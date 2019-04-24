Мостовой: «Нет ничего уникального в голах Ракицкого»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил голы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Для меня нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий, потому что я сам бил штрафные и знаю, как это делается. Понятно, что все идет из детства. Я опираюсь на свой пример: с ранних лет днями исполнял штрафные удары. Думаю, у Ярослава та же история. Естественно, переходя во взрослый футбол, мы все так же продолжаем отрабатывать штрафные ежедневно. Без таланта, конечно, здесь тоже не обойтись, но важно и отрабатывать.
Отмечу последний гол Ракицкого в ворота «Краснодара»: да, украинец сильно и точно пробил, но вратарь южан Сафонов мог сыграть и похитрее. Я бы на месте Матвея, зная, что Ярослав бьет с точки, с которой проще бить правоногому футболисту, сделал бы пару шагов в сторону дальней штанги в момент, когда защитник «Зенита» начинал разбег. С левой ведь сложнее попасть в дальний от вратаря угол, нанося удар с того места. Это труднее технически. Хотя, конечно, проще рассуждать уже после того, как все случилось. Ни в коем случае не упрекаю Сафонова, но, повторюсь, можно было проявить хитрость. Впрочем, мог сыграть и эффект неожиданности: возможно, вратарь и не рассчитывал, что мяч полетит по такой траектории, ожидал, что пробьет правша.
поэтому он имеет заслуженное право выражать свое мнение,не обращая внимания на интернетных троллей
поэтому он имеет заслуженное право выражать свое мнение,не обращая внимания на интернетных троллей
Например что Мостовой мастер вратарского дела...
Жаль по студиям "экспертирует"......мог бы воспитать пару-тройку вратарей для сборной...)))
Например что Мостовой мастер вратарского дела...
Жаль по студиям "экспертирует"......мог бы воспитать пару-тройку вратарей для сборной...)))
Ладно бы еще Желудков рассуждал на эту тему...
Ладно бы еще Желудков рассуждал на эту тему...
а при том,историю надо знать,кто воспитал Саню
а при том,историю надо знать,кто воспитал Саню
Что за манера??? Обязательно этот спартач все испохабит.
Что за манера??? Обязательно этот спартач все испохабит.
Сегодня 15:31, редактировал Сегодня 15:34
Жаба задушила, как и когда в Испании СМИ признали Аршавина лучшим легионером , стал кричать везде ,-почему не я....??? Боясь что Зенит станет ЧР ,рассказал как надо дейстаовать вратарям, я , я я тоже бил . Ты бил , а он бъёт сейчас типично жл..ская московская манера. Желудков бил лучше и забивал чаще ,чем Мостовой и никогда не якал , что мол вот я не хуже и даже лучше - никогда заметьте .Болтун самовлюблённый и закомплексованный🐷ЗВот за что не любят этих людей из этого города
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полузащитников Мостовой забил больше голов, чем нападающий Желудков.
и поиграл Мостовой во Франции, Испании, Португалии, а Желудков дальше Питера и соседней Финляндии не вылез.
Сегодня 15:31, редактировал Сегодня 15:34
Жаба задушила, как и когда в Испании СМИ признали Аршавина лучшим легионером , стал кричать везде ,-почему не я....??? Боясь что Зенит станет ЧР ,рассказал как надо дейстаовать вратарям, я , я я тоже бил . Ты бил , а он бъёт сейчас типично жл..ская московская манера. Желудков бил лучше и забивал чаще ,чем Мостовой и никогда не якал , что мол вот я не хуже и даже лучше - никогда заметьте .Болтун самовлюблённый и закомплексованный🐷ЗВот за что не любят этих людей из этого города
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
полузащитников Мостовой забил больше голов, чем нападающий Желудков.
и поиграл Мостовой во Франции, Испании, Португалии, а Желудков дальше Питера и соседней Финляндии не вылез.