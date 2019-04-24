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Мостовой: «Нет ничего уникального в голах Ракицкого»

24 апреля 2019, 15:17

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил голы защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Для меня нет ничего уникального в том, что делает Ракицкий, потому что я сам бил штрафные и знаю, как это делается. Понятно, что все идет из детства. Я опираюсь на свой пример: с ранних лет днями исполнял штрафные удары. Думаю, у Ярослава та же история. Естественно, переходя во взрослый футбол, мы все так же продолжаем отрабатывать штрафные ежедневно. Без таланта, конечно, здесь тоже не обойтись, но важно и отрабатывать.

Отмечу последний гол Ракицкого в ворота «Краснодара»: да, украинец сильно и точно пробил, но вратарь южан Сафонов мог сыграть и похитрее. Я бы на месте Матвея, зная, что Ярослав бьет с точки, с которой проще бить правоногому футболисту, сделал бы пару шагов в сторону дальней штанги в момент, когда защитник «Зенита» начинал разбег. С левой ведь сложнее попасть в дальний от вратаря угол, нанося удар с того места. Это труднее технически. Хотя, конечно, проще рассуждать уже после того, как все случилось. Ни в коем случае не упрекаю Сафонова, но, повторюсь, можно было проявить хитрость. Впрочем, мог сыграть и эффект неожиданности: возможно, вратарь и не рассчитывал, что мяч полетит по такой траектории, ожидал, что пробьет правша.

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Все комментарии
sonicd
sonicd
25 апреля в 00:56
Короткая справка для всяких сопляков.Мостовой,один из трех лучших российских футболистов за последние 30 лет.
поэтому он имеет заслуженное право выражать свое мнение,не обращая внимания на интернетных троллей
League1
League1
   319 / 954
24 апреля в 20:40
Почему моста обо всём спрашивают? Он ведь дурак.
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
24 апреля в 18:11
Твои подсказки врядли помогут тому же Селихову или Максименко, чтобы спасти пупсиков от пропущенного мяча со штрафного) За своими лучше следи, Александр!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
24 апреля в 18:09
Из интервью узнал много нового...
Например что Мостовой мастер вратарского дела...
Жаль по студиям "экспертирует"......мог бы воспитать пару-тройку вратарей для сборной...)))
ckori
ckori
24 апреля в 18:02
да он мог и не попасть в ворота-вообщем попал не вовремя!
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 18:01
Походу мост ничему не удивляется в том числе позорам хрющатника.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
24 апреля в 17:48
Более жалким зрелищем чем спартач - тренер, может быть лишь спартач - эксперт, которого в тренера не взяли.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 17:46
Бей больше, доставляй болельщикам удовольствие...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 954
24 апреля в 17:44
Интересно, Мостовой когда-нибудь забивал со штрафных в трех матчах подряд?
Ладно бы еще Желудков рассуждал на эту тему...
OLS
OLS
24 апреля в 17:38
Лучше бы ты башку свою пустую помыл, вечно с сопливыми волосами в эфире!!
Димoн
Димoн ответил Узбагоеный
   33 / 954
24 апреля в 17:31
Спартача слушать, это себя не уважать. )))
Спартачей кроме Спартачей никто не слушает))))))
Igo0rek
Igo0rek
   136 / 954
24 апреля в 17:20
Голы Ракицкого это украшение РПЛ, которая мягко говоря не блещет. Мостовой чего ждет? Что в России будет как в Англии или Испании? Эти "эксперты" уже порядком надоели...
Узбагоеный
Узбагоеный
   100 / 954
24 апреля в 16:59
Спартача слушать, это себя не уважать. )))
leopit
leopit
   491 / 954
24 апреля в 16:54
Спартаковцы Лапочкин,Карасёв,Мешков и т.д и т.п. бьют конечно,и точнее и сильнее!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил порт
   19 / 954
24 апреля в 16:50
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       19 / 954
    24 апреля в 16:49
    Буланов: лучше бы Ракицкий попал в голову Сафонову
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Leha-ha50
       19 / 954
    24 апреля в 16:45
    а при чем тут армейские фаны?
    а при том,историю надо знать,кто воспитал Саню
    порт
    порт ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       321 / 954
    24 апреля в 16:44
    А так гнали на Ракицкого типа старый хохол.... зачем он надо..... А сейчас царь и бог Рак. Быстро же однако переобулись!!!
    Гнали на хохла животные ( кони и свиньи), а им простительно, они же животные.
    Egorium
    Egorium
       636 / 954
    24 апреля в 16:41
    Свиньи вообще оборзели.
    Димoн
    Димoн ответил Ruslik1982
       33 / 954
    24 апреля в 16:25
    спросите еще у Смолова как с точки бить
    Смолов спец по пенальти)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       69 / 954
    24 апреля в 16:20
    спросите еще у Смолова как с точки бить
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    24 апреля в 16:15
    А при чем тут вообще Мостовой???
    Что за манера??? Обязательно этот спартач все испохабит.
    Palex
    Palex ответил подрыватель пуканов
       51 / 954
    24 апреля в 15:57
    Ну вообще то Желудков полузащитник.В атаке у Зенита,играли другие футболисты. Мостовой в Сельте,действительно был хорош.Про Португалию я бы на твоем месте не писАл,так как гордиться там нечем. За два года девять матчей,ноль голов.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       611 / 954
    24 апреля в 15:55
    А так гнали на Ракицкого типа старый хохол.... зачем он надо..... А сейчас царь и бог Рак. Быстро же однако переобулись!!!
    grazie100
    grazie100
       466 / 954
    24 апреля в 15:46
    Не надейтесь - вас разорвут..
    Palex
    Palex ответил Против ЦСКА
       51 / 954
    24 апреля в 15:45
    Повезло,что Ракицкого купили?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       587 / 954
    24 апреля в 15:44
    Не частый случай, когда Санёк дело говорит.
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       206 / 954
    24 апреля в 15:42
    grazie100
    Сегодня 15:31, редактировал Сегодня 15:34
    Жаба задушила, как и когда в Испании СМИ признали Аршавина лучшим легионером , стал кричать везде ,-почему не я....??? Боясь что Зенит станет ЧР ,рассказал как надо дейстаовать вратарям, я , я я тоже бил . Ты бил , а он бъёт сейчас типично жл..ская московская манера. Желудков бил лучше и забивал чаще ,чем Мостовой и никогда не якал , что мол вот я не хуже и даже лучше - никогда заметьте .Болтун самовлюблённый и закомплексованный🐷ЗВот за что не любят этих людей из этого города
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    полузащитников Мостовой забил больше голов, чем нападающий Желудков.
    и поиграл Мостовой во Франции, Испании, Португалии, а Желудков дальше Питера и соседней Финляндии не вылез.
    grazie100
    grazie100 ответил ОВВ74
       466 / 954
    24 апреля в 15:41
    Но всю жизнь был 🐷
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил grazie100
    24 апреля в 15:40
    Жаба задушила, как и когда в Испании СМИ признали Аршавина лучшим легионером , стал кричать везде ,-почему не я....??? Боясь что Зенит станет ЧР ,рассказал как надо дейстаовать вратарям, я , я я тоже бил . Ты бил , а он бъёт сейчас типично жл..ская московская манера. Желудков бил лучше и забивал чаще ,чем Мостовой и никогда не якал , что мол вот я не хуже и даже лучше - никогда заметьте .Болтун самовлюблённый и закомплексованный🐷ЗВот за что не любят этих людей из этого города
    Мостовой из города Ломоносов Ленинградской области)))
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