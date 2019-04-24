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Кафанов: «Удары Ракицкого безупречны по исполнению»

24 апреля 2019, 15:27

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал голы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

При штрафных вратарь занимает свой угол – за который отвечает, то есть перекрывает где-то треть ворот. Чтобы парировать удар над стенкой, нужно идти на мяч чуть раньше. Если же мяч залетит в угол голкипера, то это будет полностью вратарская вина. Обычно же голкиперы стоят до конца – ждут удара.

Есть два вида ударов со штрафных. Есть уходящий от вратаря, а есть обводящий. Ракицкий бьет с левой ноги. Если удар идет с левой половины поля, то осложняется тем, что обводит голкипера. Бил бы бил с правой – шансов для вратаря было бы чуть побольше. Мяч бы в таком случае летел бы поближе к голкиперу. А так получается, что Ярослав и обводит, и бьет точно. Здорово бьет, чего уж там. А если у вратаря еще и видимость закрыта, то шансов у голкипера вообще не будет.

Единственная надежда – это стенка. Она должна высоко выпрыгивать – и тогда может помочь вратарю. Но в тех моментах, когда Ракицкий забивал, так происходило не всегда.

При этом Ярослав бьет с запасом. Мяч пролетает над стенкой и опускается не под самой перекладиной, а где-то в метре от нее. Это значит, что он еще выше может пробить. То есть мяч может пролететь еще выше над стенкой, но все равно опустится в ворота. Это мастерство.

Конечно, действия стенки при штрафных отрабатываются на тренировках. Это несложный момент, много времени для этого не нужно. Достаточно пару раз показать. Главное, чтобы игроки не забывали. В матче с «Локомотивом» наши игроки высоко прыгнули, но все равно этого не хватило – Миранчук хорошо исполнил штрафной.

Удары Ракицкого безупречны по исполнению, это безусловно. Самый высокий уровень.

Ранее и бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил голы Ярослава Ракицкого.

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Все комментарии
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 20:39
Он ещё мяча три положит до конца сезона
wingback
wingback
   145 / 954
24 апреля в 18:50
Единственная надежда – это лампочкин.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 18:07
Всем нравится кроме хрющи мостового.
МКС
МКС
   149 / 954
24 апреля в 17:56
Это очень легко лечится

Одна травма левой ноги

Как любит делать зенит

И НЕТ мастера
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 954
24 апреля в 17:15
будущий Месси, воспитанник Зенита они будут говорить
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
24 апреля в 16:56
Надо Ярику сегодня закрепить результат. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 16:53
Ракицкий украсил наш чемпионат,но бамжи записали его в воспитанника автоматом))
Absinthe3
Absinthe3 ответил serh62
   141 / 954
24 апреля в 16:25
все голы прилетели в один угол....если вратарь будет держать именно этот угол ворот, то ракицкий не попадет в другое место. он пристрелян только в одно место
Железная кобылья логика)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
24 апреля в 16:24
Всё толково и по делу рассказал. Осталось дело за малым - поймать или отбить...
serh62
serh62
   79 / 954
24 апреля в 16:17
все голы прилетели в один угол....если вратарь будет держать именно этот угол ворот, то ракицкий не попадет в другое место. он пристрелян только в одно место
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 954
24 апреля в 16:07
Желаю Ракицкому, чтобы не сбился прицел) Удары действительно великолепны, что по силе удара, что по точности
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
24 апреля в 16:02
Радует
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
24 апреля в 15:52
Кафанов скуп на похвалы, но если он такое говорит значит действительно удары у Ярослава великолепны...
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