Глебов: «Победа над „Спартаком“ — самый запоминающийся момент в карьере»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что для него победа над «Спартаком» в 23-м туре РПЛ является в его карьере на данный момент самой запоминающейся.

Ощущения после победы только положительные. Сыграли достойно и одержали победу. Пришло очень много болельщиков на матч. Надеюсь, они счастливы. На стадионе было больше 40 тысяч зрителей. При такой аудитории особый настрой с любым соперником. Это самая большая и запоминающаяся победа в моей карьере на данный момент? У меня на данный момент достаточно скромная карьера. Но если учитывать уже пройденный и короткий путь, то да, самая.