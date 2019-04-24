Кудряшов: «Мне кажется, я последний настоящий „Спартак“ как раз и застал»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Кудряшов рассказал о причинах нестабильных выступлений «красно-белых» в чемпионате России.

Мне кажется, я последний настоящий «Спартак» как раз и застал (2002 год.), потом пошли пертурбации. Та команда в душу запала, конечно. Я молодой был, больше учился, чем играл, хотя в состав попадал регулярно.

Сейчас есть подходящие ребята. Джикия, Гулиев, Глушаков — нормальные пацаны, боевые, с головой. Просто «Спартак» такой клуб, что любая проблемка выглядит бедой. Ничего не поделаешь, такой с него спрос. В больших командах времени никому не дают, ты же знаешь. «Спартак» почти каждый год меняет тренеров.

Не только в «Спартаке», везде же так. Спартаковские ребята играют где угодно, только не в «Спартаке». Слава Кротов в «Уфе», Саня Пуцко в Хабаровске, Костя Савичев в «Енисее», Саня Зуев в «Ростове», Артем Самсонов в «Роторе», Вова Обухов в «Тамбове». С чем это связано? Взяли за большие деньги футболистов со стороны — надо их ставить. В том числе и такая причина, я вас уверяю. Хотя сейчас молодых из академии стали подтягивать, это меня очень радует.