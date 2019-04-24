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Нисимура: «Нельзя сказать, что я полностью доволен сезоном»

24 апреля 2019, 15:07

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от предстоящей игры 25-го тура РПЛ с «Анжи».

Нельзя сказать, что я полностью доволен, но всё идёт неплохо. Конечно, неизбежно нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому чемпионату, к игре партнёров и требованиям тренеров. Есть ещё много вещей, которые мне нужно улучшать, прикладывать большие усилия. И впредь буду стараться расти в мастерстве.

Я представляю, в какой части таблицы находится «Анжи», но это не даёт нам особых преимуществ. Мы сами сейчас не в том положении, чтобы терять очки. Каждый матч, в котором участвуем, является для нас важнейшим. Каждые три очка вне зависимости от уровня оппонентов — наша главная цель. Мы уже не раз оступались этой весной именно с командами-середняками. Не можем себе позволить сделать это снова.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
24 апреля в 16:57
Разумные слова, дай бог, чтобы ему в уши))).
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 16:04
Надо много работать, пока на поле растворяется.
serh62
serh62
   79 / 954
24 апреля в 15:37
все еще впереди и у Нисимуры и у другой молодежи. этот сезон притирочный. ждем побед от клуба в следующем...
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