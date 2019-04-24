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Глебов: «Победа над „Спартаком“ — самый запоминающийся момент в карьере»

24 апреля 2019, 13:43

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что для него победа над «Спартаком» в 23-м туре РПЛ является в его карьере на данный момент самой запоминающейся.

Ощущения после победы только положительные. Сыграли достойно и одержали победу. Пришло очень много болельщиков на матч. Надеюсь, они счастливы. На стадионе было больше 40 тысяч зрителей. При такой аудитории особый настрой с любым соперником. Это самая большая и запоминающаяся победа в моей карьере на данный момент? У меня на данный момент достаточно скромная карьера. Но если учитывать уже пройденный и короткий путь, то да, самая.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska plus
   381 / 954
24 апреля в 17:00
Опущение спартака всем в радость.
А опущение цска в прошлом туре,вообще радость для всей РОССИИ.
Footbolista
Footbolista ответил Аксинья
   10 / 954
24 апреля в 15:48
Ну вот...есть что рассказать...я и не запоминаю победы Спартака со средними командами...
Аксинья
Аксинья ответил Footbolista
   50 / 954
24 апреля в 15:28
Внукам потом расскажешь как победили Великий Спартак...случайно))...но это можешь не говорить)...
Я своим внукам сейчас рассказываю как СКА Ростов в далеком 1984 году случайно победил ВЕЛИКИЙ СПАРТАК в Москве со счетом 6:1...
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
24 апреля в 15:22
Вот победа Анжи над Зенитом 2:1 в первом круге (в кторой учавствовал и ты) более запоминающаяся...И для питерских болел тоже, ведь у них гол забил сам Маркизио...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
24 апреля в 14:45
Чего там запоминающегося? пищевик все нагибают, что в РПЛ, что в еврокубках.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   6 / 954
24 апреля в 14:35
Не можете вы признать поражение. Ростов в ЛЧ 2016/17 клубы помасштабнее Пищевика жарил
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
24 апреля в 14:18
ВАЛЕРА НОРМАЛЬНО СЕЛ НА РОСТОВСКИЙ ТРАКТОР,
6 ОЧКОВ ИЗ 6-ТИ ВОЗМОЖНЫХ У ФЕДУНА КАК С КУСТА СНЯЛ !
ФЕДУН, СКОЛЬКО БУДЕТ 100+200 ?

ГЫ-ГЫ
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 14:16
Опущение спартака всем в радость.
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
24 апреля в 13:48
Внукам потом расскажешь как победили Великий Спартак...случайно))...но это можешь не говорить)...
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