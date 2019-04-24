Сёмин: «Это будет сложный матч»

Рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин рассуждает о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Часто пропускаем? Соперник играет хорошо, умудряется забивать голы. Вот гол Ракицкого был потрясающим, против него нет приема. Все матчи с «Ростовом» у нас похожи, это квалифицированная команда, хорошо ведет единоборства, это будет сложный матч. Помню даже, что как-то «Ростов» отбирал золотые медали у «Локомотива».

Стадион «Ростова»? Вообще после чемпионата мира это стал совсем другой город, какой классный аэропорт, посмотрите. Футбол все определяет.