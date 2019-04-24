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Сёмин: «Это будет сложный матч»

24 апреля 2019, 18:31
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин рассуждает о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Часто пропускаем? Соперник играет хорошо, умудряется забивать голы. Вот гол Ракицкого был потрясающим, против него нет приема. Все матчи с «Ростовом» у нас похожи, это квалифицированная команда, хорошо ведет единоборства, это будет сложный матч. Помню даже, что как-то «Ростов» отбирал золотые медали у «Локомотива». 

Стадион «Ростова»? Вообще после чемпионата мира это стал совсем другой город, какой классный аэропорт, посмотрите. Футбол все определяет.

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ermak6848
ermak6848
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24 апреля в 18:41
Палыч! Каждый матч сложный не вам ли Это знать - учитывая судейство...
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