшов рассказал о причинах нестабильных выступлений «красно-белых» в чемпионате России.

Мне кажется, я последний настоящий «Спартак» как раз и застал (2002 год.), потом пошли пертурбации. Та команда в душу запала, конечно. Я молодой был, больше учился, чем играл, хотя в состав попадал регулярно.

Сейчас есть подходящие ребята. Джикия, Гулиев, Глушаков — нормальные пацаны, боевые, с головой. Просто «Спартак» такой клуб, что любая проблемка выглядит бедой. Ничего не поделаешь, такой с него спрос. В больших командах времени никому не дают, ты же знаешь. «Спартак» почти каждый год меняет тренеров. 

 Не только в «Спартаке», везде же так. Спартаковские ребята играют где угодно, только не в «Спартаке». Слава Кротов в «Уфе», Саня Пуцко в Хабаровске, Костя Савичев в «Енисее», Саня Зуев в «Ростове», Артем Самсонов в «Роторе», Вова Обухов в «Тамбове». С чем это связано? Взяли за большие деньги футболистов со стороны — надо их ставить. В том числе и такая причина, я вас уверяю. Хотя сейчас молодых из академии стали подтягивать, это меня очень радует.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
25 апреля в 11:39
Спартак 90-х годов,вот это Спартак был! А сейчас,так, тень того Спартака
Юрниекс
Юрниекс ответил ziborock
   323 / 954
24 апреля в 21:45
Спартак - всегда настоящий!!! Это не Гинеровский ЦСКАфрики и не Миллеровский проект с голубым львом, воняющими трубами и вечными скандалами!
Настоящий Пищевик,это тот который Тосно рвало. А Тосно хрюнделей рвало даже когда во второй лиге играли,на кубок. Хотя может настоящий- это когда хрюшек с бромонтаном отловили...с желудями добавляли перед играми...Или когда вся Европа увидела 1-18? Тут уж куда более чем настоящий...
ziborock
ziborock
   35 / 954
24 апреля в 16:40
Спартак - всегда настоящий!!! Это не Гинеровский ЦСКАфрики и не Миллеровский проект с голубым львом, воняющими трубами и вечными скандалами!
Footbolista
Footbolista ответил Великий ЦСКА Москва
   10 / 954
24 апреля в 16:19
Смешно - это самый позорный для коней позор в дерби Спартак - цска 6:0....ах хаха...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил Footbolista
   186 / 954
24 апреля в 14:50
Ну рассмешил, так рассмешил.
АХА-ХА-ХА-ХА-ХА.
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
24 апреля в 13:41
Даже "не тот Спартак" лошадям и бомжам накидать может...они об этом знают и боятся...а их фаны бесятся)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
24 апреля в 13:24
Сейчас настоящий Спартак будет, пока будут дезеувы.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
24 апреля в 13:19
Смешная игрушка Федуна :)
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 12:59
Дорогих иностранцев в спартаке нет, все сбитые лётчики а цены высокие называют для федуна, чтобы подоить его, в действительности они стоят раза в два дешевле, пример уже есть, педроша, это только то, что выплыло наружу.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 12:56
Просто федун влюблён в зулусов.
Байкал-38.
Байкал-38.
   226 / 954
24 апреля в 12:52
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 12:51
Согласен,тот Спартак был хорош,но и тогда говорили что все плохо
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